IND vs SA, 5th T20I: तिलक वर्मा-शिवम दुबे एकाच दिशेला धावले, पण रनआऊट नेमकं झालं कोण? शेवटच्या चेंडूवर गोंधळ

भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पाचव्या टी२० सामन्यात ३० धावांनी विजय मिळवला. तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांच्यातील गोंधळामुळे तिलक धावबाद झाला. भारताने ५ सामन्यांची मालिका ३-१ ने जिंकली..भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शुक्रवारी (१९ डिसेंबर) पाचव्या टी२० सामन्यात ३० धावांनी विजय मिळवला. या विजयामुळे भारताने ५ सामन्यांची ही मालिका ३-१ अशा फरकाने जिंकली. या विजयात हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मासह वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह यांचे मोलाचे योगदान राहिले. दरम्यान, या सामन्यात तिलक वर्माच्या धावबादची बरीच चर्चा झाली..IND vs SA: सॅमसनने जोरात चेंडू मारला अन् अंपायरलाच लागला, तर हार्दिकच्या सिक्सने कॅमेरामनलाही दुखापत; पण नंतर केलं असं काही की....झाले असे की प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन या दोघांनी चांगली सुरुवात केली. आक्रमक खेळ करून हे दोघे अनुक्रमे ३४ आणि ३७ धावांवर बाद झाले. त्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमारही ५ धावांवर बाद झाला. पण तिलक वर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांनी १०५ धावांची भागीदारी करत भारतीय संघाला २२० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. अखेरच्या षटताच ओटनील बार्टमनने हार्दिक पांड्याला रिझा हेंड्रिक्सच्या हातून झेलबाद केले. हार्दिकने २५ चेंडूत ६३ धावा केल्या. .तो बाद झाल्यानंतर शेवटच्या षटकात चौथ्या चेंडूवर फलंदाजीसाठी शिवम दुबे आला आणि त्याने आल्यानंतर पहिलाच चेंडू खेळताना षटकार मारला. त्यानंतरचा चेंडूवर धाव निघाली नाही. सहावा चेंडू बार्टमनने वाईड टाकला. तो चेंडू मारण्याचा शिवमने प्रयत्न केला होता. पण त्याला मारला आला नाही आणि मागे तो चेंडू क्विंटन डी कॉकने पडला होता. यावेळी तिलकने चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला आणि तो धावला. मात्र शिवम चेंडूकडे पाहत असल्याने त्याने आधी तिलकला पळताना पाहिले नाही. जोपर्यंत शिवमच्या लक्षात आले, तोपर्यंत तिलक स्ट्रायकर एन्डच्या क्रिजपर्यंत पोहचला होता. त्यामुळे शिवम आणि तिलक एकाच बाजूला होते..त्यावेळी क्विंटन डी कॉकने चेंडू गोलंदाजाकडे फेकला आणि दुसऱ्या बाजूचे स्टंप उडवले. यावेळी आता विकेट कोणाचीतरी जाणार हे लक्षात घेऊन तिलकने शिवमला आधी क्रिजमध्ये बॅट टेकवण्यास सांगितले. त्यामुळे तिलक लगेचच निघून गेला. पण तरी त्याला रिप्ले सुरू असल्याने बाऊंड्री लाईनच्या आतच थांबण्यास सांगण्यात आले. पण रिप्लेमध्येही शिवमने आधी बॅट टेकवल्याचे दिसल्याने तिलक ४२ चेंडूत ७३ धावांवर धावबाद झाला. तथापि, हा चेंडू वाईड असल्याने बार्टमनला पुन्हा हा चेंडू टाकावा लागला, ज्यावर शिवमने चौकार मारला आणि भारताला २० षटकात ५ बाद २३१ धावांपर्यंत पोहचवले..IND vs SA. 5th T20I: भारताने जिंकली मालिका! आधी हार्दिक-तिलकने चोपलं अन् मग चक्रवर्तीने फिरकीच्या जाळ्यात द. आफ्रिकेला अडकवलं.त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेला २० षटकात ८ बाद २०१ धावांवरच रोखले. क्विंटन डी कॉकने ६५ धावा केल्या, तर डेवाल्ड ब्रेव्हिसने ३१ धावा केल्या. बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. भारताकडून वरुण चक्रवर्तीने ४ विकेट्स घेतल्या, तर जसप्रीत बुमराहने २ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग आणि हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.