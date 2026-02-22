T20 WC, IND vs SA: बुमराह-अर्शदीप ऑन फायर! पॉवर-प्लेमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला दिले ३ धक्के; पाहा Video

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर-८ फेरीत भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दमदार सुरुवात केली आहे. रविवारी (२२ फेब्रुवारी) अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका (India vs South Africa) संघात हा सामना होत आहे. या सामन्यात सुरुवातीलाच जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) आणि अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh) यांनी दक्षिण आफ्रिकेला मोठे धक्के दिले. .Ind vs SA T20 World Cup : दोन देशच नाही, तर दोन भाऊ आमनेसामने, मैदानाबरोबरच डगआऊटमध्ये रंगणार सामना.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारताचा संघ प्रथम गोलंदाजीसाठी उतरला. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार एडेन मार्करम आणि क्विंटन डी कॉक हे फॉर्ममध्ये असलेल्या खेळाडूंनी डावाची सुरुवात केली. दोघांनी संयमी सुरुवात केली होती. मात्र दुसर्या षटकात जसप्रीत बुमराहने अफलातून चेंडू टाकत अनुभवी क्विंटन डी कॉकला ६ धावांवर त्रिफळाचीत केले..त्यानंतर पुढच्याच षटकात अर्शदीप सिंगने एडेन मार्करमचा मोठा अडथळा दूर केला. त्याच्या चेंडूवर मार्करमने मोठा शॉट खेळला, पण हार्दिक पांड्याने त्याचा झेल पकडला. त्यामुळे मार्करमला ७ चेंडूत ४ धावांवर बाद होत माघारी परतावे लागले. यानंतर तिसरा मोठा धक्का बुमराहनेच दक्षिण आफ्रिकेला दिला. त्याने रायन रिकल्टनला शिवम दुबेच्या हातून चौथ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर झेलबाद केले. रिकल्टन ७ चेंडूत ४ धावा करून बाद झाला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेची अवस्था ३ बाद २० धावा अशी झाली होती..मात्र नंतर डेव्हिड मिलर आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिस यांनी दक्षिण आफ्रिकेचा डाव सावरला. त्यांनी नंतर अर्धशतकी भागीदारीही केली. यावेळी या दोघांनी काही मोठे शॉट्स खेळण्याचीही जोखीम पत्करली. ९ व्या षटकात तर ब्रेव्हिस आणि मिलर यांनी मिळून १७ धावा ठोकल्या. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या ९ षटकात ३ बाद ७३ धावा झाल्या होत्या..T20 WC, IND vs SA: अक्षर पटेलला संधी नाहीच; दक्षिण आफ्रिका संघात तब्बल ४ बदल; Super-8 सामन्यासाठी पाहा भारताची प्लेइंग इलेव्हन.प्लेइंग इलेव्हन -भारत: अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्तीदक्षिण आफ्रिका: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.