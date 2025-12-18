Cricket

IND vs SA, 4th T20I: धुक्यामुळे सामना रद्द! मग फॅन्सला तिकीटांचे पैसे परत मिळणार की नाही? BCCI चा नियम काय?

BCCI Ticket Refund Policy IND vs SA 4th T20I Called Off: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्याचील लखनौमधील चौथा टी२० सामना धुक्यामुळे रद्द झाल्याने चाहत्यांची निराशा झाली. हा सामना रद्द झाल्यानंतर चाहत्यांना तिकींटांचे पैसे परत मिळणार की नाही, जाणून घ्या.
  • भारत-दक्षिण आफ्रिका टी२० मालिकेतील चौथा सामना लखनौमध्ये धुक्यामुळे रद्द झाला.

  • हा सामना रद्द झाल्यानंतर चाहत्यांना पैसे परत मिळतील.

  • बीसीसीआयच्या नियमानुसार एकही चेंडू न खेळल्यास तिकीटाचे पैसे परत दिले जातात.

