T20 World Cup, IND vs USA: संजू सॅमसनला वगळलं, बुमराहचाही समावेश नाही; सिराजचे पुनरागमन; कशी आहे भारताची प्लेइंग इलेव्हन

India vs USA Toss Details: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात भारताविरुद्ध अमेरिकेने नाणेफेक जिंकली आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघात मोठे बदल बदल झाले आहेत.
T20 WC, India vs USA, Playing XI: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा शनिवारी (७ फेब्रुवारी) श्रीगणेशा झाला. पहिल्याच दिवशी यजमान भारतीय संघही स्पर्धेतील आपल्या मोहिमेची सुरुवात करण्यास सज्ज आहे. भारताचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध होणार आहे. हा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.

या सामन्यासाठी अमेरिकेचा संघाने नाणेफेक (Toss) जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरणार आहे.

