T20 WC, IND vs SA: बुमराह-अर्शदीपची भेदक गोलंदाजी; पण मिलर-ब्रेव्हिसच्या जोडीनं द. आफ्रिकेला तारलं; भारतासमोर मोठं लक्ष्य

South Africa Set 188-Run Target vs India: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सुपर - ८ चा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय संघासाठी जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) आणि अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh) यांनी सुरुवात चांगली केली होती. पण डेव्हिड मिलर (David Miller) आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिस (Dewald Brevis) यांच्या फटकेबाजीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर १८८ धावांचे लक्ष्य दिले आहे. .T20 WC, IND vs SA: बुमराह-अर्शदीप ऑन फायर! पॉवर-प्लेमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला दिले ३ धक्के; पाहा Video.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. दक्षिण आफ्रिकेकडून क्विंटन डी कॉक आणि कर्णधार एडेन मार्करम सलामीला फलंदाजीला उतरले. पण दुसऱ्याच षटकात क्विंटन डी कॉकला ६ धावांवर जसप्रीत बुमराहने त्रिफळाचीत केले. त्याच्या पुढच्याच षटकात एडेन मार्करमला अर्शदीप सिंगने ४ धावांवर हार्दिक पांड्याच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर चौथ्या षटकात बुमराहने रायन रिकल्टनलाही ७ धावांवर माघारी धाडले. त्याचा झेल शिवम दुबेने घेतला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेची अवस्था ३ बाद २० धावा अशी झाली होती..मात्र यानंतर डेवाल्ड ब्रेव्हिस आणि डेव्हिड मिलर यांनी जोडी जमली. या दोघांनी मोठे शॉट्स खेळत संघाचा डावही सावरला. त्यांनी संघाला १०० धावांचा टप्पाही पार करून दिला. ९ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीविरुद्ध त्यांनी १७ धावाही चोपल्या. या दोघांनी ९७ धावांची भागीदारी केली. अखेर त्यांची भागीदारी ब्रेव्हिसला बाद करत शिवम दुबेने तोडली. ब्रेव्हिसने २९ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४५ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतरही मिलरला ट्रिस्टन स्टब्सने साथ दिली. या दरम्यान मिलरने अर्धशतकही केले. .T20 WC, IND vs SA: अक्षर पटेलला संधी नाहीच; दक्षिण आफ्रिका संघात तब्बल ४ बदल; Super-8 सामन्यासाठी पाहा भारताची प्लेइंग इलेव्हन.पण मिलरला १६ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीनेच चकवले. मिलरचा झेल तिलक वर्माने घेतला. मिलरने ३५ चेंडूत ७ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६३ धावांची खेळी केली. १८ व्या षटकात धोकादायक मार्को यान्सिनलाही २ धावांवर अर्शदीप सिंगने बाद केले. त्यामुळे भारतीय संघाने पुनरागमन केले. १९ व्या षटकात बुमराहने कॉर्बिन बॉशलाही स्वत:च झेल घेत ५ धावांवर माघारी धाडले. मात्र शेवटच्या षटकात हार्दिक पांड्याविरुद्ध ट्रिस्टन स्टब्सने २० धावा चोपल्या. त्याने शेवटच्या दोन चेंडूवर दोन षटकार मारले. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने २० षटकात ७ बाद १८७ धावा करता आल्या..भारताकडून जसप्रीत बुमराहने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच अर्शदीप सिंगने २ विकेट्स घेतल्या. वरुण चक्रवर्तीने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.