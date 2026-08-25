IND vs SL: 'तू वेळ वाया घाववतोय ब्रो...', सर्फराज खानची श्रीलंकन कर्णधाराला स्लेजिंग, Video होतोय Viral

Sri Lanka vs India, 2nd Test, Marathi News: भारत आणि श्रीलंका संघात कोलंबोमध्ये सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात सर्फराज खानला (Sarfaraz Khan) प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्खान मिळालेलं नाही. मात्र तो या सामन्यात राखीव क्षेत्ररक्षक म्हणून मैदानात क्षेत्ररक्षण करताना दिसला. यावेळी त्याने केलेल्या स्लेजिंगची चर्चाही झाली. .IND vs SL, 2nd Test: श्रीलंकेकडून फाईटबॅक! सोनल दिनूशाची शतकाकडे वाटचाल; भारत फॉलोऑन देणार? .या सामन्यात भारतीय संघाने दुसऱ्याच दिवशी देवदत्त पडिक्कल (११७) आणि ध्रुव जुरेल (११५) यांच्या शतकांच्या जोरावर पहिला डाव ९ बाद ५०३ धावांवर घोषित केला होता. त्यानंतर श्रीलंकेला दुसऱ्या दिवस अखेर २ बाद ८ धावा करता आल्या होत्या. त्यापुढे त्यांनी तिसऱ्या दिवशी खेळायला सुरुवात केली होती. पण सुरुवातीलाच प्रसिद्ध कृष्णाने धक्के दिल्यानंतर पसिंदू सुरियाबंदाराने डाव सावरत ८० धावांची खेळी केली. नंतर सोनल दिनूशानेही शेवटपर्यंत नाबाद राहात झुंज दिली. तो ८५ धावांवर नाबाद आहे. श्रीलंकेने तिसऱ्या दिवस अखेर ८ बाद २६५ धावा केल्या..यादरम्यान, सर्फराज राखीव क्षेत्ररक्षक म्हणून शॉर्ट लेगला क्षेत्ररक्षण करत होता. तो तिथे राहून सातत्याने श्रीलंकन फलंदाजांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी काहीतरी बोलत होता. तो श्रीलंकेचा कर्णधार धनंजय डी सिल्वा आणि निरोशान डिकवेल्ला यांना स्लेजिंग करतानाही दिसला, ज्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.मानव सुथार गोलंदाजी करत असताना डी सिल्वा मागे काहीतरी हलतय म्हणून काहीवेळ थांबला. या वेळेचा फायदा घेत सर्फराज त्याला स्लेजिंग करताना म्हणाला, 'तिकडे काही नाहीये, भावा. तू फक्त वेळ वाया घालवतोय, ब्रो. घाबरू नको, तू कर्णधार आहेस, कम-ऑन.'.दरम्यान, सर्फराजच्या बडबडीचा फायदा झाला, कारण डी सिल्वा ८ धावांवर बाद झाला. तसेच नंतर ८ व्या क्रमांकावर उतरलेला निरोशान डिकवेल्लाही शून्यावर बाद झाला. दरम्यान, ही स्लेजिंग दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये झाली असली, तरी त्याचे रुपांतर वादात झाले नाही..IND vs SL: रिषभ पंतला नेमकं काय झालंय, विकेटकिपिंग का करत नाहीये? प्रशिक्षकांनी अखेर सत्य सांगितलं.या सामन्यात आता श्रीलंकेला फॉलोऑन टाळण्यासाठी किमान ३०४ धावांपर्यंत पोहचावं लागणार आहे. त्यामुळे चौथ्या दिवशी त्यांचे पहिले लक्ष्य फॉलोऑन टाळण्याचे असेल. त्यानंतर भारताची पिछाडी कमी करण्याचे असेल. पण भारतीय संघही श्रीलंकेला लवकरात लवकर सर्वबाद करण्याचा प्रयत्न करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.