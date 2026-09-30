IND vs WI, 2nd ODI: नितीश रेड्डीचा प्रयोग फसला, नबीचं होणार पदार्पण? भारताला मालिका खिशात घालण्याची संधी, कुठे पाहाणार सामना?

Where to Watch India vs West Indies, 2nd ODI: फलंदाजी भारताची नेहमीच ताकद राहिली आहे; मात्र स्थैर्य नसलेली वेगवान गोलंदाजीची रचना चिंतेचा विषय आहे. त्यावर मार्ग काढण्याची पुन्हा एकदा संधी वेस्ट इंडीजविरुद्ध आज होणाऱ्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यातून मिळणार आहे. या सामन्यातही वर्चस्व गाजवून मालिका जिंकण्याच्या दृष्टीने भारताचे पारडे जड आहे. गुवाहाटीतील प्रेक्षकांसाठी विराट कोहली पुन्हा एकदा केंद्रबिंदू असणार आहे. तिरुअनंतपुरम येथे झालेल्या पहिल्या सामन्यात शानदार शतकी खेळी करून विराटने आपली हुकूमत सिद्ध केली होती. या सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलनेही शतक केले होते. त्यामुळे भारताने २९६ धावांचे आव्हान ४२ षटकांच्या आतच पूर्ण करून एकतर्फी विजय मिळवला होता. .IND vs WI, ODI: रोहित शर्मा वेस्ट इंडिजविरुद्ध घालणार धुमाकूळ? सचिन, डिविलियर्सचे विक्रम मोडण्याची संधी.जसप्रीत बुमरा, मोहम्मद सिराज आणि हार्दिक पंड्या संघात नसल्यामुळे चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादवने या सर्वांची उणीव भरून काढताना चार बळी मिळवत आपले महत्त्व अधोरेखित केले होते. वेगवान गोलंदाजांच्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर कुलदीपची गोलंदाजी मोलाची ठरली होती.या मालिकेसाठी मोहम्मद सिराजचा संघात समावेश आहे, मात्र विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत नितीशकुमार रेड्डीला तयार करण्यासाठी त्याला डावाच्या सुरुवातीलाच गोलंदाजी देण्यात आली. हा प्रयोग असला तरी तो भुवया उंचावणारा होता. पाच षटकांनंतर त्याला पुन्हा गोलंदाजी देण्यात आली नाही..रेड्डीचा प्रयोग फसलारेड्डीकडे ना लय होती, ना अचूकता. याचा फायदा वेस्ट इंडीजच्या सलामीवीरांनी घेतला आणि रेड्डीच्या पहिल्याच षटकात १८ धावा फटकावल्या. या संधीचा फायदा घेत वेस्ट इंडीजच्या जस्टिन ग्रीव्ह्जने डावाला आकार दिला आणि १०८ चेंडूंत १०१ धावांची खेळी केली.जसप्रीत बुमरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानमध्ये आहे, तर हार्दिक पंड्या पुन्हा जायबंदी झाला आहे. अशा परिस्थितीत नितीशकुमार रेड्डीवर अधिक विश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आजच्या सामन्यात त्याला वगळले जाण्याची शक्यता कमी आहे, मात्र रेड्डी किती आणि कशी सुधारणा करतो, हे त्याच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे..भारतीय संघात मोहम्मद सिराजसह जम्मू-काश्मीरच्या आकिब नबीचाही समावेश आहे. त्याला आज पदार्पणाची संधी देण्यात आली, तर आश्चर्य ठरणार नाही. पहिल्या सामन्यात अष्टपैलू नमन धीरला पदार्पणाची संधी देण्यात आली होती. त्याने पाच षटकांत ३३ धावा दिल्या; मात्र शुभमन गिल आणि विराट कोहली यांनीच मोहीम फत्ते केल्यामुळे नमन धीरला फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली नाही.भारतीय संघ एकदिवसीय सामन्यासाठी मैदानात उतरतो, तेव्हा विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यावर सर्वांचे लक्ष असते. विराटने पहिल्या सामन्यात प्रेक्षकांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण केल्या. रोहितला चांगली सुरुवात मिळाल्यानंतर मोठी खेळी करता आली नव्हती..IND vs WI 1st ODI : सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, आता विराट कोहली म्हणतो, माझं लक्ष... .आज पुन्हा एकदा विराटसह रोहितची फलंदाजी पाहण्यासाठी प्रेक्षक गर्दी करतील. गुवाहाटीतील बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर विराट कोहलीने जानेवारी २०२३ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध आपले ४५वे एकदिवसीय शतक केले होते. आजही त्याच्याकडून सलग दुसऱ्या शतकाची अपेक्षा असेल.किती वाजता सुरु होणार सामना? - दुपारी २ वाजताकुठे होणार सामना? - बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटीकुठे पाहाणार सामना? - टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स चॅनेल आणि जिओहॉटस्टार ओटीटी प्लॅटफॉर्म.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.