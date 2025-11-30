Cricket

IND vs SA ODI: रोहित, विराटमुळे गाडी रुळावर? गंभीरचीही संघनिवड करताना परिक्षा; कुठे आणि कधी पाहाणार सामने, जाणून घ्या

India vs South Africa ODI Series Preview: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत भारताला कसोटीतील अपयशाची भरपाई करण्याची संधी आहे. या मालिकेतील सामने कधी आणि कुठे पाहाणार जाणून घ्या
Virat Kohli - Rohit Sharma | India vs South Africa ODI

  • कसोटी मालिकेतील पराभवानंतर भारत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत पुनरागमनासाठी सज्ज आहे.

  • रोहित शर्मा व विराट कोहलीच्या पुनरागमनामुळे संघाला बळ मिळाले आहे.

  • प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासाठीही ही मालिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

