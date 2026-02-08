Cricket

T20 World Cup मधील पहिलाच विजय भारतीय संघासाठी ठरला विश्वविक्रमी! ऑस्ट्रेलियालाही टाकलं मागे

India World Record in T20 WC: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताने अमेरिकेविरुद्ध पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला. हा विजय विश्वविक्रमी ठरला आहे.
Team India

Team India

India to a historic 9th consecutive T20 World Cup win: शनिवारी (७ फेब्रुवारी) टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात झाली. या स्पर्धेत भारताचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झाला. या सामन्यात भारताने (Team India) २९ धावांनी विजय मिळवला. हा सामना भारतासाठी विश्वविक्रमी (World Record) ठरला.

