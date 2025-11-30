IND vs SA ODI: रोहित, विराटमुळे गाडी रुळावर? गंभीरचीही संघनिवड करताना परिक्षा; कुठे आणि कधी पाहाणार सामने, जाणून घ्या

कसोटी मालिकेतील पराभवानंतर भारत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत पुनरागमनासाठी सज्ज आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहलीच्या पुनरागमनामुळे संघाला बळ मिळाले आहे. प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासाठीही ही मालिका महत्त्वाची ठरणार आहे. .कसोटी मालिकेतील मानहानिकारक हार मागे टाकून भारतीय संघ आता व्हाईटबॉल प्रकारात आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यास सज्ज होत आहे. या वेळी महान फलंदाज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली त्यांच्या साथीला असणार आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना आज (३० नोव्हेंबर) होत आहे. प्रकार कोणताही असला तरी क्रिकेटच्या रुळावरची भारताची गाडी घसरली आहे. आजपासून सुरू होणारी मालिका एकदिवसीय प्रकाराची असली तरी त्यानंतर होणारी टी-२० मालिका टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने फलंदाजांना सूर सापडणे आवश्यक आहे..IND vs SA 1st ODI : फिटनेस अन् कामगिरीवर लक्ष दे! रोहित शर्माला BCCI च्या सूचना; २०२७ वर्ल्ड कपबाबत....फलंदाजांच्या अपयशामुळेच आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटीत पराभवाची नामुष्की ओढावली होती. दुसरीकडे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली केंद्रस्थानी असले आणि त्यांच्यासाठी प्रेक्षकांचीही गर्दी होणार असली तरी या दोघांसाठीही प्रत्येक सामना सिद्ध करत राहण्यासारखा आहे. हे दोघेही एकदिवसीय प्रकारातच खेळत आहे आणि या प्रकारातील सामने ठराविक अंतराने होत आहेत. दोन महिन्यांच्या कालावधीत भारतीय संघ आता आफ्रिकेविरुद्ध तीन आणि नंतर न्यूझीलंडविरुद्ध तीन असे सहाच सामने खेळणार आहे. ऑस्ट्रेलियातील दौऱ्यातील एकदिवसीय मालिका गमावली असली तरी रोहित शर्माने शतक केले आणि विराटनेही अर्धशतकी खेळी केली. या दोघांच्या निर्णायक भागीदारीमुळे भारताचा विजय झाला होता. तरीही २०२७ मधील विश्वकरंडक खेळायचे असेल तर या दोघांना प्रत्येक सामन्यांत निर्णायक योगदान देऊन आपली उपयुक्तता दाखवून द्यावी लागणार आहे..रांचीच्या याच मैदानावर २०१३ मध्ये रोहित शर्मा प्रथमच पूर्ण वेळ सलामीवीर म्हणून मैदानात उतरला होता. त्यानंतर ५० षटकांच्या या प्रकारात तो बादशहा झाला. तीन द्विशतके आणि सर्वाधिक २६४ धावांची खेळी त्याने आपल्या कारकिर्दीत केलेली आहे. तरीही आता त्याला सातत्य दाखवावे लागणार आहे. एकीकडे रोहित आणि विराट यांनी आपले अस्तित्व सिद्ध करावे लागणार असताना दुसरीकडे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचेही स्थान डळमळीत आहे.टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा तोंडावर आलेली असताना त्यांना लगेचच दूर केले जाणार नाही; परंतु २०२७च्या विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत संघासोबत रहाण्यासाठी त्यांच्यासाठी बहुतांशी निकाल सकारात्मक लागणे महत्त्वाचे आहे. .खेळाडूंच्या खराब कामगिरीमुळे कसोटी मालिकेत संघाची पिछेहाट झाली, असे सांगण्यात येत असले तरी गंभीर यांनी संघनिवडीत सातत्याने केलेले बदल आणि काही तांत्रिक चुका मुळावर आल्या होत्या. या एकदिवसीय मालिकेत मुळात व्यवस्थित संघ निवड करावी लागणार आहे. शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर यांची दुखापतीमुळे अनुपस्थिती आणि जसप्रीत बुमरा आणि मोहम्मद सिराज यांना देण्यात आलेली विश्रांती यामुळे अंतिम ११ खेळाडू निवडताना सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. रोहित शर्मा-यशस्वी जयस्वाल ही सलामीची जोडी असेल. त्यानंतर विराट कोहली, तिलक वर्मा आणि कर्णधार केएल राहुल अशी फलंदाजीची क्रमवारी असेल. राहुल यष्टीरक्षण करणार असल्यामुळे रिषभ पंतला जागा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. रवींद्र जडेजा अष्टपैलू म्हणून संघात असताना दुसरा अष्टपैलू म्हणून वॉशिंग्टन सुंदर की नितीशकुमार रेड्डी यापैकी कोणाला संधी दिली जाते, याकडेही लक्ष असेल. भारताची वेगवान गोलंदाजी अनुभवात कमी आहे. त्यातल्या त्यात अर्शदीप भरवशाचा आहे; परंतु हर्षित राणा आणि प्रसिध कृष्णा यांना अधिक अचूकता दाखवावी लागणार आहे..IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्माला खुणावतायेत दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! शाहिद आफ्रिदीची मक्तेदारी मोडून काढणार; वन डे मालिका गाजवणार.कुठे आणि कधी होणार सामने?भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघातील एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना आज होईल, तर दुसरा सामना ३ डिसेंबर रोजी रायपूरला आणि तिसरा सामना ६ डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणमला होणार आहे. हे तिन्ही सामने दुपारी १.३० वाजता सुरू होणार आहेत. तसेच या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्टसच्या चॅनेलवर आणि जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर होईल.दोन्ही संघ -भारत : केएल राहुल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जयस्वाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिषभ पंत, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीशकुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड, प्रसिध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, ध्रुव जुरेल.दक्षिण आफ्रिका : तेंबा बवुमा (कर्णधार), एडन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्र बर्गर, क्विंटॉन डिकॉक, मार्को यान्सेन, टॉनी डी झॉर्जी, रुबिन हार्ममन, ऑटनिल बार्टमन, काब्रिन बॉश, मॅथ्यू ब्रीत्झे, केवशव महाराज, लुंगी एन्गिडी, रायन रिकल्टन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.