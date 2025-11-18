IND vs SA: शुभमन गिल दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर? पहिल्या सामन्याआधी संघातून बाहेर केलेल्या अष्टपैलूला टीम इंडियाने पुन्हा बोलावलं

भारतीय क्रिकेट संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकात्यातील पहिल्या कसोटीत पराभवाचा धक्का बसला आहे. कर्णधार शुभमन गिलच्या दुखापतीमुळे संघाची चिंता वाढली आहे. अशात भारतीय संघाने नितीश कुमार रेड्डीला पुन्हा संघात बोलावलं आहे..भारतीय क्रिकेट संघाला नुकतेच दक्षिण आफ्रिकेतविरुद्ध कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात पराभवचा धक्का बसला. त्यातच या सामन्यादरम्यान भारताचा कर्णधार शुभमन गिल दुखापतग्रस्त झाल्याने भारतीय संघाची चिंता आणखी वाढली आहे.गिलला पहिल्या डावातील फलंदाजीदरम्यान मानेत वेदना झाल्याने रिटायर्ड हर्ट व्हावं लागलं होते. त्यानंतर त्याला दोन दिवस हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी थांबावं लागल्याने तो नंतर सामन्यासाठी मैदानात उतरू शकला नाही. आता दुसऱ्या सामन्यात तो खेळेल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे..IND vs SA: गौतम गंभीरकडून खेळपट्टीची पाठराखण, तर द. आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बवुमा म्हणतोय, 'भारतीय संघाला भारतात पराभूत करणं....मीडिया रिपोर्ट्सनुसार गिलला सध्या तरी विमानाचा प्रवास न करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. त्यामुळे तो गुवाहाटीला २२ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमी आहे. अशातच भारतीय संघ व्यवस्थापनाने युवा अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डीला लवकर बोलावले आहे..खरंतर नितीश दक्षिण आफ्रिकाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाचा भाग होता. पण त्याला पहिल्या सामन्यापूर्वीच संघातून मुक्त करण्यात आले होते. त्याला दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध भारत अ संघाकडून वनडे मालिकेत खेळण्यास सांगण्यात आले होते. ही मालिका संपल्यानंतर त्याला पुन्हा भारतीय कसोटी संघात दुसऱ्या सामन्याआधी सामील होण्यास यापूर्वी सांगण्यात आले होते. मात्र आता गिलच्या दुखापतीमुळे त्याला भारताच्या कसोटी संघात सामील होण्यासाठी लवकर बोलवण्यात आले आहे..टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार तो मंगळवारी कोलकाताला पोहचला असून भारताच्या सरावातही सामील झाला आहे. पण यामुळे आता तो दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरूद्धच्या बुधवारी (१९ नोव्हेंबर) होणाऱ्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या वनडे सामन्यात खेळणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. भारताचा कसोटी संघ बुधवारी गुवाहाटीला जाणार आहे. पण भारतीय संघासोबत गिल प्रवास करण्याची शक्यता कमी आहे..IND vs SA : 'तुमचा बँक बॅलन्स वाढवत राहा...' कोलकाता कसोटीनंतर पीटरसन संतापला; खेळाडूंसह क्रिकेट बोर्डालाही झापलं.अशात जर गिल दुसऱ्या कसोटीत खेळला नाही, तर भारताकडे साई सुदर्शन आणि देवदत्त पडिक्कलचा पर्याय आहे. मात्र हे दोघेही डावखुरे आहेत. अशात यांच्यापैकी एकाला जरी खेळण्याची संधी मिळाली, तरी संघात तब्बल ७ डावखुरे खेळाडू खेळतील. पण नितीश उजव्या हाताचा खेळाडू आहे. त्यामुळे त्याला संघात स्थान दिल्याने डाव्या - उडव्याचे संमिश्रण राहू शकते. त्यामुळे आता जर गिल खेळला नाही, तर कोणाला संधी मिळणार हे पाहावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.