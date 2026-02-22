Cricket

T20 WC, IND vs SA: बुमराह-अर्शदीप ऑन फायर! पॉवर-प्लेमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला दिले ३ धक्के; पाहा Video

Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh Stun South Africa: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर-८ फेरीमध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका आमने-सामने आहेत. या सामन्यात भारताला जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंगने अफलातून सुरुवात करून दिली.
Jasprit Bumrah Bowled Quinton de Kock | India vs South Africa

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर-८ फेरीत भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दमदार सुरुवात केली आहे. रविवारी (२२ फेब्रुवारी) अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका (India vs South Africa) संघात हा सामना होत आहे. या सामन्यात सुरुवातीलाच जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) आणि अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh) यांनी दक्षिण आफ्रिकेला मोठे धक्के दिले.

Ind vs SA T20 World Cup : दोन देशच नाही, तर दोन भाऊ आमनेसामने, मैदानाबरोबरच डगआऊटमध्ये रंगणार सामना
