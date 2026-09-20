Cricket

IND vs WI: भारताविरुद्धच्या T20-वनडे मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजचा संघ जाहीर; धाकड खेळाडूची झाली दमदार वापसी, पहा संपूर्ण संघ

WEST INDIES SQUAD FOR INDIA T20 ODI SERIES: भारताविरुद्धच्या ३ वनडे आणि ५ टी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजने संघ जाहीर केला आहे. शिमरॉन हेटमायरचा टी-२० संघात समावेश झाला असून जॉन कॅम्पबेलचे वनडे संघात पुनरागमन झाले आहे. पाहा भारताविरुद्धच्या मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजचा संपूर्ण संघ.
WEST INDIES SQUAD FOR INDIA T20 ODI SERIES

WEST INDIES SQUAD FOR INDIA T20 ODI SERIES

esakal

Varsha Balhe
Updated on

WEST INDIES SQUAD FOR INDIA T20 ODI SERIES: भारताविरुद्ध होणाऱ्या ३ एकदिवसीय आणि ५ सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजने आपला संघ जाहीर केला आहे. संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी शे होपकडे सोपवण्यात आली आहे.

एकदिवसीय आणि टी-२० या दोन्ही मालिकांमध्ये शे होपच कर्णधार असणार आहे. ही मालिका २७ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, त्यानंतर टी-२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे.

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