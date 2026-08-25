IND vs SL: रिषभ पंतला नेमकं काय झालंय, विकेटकिपिंग का करत नाहीये? प्रशिक्षकांनी अखेर सत्य सांगितलं

Sri Lanka vs India, 2nd Test Marathi News: भारत आणि श्रीलंका संघात सध्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना कोलंबोमध्ये सुरू आहे. पण या सामन्यात भारतीय संघाने वर्चस्व ठेवलं असलं तरी खेळाडूंच्या दुखापतींनी मात्र चिंता वाढवल्या आहेत. पहिल्याच दिवशी रिषभ पंत (Rishabh Pant) मनगटाला चेंडू लागल्याने रिटायर्ड हर्ट (Retired Hurt) झाला होता, पण नंतर दुसऱ्या दिवशी त्याने मैदानात येत अर्धशतकी खेळी केली. परंतु, या सामन्यात पहिल्या डावात तो यष्टीरक्षणासाठी उतरलेला नाही. ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) यष्टीरक्षण (Wicket-Keeping) करत आहे. त्यामुळे त्याला नेमकं काय झालं आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. यावर आता भारताचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल (Morne Morkel) याने अपडेट्स दिले आहेत. .IND vs SL 2nd Test: अरे, चाललंय तरी काय! यशस्वी, असिथानंतर आणखी एका खेळाडूवर ICC ने केली कारवाई; हे नवीन प्रकरण काय? .या सामन्यात भारताने दुसऱ्या दिवशी ९ बाद ५०३ धावांवर डाव घोषित केल्यानंतर श्रीलंकेचा संघ फलंदाजीला आला. पण भारतीय संघ क्षेत्ररक्षणासाठी उतरल्यानंतर यष्टीरक्षणाची जबाबदारी ध्रुव जुरेलने सांभाळलेली दिसली. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशीही श्रीलंकेच्या पहिल्या डावात जुरेलच यष्टीरक्षण करताना दिसला..त्याच्या दुखापतीबद्दल सांगताना तिसऱ्या दिवसाच्या खेळानंतर मॉर्केल म्हणाला, 'रिषभ पंतच्या खांद्याला गंभीर दुखापत झालेली आहे. त्याच्या दुखापतीवर रात्रभर लक्ष ठेवले जाईल. आम्हाला यष्टीमागे अनुभव हवा आहे, कारण तो खेळ चांगला समजतो.' दरम्यान, पंतला ही दुखापत नेमकी कधी झाली, हे स्पष्ट झालेले नाही..मॉर्केलने प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीचेही कौतुक केले. त्याने तिसऱ्या दिवसाच्या सुरुवातीला चांगली गोलंदाजी करत भारताला लय मिळलून दिली होती. मॉर्केलने म्हटले की प्रसिद्ध कृष्णावर टीका करणाऱ्यांचा आवाज त्याने बंद केला आहे. त्याच्यावर संघाचा आणि संघव्यवस्थापनाचा विश्वास आहे. त्याच्याकडे चांगली प्रतिभा आहे..IND vs SL, 2nd Test: श्रीलंकेकडून फाईटबॅक! सोनल दिनूशाची शतकाकडे वाटचाल; भारत फॉलोऑन देणार? .दरम्यान, २ बाद ८ धावांपासून पुढे सुरुवात करणाऱ्या श्रीलंकेचा पहिला डाव तिसऱ्या दिवशी संपवण्यात भारताला अपयश आले आहे. प्रसिद्ध कृष्णाने सुरुवातील विकेट्स घेत आशा निर्माण केली होती. पण पसिंदू सुरियाबंदारा आणि सोनल दिनूशा यांच्या लढाईमुळे श्रीलंकेने डाव सावरण्यात यश मिळवले. सुरियाबंदारा १३३ चेंडूत ८० धावा करून बाद झाला. पण सोनल दिनूशाने तळातील फलंदाजांना सोबत घेत डाव पुढे नेला. तो तिसऱ्या दिवस अखेर १३७ चेंडूत ८५ धावा करून नाबाद आहे. तरी अद्याप श्रीलंकेसाठी फॉलोऑनचे संकट टळलेलं नाही. श्रीलंकेने ८३.४ षटकात ८ बाद २६५ धावा केल्या आहेत. ते अद्यापही २३८ धावांनी पिछाडीवर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.