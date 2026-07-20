IND vs ZIM : पुन्हा एकदा वैभव सूर्यवंशीची जादू पाहायला मिळणार? २३ जुलैपासून रंगणार भारत-झिम्बाब्वे टी-20 मालिका; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

India vs Zimbabwe T20 Series 2026 Full Schedule: भारतीय संघ इंग्लंड दौरा संपल्यानंतर आता आपल्या पुढच्या दौऱ्यासाठी सज्ज झाला असून, श्रेयस अय्यरच्या(Shreyas Iyer) नेतृत्वाखाली भारतीय संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यावर जाणार आहे. तिथे भारतीय संघाला ३ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळायची आहे. नुकत्याच झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० आणि एकदिवसीय मालिका गमावल्यानंतर आता भारतीय संघाचा प्रयत्न ही मालिका आपल्या नावावर करण्याचा असेल..भारतीय संघ खेळणार ३ सामन्यांची टी-२० मालिकाइंग्लंडविरुद्ध टी-२० आणि एकदिवसीय मालिका गमावल्यानंतर आता भारतीय संघ झिम्बाब्वेविरुद्ध ३ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना २३ जुलै रोजी खेळला जाणार आहे, तर दुसरा सामना २५ जुलै आणि तिसरा सामना २६ जुलै रोजी होईल. हे तिन्ही सामने हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळवले जातील..India Squad Change: टीम इंडियात इंग्लंड अन् झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी अचानक दोन मोठे बदल! हर्षित राणासह स्टार खेळाडू संघातून बाहेर.झिम्बाब्वेविरुद्धच्या या तीन सामन्यांसाठी भारतीय संघ आधीच जाहीर करण्यात आला आहे. या संघात युवा वैभव सूर्यवंशीदेखील पुन्हा एकदा अॅक्शनमध्ये दिसणार आहे. पुन्हा एकदा सगळ्यांचे लक्ष वैभव सूर्यवंशीकडे असेल. त्याने इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात पदार्पण केले होते. त्याला तीन सामन्यांत संधी देण्यात आली होती, पण तो अपेक्षित कामगिरी करू शकला नाही. आता या मालिकेत त्याला स्वतःला सिद्ध करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. संघातील आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी त्याला या दौऱ्यावर चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..भारत-झिम्बाब्वे ३ सामन्यांच्या टी२० मालिकेचे वेळापत्रकभारत विरुद्ध झिम्बाब्वे - पहिला टी२० सामना - २३ जुलै, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, सायंकाळी ४.३० वाजताभारत विरुद्ध झिम्बाब्वे - दुसरा टी२० सामना - २५ जुलै, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, सायंकाळी ४.३० वाजताभारत विरुद्ध झिम्बाब्वे - तिसरा टी२० सामना - २६ जुलै, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, सायंकाळी ४.३० वाजता.या मालिकेसाठी रिंकू सिंगचेही भारतीय टी-२० संघात पुनरागमन झाले आहे, तर अशोक शर्मासारखे काही नवीन चेहरेही या मालिकेत खेळताना दिसतील. या मालिकेतील सामने भारतात सायंकाळी ७:३० ऐवजी ४:३० वाजता सुरू होतील..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... संजू सॅमसन IN; आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल भारताची Playing XI.झिम्बाब्वेविरुद्धच्या ३ सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिळक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, यश शर्मा, यशवंत मयूर आणि यशवंत ठाकूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.