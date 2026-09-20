IND vs WI: भारताविरुद्धच्या T20-वनडे मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजचा संघ जाहीर; धाकड खेळाडूची झाली दमदार वापसी, पहा संपूर्ण संघ

WEST INDIES SQUAD FOR INDIA T20 ODI SERIES: भारताविरुद्ध होणाऱ्या ३ एकदिवसीय आणि ५ सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजने आपला संघ जाहीर केला आहे. संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी शे होपकडे सोपवण्यात आली आहे. एकदिवसीय आणि टी-२० या दोन्ही मालिकांमध्ये शे होपच कर्णधार असणार आहे. ही मालिका २७ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, त्यानंतर टी-२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे..दरम्यान, वेस्ट इंडिजच्या संघात फार मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. नुकत्याच श्रीलंका आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत खेळलेल्या खेळाडूंवरच त्यांनी विश्वास ठेवला आहे. मात्र, टी-२० संघात शिमरॉन हेटमायरचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत दुखापतीमुळे काही सामने न खेळलेला जॉन कॅम्पबेलही वनडे संघात परतला आहे..IND vs AFG T20I मालिकेसाठी अष्टपैलू खेळाडूला ग्रीन सिग्नल, पण वेगवान गोलंदाज मालिकेतून बाहेर; तर बुमराहबाबत सस्पेन्स कायम.दरम्यान, एकीम ऑगस्टे या मालिकेत खेळणार नाही. ऑगस्टमध्ये झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर तो सध्या पुनर्वसन प्रक्रियेत आहे. त्याच्या जागी ज्वेल अँड्र्यूला वनडे संघात संधी देण्यात आली आहे. तो सलामीच्या तसेच मधल्या फळीतील फलंदाजीचा पर्याय असेल.शिमरॉन हेटमायर न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतील अखेरच्या दोन सामन्यांत खेळला होता. मात्र, कॅरेबियन प्रीमियर लीगनंतर त्याला विश्रांती आणि तंदुरुस्तीवर काम करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे तो भारताविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत खेळताना दिसणार आहे..याशिवाय कामिल पूरनचा पहिल्यांदाच टी-२० संघात समावेश करण्यात आला आहे. कॅरेबियन प्रीमियर लीगच्या यंदाच्या हंगामात त्याने आठ डावांत ३९च्या सरासरीने २७३ धावा केल्या. त्याचा स्ट्राइक रेट १५९.६४ इतका राहिला. त्यामुळे भारताविरुद्धच्या मालिकेत त्याच्या कामगिरीकडेही लक्ष असणार आहे..क्वेंटिन सॅम्पसनचाही टी-२० संघात समावेश करण्यात आला आहे. तो याच वर्षाच्या सुरुवातीला भारतात झालेल्या टी-२० विश्वचषकासाठी वेस्ट इंडिजच्या संघाचा भाग होता. दुसरीकडे, अष्टपैलू जेसन होल्डरला या मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे.रोवमन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड आणि रोस्टन चेस हे वेस्ट इंडिजच्या टी-२० संघातील अनुभवी खेळाडू आहेत. तर अकील होसेन आणि गुडाकेश मोटी यांच्यावर फिरकीची जबाबदारी असेल. वेस्ट इंडिजचे मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी यांनी सांगितलं की, भारताविरुद्धची टी-२० मालिका ही २०२८ मध्ये होणाऱ्या पुढील टी-२० विश्वचषकाच्या तयारीचा एक भाग असेल..भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील वनडे मालिकेतील पहिले दोन सामने ५० षटकांच्या विश्वचषकाच्या स्वयंचलित पात्रतेच्या प्रक्रियेतील अखेरचे सामने असतील. मात्र, या सामन्यांच्या निकालानंतरही वेस्ट इंडिजला पात्रता क्रमवारीत आपल्या जवळच्या संघांना मागे टाकता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या पात्रता स्पर्धेत खेळावं लागणार आहे..Australia A Squad: 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी'आधी ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय;३५ वर्षीय खेळाडूला दिले भारत दौऱ्याचे तिकीट!.भारताविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजचा संघशे होप (कर्णधार), ज्वेल अँड्र्यू, जॉन कॅम्पबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्ह्ज, आमिर जांगू, अल्झारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.भारताविरुद्ध टी-२० मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजचा संघशे होप (कर्णधार), ज्वेल अँड्र्यू, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.