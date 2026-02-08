T20 World Cup मधील पहिलाच विजय भारतीय संघासाठी ठरला विश्वविक्रमी! ऑस्ट्रेलियालाही टाकलं मागे

India to a historic 9th consecutive T20 World Cup win: शनिवारी (७ फेब्रुवारी) टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात झाली. या स्पर्धेत भारताचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झाला. या सामन्यात भारताने (Team India) २९ धावांनी विजय मिळवला. हा सामना भारतासाठी विश्वविक्रमी (World Record) ठरला..T20 World Cup: 'फिल्डिंग कर, पागल आहेस का...'रोहित आला सूर्याला भेटला अन् मग नेमकं काय झालं? पाहा Video.भारताचा हा टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील (T20 World Cup) सलग नववा विजय होता. भारताने २०२४ टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताने सलग ८ सामने जिंकून स्पर्धा जिंकली होती. त्यानंतर आता २०२६ च्या टी२० वर्ल्डकपमध्येही भारताने विजयी सुरुवात केली आहे. टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सलग ९ सामने जिंकणारा भारतीय संघ पहिलाच संघ आहे. .भारताने हा विश्वविक्रम करताना दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियाला मागे टाकले आहे. दक्षिण आफ्रिकेने २०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सलग ८ सामने जिंकले होते. तसेच ऑस्ट्रेलियाने २०२२ आणि २०२४ टी२० वर्ल्ड कपदरम्यान सलग ८ विजय मिळवले होते. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की भारताने २०१२ ते २०१४ च्या टी२० वर्ल्ड कपदरम्यान सलग ७ सामने जिंकले होते..भारताचा अमेरिकेवर विजयशनिवारी अमेरिकेविरुद्ध भारतीय संघाने २० षटकात ९ बाद १६१ धावा केल्या होत्या. यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने ४९ चेंडूत १० चौकार आणि ४ षटकारांसह ८४ धावांचे योगदान दिले होते. याशिवाय इशान किशन (२०) आणि तिलक वर्मा (२५) यांनाच २० धावांचा टप्पा पार करता आला होता. अमेरिकेकडून शॅडली वॅन शाल्क्विकने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या..T20 World Cup 2026: वेस्ट इंडीजचा स्कॉटलंडवर दणदणीत विजय, रोमारियो शेफर्डची हॅट्ट्रिक ठरली निर्णायक.त्यानंतर १६२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अमेरिकेला २० षटकात ८ बाद १३२ धावाच करता आल्या. अमेरिकेकडून मिलिंद कुमार (३४), संजय कृष्णमुक्ती (३७) आणि शुभम रांजणे (३७) यांनी ३० धांवांचा टप्पा पार केला, पण अमेरिकेकडून कोणालाही मोठी खेळी करता आली नाही. भारताकडून मोहम्मद सिराजने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.