IND vs WI, 2nd ODI: जम्मू-काश्मीरच्या आकिब नबीचे भारतीय संघाकडून पदार्पण, कोणाचा झाला पत्ता कट? पाहा Playing XI

India vs West Indies 2nd ODI Playing XI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात दुसरा वनडे सामना बुधवारी (३० सप्टेंबर) बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी येथे होणार आहे. हा सामना जिंकून भारताला मालिकेत विजयी आघाडी घेण्याची संधी आहे. तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने ८ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला होता. त्यानंतर आता दुसरा सामना होत आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहेय .IND vs WI, 2nd ODI: नितीश रेड्डीचा प्रयोग फसला, नबीचं होणार पदार्पण? भारताला मालिका खिशात घालण्याची संधी, कुठे पाहाणार सामना?.या सामन्यातून जम्मू-काश्मीरचा गोलंदाज आकिब नबी याला भारतीय संघाकडून पदार्पणाची संधी देण्यात आली आहे. त्याला पदार्पणाची कॅप केएल राहुलकडून मिळाली. नबीने रणजी ट्रॉफी २०२६ जम्मू-काश्मीरला जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. तेव्हापासूनच तो सातत्याने त्याच्या कामगिरीने चर्चेत होता. त्यामुळे अखेर त्याला त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचे बक्षीस मिळाले असून पदार्पणाची संधी मिळाली आहे..नबीला अष्टपैलू क्रिकेटपटू नितीश कुमार रेड्डीच्या जागेवर संधी मिळाली आहे. रेड्डीची पहिल्या वनडेत फारशी चांगली कामगिरी झाली नव्हती. दरम्यान, भारताने मोहम्मद सिराजलाही अद्याप या मालिकेसाठी खेळण्याची संधी दिलेली नाही. हा एकच बदल भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये झाला आहे..पहिल्या वनडेत विराट कोहलीने नाबाद शतक केले होते. त्याच्यासह कर्णधार शुभमन गिलनेही शतक करत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्यामुळे या सामन्यातही त्यांच्याकडे लक्ष असेल. तसेच अनेक चाहत्यांना रोहित शर्माकडूनही मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे.या सामन्यासाठी वेस्ट इंडिजलाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करावा लागला आहे. पहिल्या सामन्यात शतक करताना जस्टिन ग्रीव्ह्जला पोटरीची दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो दुसऱ्या सामन्याला मुकणार आहे. याशिवाय वेस्ट इंडिजने तब्बल ४ बदल प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केले आहेत..IND vs WI, 2nd ODI: दुसऱ्या सामन्यापूर्वीच मोठी बातमी! पहिल्या वनडेत शतक केलेला खेळाडू संघातून बाहेर, कारण काय?.प्लेइंग इलेव्हनभारत - रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, आकीब नबी, गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णावेस्ट इंडिज - जॉन कॅम्पबेल, केसी कार्टी, शाय होप (यष्टीरक्षक/कर्णधार), अमीर जंगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, केमो पॉल, अल्झारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स, विटेल लॉस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.