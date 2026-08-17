IND vs SL, 1st Test, Day-3: श्रीलंकेने फॉलो-ऑन टाळला, पण भारताला मिळाली मोठी आघाडी! सोनल दिनुशा शतक करत चकमकला

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात गॉलमध्ये (Galle) सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात सलग तिसऱ्या दिवशी पावसाचा व्यत्यय आला आहे. त्यामुळे तिसऱ्या दिवसाचा खेळ लवकर संपवावा लागला आहे. यादिवशी श्रीलंकेचा पहिला डाव संपला. त्यांनी फॉलो-ऑन टाळण्यात यश मिळवले, पण असे असले तरी भारतीय संघाकडे तिसऱ्या दिवस अखेर १७८ धावांची मोठी आघाडी आहे. .IND vs SL 1st Test: गंभीरने त्याला राखून ठेवलं, चेंडू जुना होताच गोलंदाजीला आणलं! १४६ धावांची भागीदारी तोडली; कोण आहे तो?.या सामन्यात तिसऱ्या दिवसाच्या सुरुवातीलाच श्रीलंकेने भारताच्या पहिल्या डावातील उर्वरित शेवटची विकेट प्रसिद्ध कृष्णाला २ धावांवर बाद करत मिळवली. त्यामुळे भारताचा डाव तिसऱ्या दिवशी सुरुवातीलाच ११६.४ षटकात ४६२ धावांवर संपला. या डावात भारतासाठी देवदत्त पडिक्कलने २३० चेंडूत १६७ धावांची अफलातून खेळी केली, तर केएल राहुलने ८२ धावांची, तर ध्रुव जुरेलने ५१ धावांची अर्धशतकी खेळ केली.या डावात श्रीलंकेकडून गोलंदाजी करताना प्रभात जयसूर्याने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर केशरा नुवंथाने ३ विकेट्स घेतल्या. असिथा फर्नांडोने २ विकेट्स घेतल्या..भारताचा डाव संपल्यानंतर श्रीलंकेचा संघ पहिल्या डावात फलंदाजीला उतरला. पण डावाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर मोहम्मद सिराजने सलामीवीर निशान फर्नांडोला शून्यावरच माघारी धाडले. त्यानंतर मानव सुथारे ८ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर दिनेश चंडिमलचा अडथळा दूर केला. त्याचा ४ धावांवर रिषभ पंतने झेल घेतला. लहिरू उडारालाही सुथारने फार काळ टिकू दिलं नाही. त्याला २७ धावांवर यशस्वी जैस्वालने झेल घेत माघारी धाडले. कामिंदू मेंडिसला १४ धावांवर कुलदीप यादवने कर्णधार शुभमन गिलच्या हातून झेलबाद करत बाद केले. गिलने सूर मारत हा अफलातून झेल घेत सर्वांना चकीत केले. श्रीलंकेची पाचवी विकेट रवींद्र जडेजाने कर्णधार धनंजय डी सिल्वाला २१ धावांवर केएल राहुलच्या हातून झेलबाद करत घेतली..अवघ्या ९० धावांत श्रीलंकेचा अर्धा संघ तंबुत परतला होता. त्यामुळे भारतीय संघ तगडी आघाडी घेत फॉलो-ऑनचीही संधी निर्माण करेल असे वाटत होते. मात्र सोनल दिनुशा आणि निरोशान डिकवेल्ला यांनी यावर पाणी फिरवलं. त्यांनी भारतीय गोलंदाजांना नंतर फार मोठे यश मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करायला लावला. या दोघांनी आधी संघाचा डाव सावरला आणि नंतर पिछाडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान दोघांनीही अर्धशतके पूर्ण करताना शतकाकडे वाटचाल केली होती. अखेर त्यांची सहाव्या विकेटसाठीची १४६ धावांची भागीदारी ६२ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने तोडली. त्याने ११५ चेंडूत ८० धावांवर खेळणाऱ्या डिकवेल्लाला रिषभ पंतच्या हातून झेलबाद केले..Ravindra Jadeja Milestone: रवींद्र जडेजा कपिल देवनंतर 'असा' पराक्रम करणारा दुसराच भारतीय! जगातील चार दिग्गज ऑलराऊंडरमध्ये एन्ट्री.त्यानंतर काहीवेळातच रवींद्र जडेजाने केशरा नुवंथाला २ धावावंर बाद करत कसोटी कारकिर्दीत ३५० विकेट्सचा टप्पा पार केला. तो हा टप्पा पार करणारा ५ वा भारतीय गोलंदाज बनला. यानंतर मात्र श्रीलंकेचा डाव फार काळ टिकला नाही. तरी दिनुशाने त्याचे शतक पूर्ण केले. पण शतकानंतर तो लगेचच बाद झाला. त्याला जडेजानेच १६८ चेंडूत १०० धावांवर असताना पायचीत केले. याशिवाय मानव सुथारने प्रभात जयसूर्यानंतर लहिरु कुमाराला १० धावांवर बाद करत श्रीलंकेचा डाव संपवला. श्रीलंका संघ ७९.४ षटकात २८४ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यामुळे भारताला १७८ धावांची आघाडी मिळाली. मात्र फॉलो-ऑन देण्याची संधी गमावली. .दरम्यान श्रीलंकेचा डाव संपल्यानंतर पावसाला सुरुवात झाल्याने तिसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबवण्यात आला, आता चौथ्या दिवशी भारतीय संघ दुसऱ्या डावात १७८ धावांच्या आघाडीसह फलंदाजीला उतरेल.भारताकडून पहिल्या डावात गोलंदाजी करताना मानव सुथारने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर रवींद्र जडेजाने ३ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.