IND vs WI: २ शतकं, २६१ धावा...! 'शे होपला रोखणं होतं कठीण...' कर्णधार अय्यरनेही केलं मान्य; वैभव सूर्यवंशीला न खेळवण्याबद्दल म्हणाला...

Shreyas Iyer Opens Up on Vaibhav Sooryavanshi: भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात नुकतीच टी२० मालिका झाली, जी २-२ अशी बरोबरीत सुटली. शनिवारी (१७ ऑक्टोबर) शेवटचा आणि पाचवा सामना पावसामुळे रद्द झाला. आता भारताला न्यूझीलंड दौऱ्यावर जायचे असून २२ ऑक्टोबरपासून ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळायची आहे. दरम्यान, वेस्ट इंडिजविरुद्ध आणि त्याआधीही अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला खेळवण्यात आले नव्हते. तो १५ जणांच्या संघाचा भाग होता, पण त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नाही. .IND vs WI 5th T20I: भारत-वेस्ट इंडिज पाचव्या सामन्याचा निकाल लागला... ९-९ षटकांचा सामना नेमका कुणी जिंकला? .सलामीला २०२६ टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारे सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांना अद्यापही प्राधान्य देण्यात येत आहे. या दोघांची कामगिरीही चांगली राहिली. सॅमसनने २ अर्धशतकांसह १६८ धावा केल्या, तर अभिषेकने एका शतकासह १४५ धावा केल्या. या दरम्यान आता वैभव सूर्यवंशीला खेळवले जाणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.वेस्ट इंडिज विरूद्धच्या पाचव्या टी२० सामना रद्द झाल्यानंतर भारताचा टी२० कर्णधार श्रेयस अय्यर म्हणाला, 'मी त्याला सांगत असतो की तुला तुझी संधी मिळेल. तुम्ही पाहात आहात की संघात असे दोन फलंदाज आहेत ज्यांनी तुमच्यासाठी वर्ल्ड कप जिंकला आहे, ते धावा करण्यात सातत्यपूर्ण देखील आहेत.'.श्रेयस पुढे म्हणाला, जर तुमच्या कार्यपद्धतीत सातत्य ठेवत असाल आणि तुमची मानसिकता थोडी गंभीर नसेल, तर तुम्ही सध्या संधी मिळण्याबद्दल जास्त विचार करत नाही. मला माहित आहे, त्याच्या मनात सध्या काय सुरू असले, विशेषत: आयपीएलचा हंगाम अप्रतिम खेळल्यानंतर, पण कधीकझी प्रतिक्षा करावी लागते. सध्या आमच्याकडे दोन उत्तम सलामीवीर आहे, जे सातत्यपूर्ण आहेत. माझे त्याच्यासोबत अफगाणिस्तान मालिकेपासून याचसंदर्भात बोलणे होत असते.'.यापूर्वी जून २०२६ मध्ये इंग्लंड दौऱ्यात सॅमसनला वगळून सूर्यवंशीला खेळवण्यात आले होते. पण तीन सामन्यात त्याला फार काही करता आले नाही. त्यानंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यातही वैभवला संधी देण्यात आली होती, या दौऱ्यात त्याने दोन अर्धशतकांसह मालिकावीर पुरस्कारही जिंकला होता. पण त्यानंतर त्याला संधी दिलेली नाही. सॅमसनला सलामीसाठी कायम करण्यात आले आहे. सॅमसनने खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर मोठी खेळीही केली आहे. पण अनेकदा तो स्वस्तातही बाद झाला आहे. त्यामुळे वैभव संघात असताना सातत्याने सॅमसनच्या जागेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पण सध्या तरी भारतीय संघव्यवस्थापन आगामी न्यूझीलंड विरूद्धच्या टी२० मालिकेतही सॅमसन - अभिषेक या सलामीवीरांसहच कायम राहण्याची शक्यता आहे..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीला संघात घेऊनही खेळवलं नाही! चाहत्यांच्या नाराजीवर श्रेयस अय्यरने दिलं उत्तर; नेमकं काय म्हणाला?.वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये १६ सामन्यांत ७७६ धावा केल्या असून त्याने १ शतक आणि ६ अर्धशतके केली. तो या हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. त्याने भारतासाठी ८ टी२० सामने खेळले असून २ अर्धशतकांसह २४६ धावा केल्या आहेत.शे होपचं कौतुकवेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेबद्दल श्रेयस म्हणाला, 'दुसऱ्या आणि चौथ्या सामन्यात आम्ही चांगली गोलंदाजी केली असती, तर मालिकेचे चित्र पालटले असते. फलंदाजीत आम्ही चांगली कामगिरी केली, मात्र गोलंदाजीत अपेक्षित अंमलबजावणी करण्यात कमी पडलो. पण याचवेळी प्रतिस्पर्धी संघालाही श्रेय द्यावं लागेल. त्यांनी खूप चांगली फलंदाजी केली. शाय होपने संपूर्ण मालिकेत ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली, ते शानदार होतं. अनेकदा त्याला रोखणं कठीण झालं होतं. त्याच्या कामगिरीचं कौतुक करायला हवं.' या मालिकेत शे होप याने २ शतकांसह २६१ धावा केल्या. त्यामुळे तो मालिकेवीरही ठरला. .श्रेयस पुढे म्हणाला, 'पराभवानंतरही पुनरागमन करण्याची आमची क्षमता सकारात्मक बाब होती. आम्ही आक्रमक क्रिकेट खेळण्याच्या आणि सर्वोत्तम कामगिरी करण्याच्या विचाराने मैदानात उतरलो. पण संपूर्ण मालिकेत सातत्य राखण्यात कमी पडलो. तरी या मालिकेतून खूप शिकायला मिळालं आणि अनेक सकारात्मक गोष्टीही घडल्या. न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका आमच्यासाठी आव्हानात्म होती.'भारताला लगेचच न्यूझीलंड दौऱ्यावर जायचं आहे, त्याबद्दल श्रेयस म्हणाला, 'आमच्यासाठी नेहमीचच झालंय. भारतातही सतत प्रवास करत असतो. सततच्या प्रवासामुळे शरीराला विश्रांती देणं आणि आपला दिनक्रम कायम ठेवणं निश्चितच सोपं नसतं. मात्र, आम्ही हे चांगल्या प्रकारे सांभाळत आहोत. परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आम्ही सातत्य कायम राखलं तर संघासाठी फायदेशीर ठरेल.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.