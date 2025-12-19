IND vs SA. 5th T20I: भारताने जिंकली मालिका! आधी हार्दिक-तिलकने चोपलं अन् मग चक्रवर्तीने फिरकीच्या जाळ्यात द. आफ्रिकेला अडकवलं

भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ५ सामन्यांची टी२० मालिका ३-१ ने जिंकली. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या शेवटच्या सामन्यात भारताने ३० धावांनी विजय मिळवला. हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्तीचा विजयात मोलाचा वाटा होता..भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शुक्रवारी (१९ डिसेंबर) झालेला शेवटचा टी२० सामना ३० धावांनी जिंकला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना झाला होता. या सामन्यात मिळवलेल्या विजयामुळे भारताने ५ सामन्यांची ही टी२० मालिका ३-१ अशा फरकाने जिंकली. या मालिका विजयासह भारताने या वर्षाचा शेवट गोड केला आहे.या सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर २३२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेला २० षटकात ८ बाद २०१ धावा करता आल्या. दक्षिण आफ्रिकेला विजयापासून दूर ठेवण्यात वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराहने मोलाचा वाटा उचलला..IND vs SA, 5th T20I: हार्दिक पांड्या पेटला, अभिषेक शर्माचा विक्रम मोडला; तिलक वर्माच्या साथीने भारताला गाठून दिला २३० धावांचा टप्पा.दक्षिण आफ्रिकेकडून सलामीला क्विंटन डी कॉक आणि रिझा हेंड्रिक्स उतरले होते. एका बाजूने हेंड्रिक्स संयमी खेळत असताना दुसऱ्या बाजूने क्विंटन डी कॉकने आक्रमक खेळ केला होता. त्याने पॉवरप्लेचा फायदा घेत १० च्या धावगतीने संघाला धावा करून दिल्या होत्या. पण याचदरम्यान पॉवरप्लेनंतर ७ व्या षटकात रिझा हेंड्रिक्सला १३ धावांवर वरुण चक्रवर्तीने बाद केले. पण तरी डेवाल्ड ब्रेव्हिसने डी कॉकची साथ दिली. डी कॉकने अर्धशतकही पूर्ण केले होते. अखेर त्याचा मोठा अडथळा ११ व्या षटकात जसप्रीत बुमराहने दूर केला. त्याने स्वत:च्याच चेंडूवर त्याला झेल घेतला. डी कॉकने ३५ चेंडूत ६५ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने ९ चौकार आणि ३ षटकार मारले. .तो बाद झाल्यानंतर मात्र दक्षिण आफ्रिकेने झटपट विकेट्स गमावल्या. डेवाल्ड ब्रेव्हिस १७ चेंडूत ३१ धावांवर बाद धाला. त्यानंतर कर्णधार एडेन मार्करम ६ धावांवर, तर डेव्हिड मिलर १४ चेंडूत १८ धावांवर बाद झाला. वरुण चक्रवर्तीने दक्षिण आफ्रिकेची मधली फळी खिळखिळी केली. त्यानेच मार्करमला बाद केले. त्यापाठोपाठ डेनोवरन फरेरालाही शून्यावर बाद केले.जॉर्ज लिंडेलाही त्यानेच १६ धावांवर बाद केले. मार्को यान्सिनने आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्ने केला, पण त्यालाही १४ धावांवर जसप्रीत बुमराहने बाद केले. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेला कॉर्बिन बॉश आणि लुंगी एनगिडीने २०० धावा पार करून दिला. पण विजयापासून ते दूर राहिले. बॉश १७ धावांवर आणि एनगिडी ७ धावांवर नाबाद राहिले.भारताकडून वरुण चक्रवर्तीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच जसप्रीत बुमराहने २ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग आणि हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs SA, 4th T20I: धुक्यामुळे सामना रद्द! मग फॅन्सला तिकीटांचे पैसे परत मिळणार की नाही? BCCI चा नियम काय?.तत्पुर्वी, भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद २३१ धावा केल्या होत्या. भारताकडून तिलक वर्माने ४२ चेंडूत १० चौकार आणि १ षटकारासह ७३ धावांची खेळी केली. हार्दिक पांड्याने २५ चेंडूत ५ चौकार आणि ५ षटकारांसह ६३ धावांची खेळी केली. संजू सॅमसनने २२ चेंडूत ३७ धावांची खेळी केली. अभिषेक शर्माने २१ चेंडूत ३४ धावांची खेळी केली.दक्षिण आफ्रिकेकडून कॉर्बिन बॉशने २ विकेट्स घेतल्या. ओटनील बार्टमन आणि जॉर्ज लिंडेने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.