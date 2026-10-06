IND vs WI, 1st T20I: नमन धीरला पदार्पणाची संधी, वैभवची निवड झाली की नाही? पाहा कशी आहे भारताची Playing XI

India vs West Indies T20I Marathi News: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात मंगळवारपासून (६ ऑक्टोबर) टी२० मालिकेला सुरुवात झाली आहे. याआधी झालेल्या वनडे मालिकेत भारताने २-१ अशा फरकाने विजय मिळवला होता. त्यामुळे टी२० मालिकेतही असेच वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न भारतीय संघाचा असेल. भारतीय टी२० संघ नुकताच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून ही मालिका खेळण्यासाठी उतरला आहे, त्यामुळे भारतीय संघाचा फॉर्म चांगला आहे. पण वेस्ट इंडिजनेही वनडे मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात भारताला पराभूत केल्याने त्यांच्याही आत्मविश्वासात भर पडलेली आहे आणि वेस्ट इंडिजचा संघ टी२० मध्ये चांगला खेळ करतो, त्यामुळे त्यांना कमी लेखण्याची चूक भारतीय संघ करणार नाही. .IND vs WI, Schedule: वनडे मालिका संपली, आता ५ सामन्यांची T20I मालिका होणार सुरू; संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात पहिला टी२० सामना मंगळवारी लखनौच्या भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिज प्रथम फलंदाजी करतील..या सामन्यातून भारताकडून नमन धीरला आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये पदार्पणाची (Naman Dhir T20I Debut) संधी देण्यात आली आहे. त्याला अर्शदीप सिंगने पदार्पणाची कॅप दिली. अष्टपैलू खेळाडू असलेल्या नमनने काही दिवसांपूर्वीच भारताकडून वनडे पदार्पण वेस्ट इंडिजविरुद्धच केले आहे. त्यानंतर आता त्याला टी२० संघातही स्थान मिळाले आहे. विशेष म्हणजे त्याची आधी टी२० संघात निवड झालेली नव्हती, पण वॉशिंग्टन सुंदरला दुखापत असल्याने त्याच्या जागेवर बदली खेळाडू म्हणून स्थान मिळाले. आता त्याला टी२०मध्येही पदार्पणाची संधी मिळाली आहे..दरम्यान, पहिल्या टी२० सामन्यासाठी अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन या सलामीवीरांवरच विश्वास कायम ठेवला असल्याने वैभव सूर्यवंशीला (Vaibhav Sooryavanshi) भारतात पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. त्याच्यासह नितीश कुमार रेड्डी, रवी बिश्नोई आणि प्रिन्स यादव यांनाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही.वेस्ट इंडिजने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ६ गोलंदाजी पर्याय ठेवले असून शिमरॉन हेटमायर, रोमरियो शेफर्ड, रोवमन पॉवेल हे खेळाडू संघात आहेत..Vaibhav Sooryavanshi ला संधीची वाट का पाहावी लागतेय? श्रेयस अय्यरने खरं कारण सांगितलं; म्हणाला, 'वेळ आली की तो राज्य करेल'.प्लेइंग इलेव्हनभारत - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, मयंक यादववेस्ट इंडिज - शे होप (यष्टीरक्षक/कर्णधार), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रुदरफोर्ड, रोमरियो शेफर्ड, मॅथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, अकिल हुसेन, शामर स्प्रिंगर, शामर जोसेफआमने-सामनेभारत आणि वेस्ट इंडिज संघात आत्तापर्यंत ३१ टी२० सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील २० सामने भारताने आणि १० सामने वेस्ट इंडिजने जिंकले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.