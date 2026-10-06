Cricket

IND vs WI, 1st T20I: नमन धीरला पदार्पणाची संधी, वैभवची निवड झाली की नाही? पाहा कशी आहे भारताची Playing XI

India vs West Indies 1st T20I at Lucknow, Playing XI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात पहिला टी२० सामना लखनौमध्ये आज खेळवला जात आहे. या सामन्यातून भारतासाठी नमन धीरचे टी२० पदार्पण झाले आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकली आहे.
Naman Dhir Debut | India vs West Indies T20I

Naman Dhir Debut | India vs West Indies T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies T20I Marathi News: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात मंगळवारपासून (६ ऑक्टोबर) टी२० मालिकेला सुरुवात झाली आहे. याआधी झालेल्या वनडे मालिकेत भारताने २-१ अशा फरकाने विजय मिळवला होता. त्यामुळे टी२० मालिकेतही असेच वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न भारतीय संघाचा असेल.

भारतीय टी२० संघ नुकताच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून ही मालिका खेळण्यासाठी उतरला आहे, त्यामुळे भारतीय संघाचा फॉर्म चांगला आहे. पण वेस्ट इंडिजनेही वनडे मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात भारताला पराभूत केल्याने त्यांच्याही आत्मविश्वासात भर पडलेली आहे आणि वेस्ट इंडिजचा संघ टी२० मध्ये चांगला खेळ करतो, त्यामुळे त्यांना कमी लेखण्याची चूक भारतीय संघ करणार नाही.

Naman Dhir Debut | India vs West Indies T20I
IND vs WI, Schedule: वनडे मालिका संपली, आता ५ सामन्यांची T20I मालिका होणार सुरू; संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
shreyas iyer
T20 Series
West Indies Cricket Team
Lucknow
T20 Matches
Vaibhav Suryavanshi
Marathi News Esakal
www.esakal.com