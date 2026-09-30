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IND vs WI, 2nd ODI: जम्मू-काश्मीरच्या आकिब नबीचे भारतीय संघाकडून पदार्पण, कोणाचा झाला पत्ता कट? पाहा Playing XI

India vs West Indies Guwahati ODI Toss & Playing 11: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात दुसरा वनडे सामना गुवाहाटीमध्ये होत आहे. या सामन्यातून भारतासाठी आकिब नबीने पदार्पण केले आहे.
Auqib Nabi Debuts | India vs West Indies 2nd ODI

Auqib Nabi Debuts | India vs West Indies 2nd ODI

Sakal

Pranali Kodre
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India vs West Indies 2nd ODI Playing XI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात दुसरा वनडे सामना बुधवारी (३० सप्टेंबर) बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी येथे होणार आहे. हा सामना जिंकून भारताला मालिकेत विजयी आघाडी घेण्याची संधी आहे.

तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने ८ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला होता. त्यानंतर आता दुसरा सामना होत आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहेय

Auqib Nabi Debuts | India vs West Indies 2nd ODI
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