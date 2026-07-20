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IND vs ZIM : पुन्हा एकदा वैभव सूर्यवंशीची जादू पाहायला मिळणार? २३ जुलैपासून रंगणार भारत-झिम्बाब्वे टी-20 मालिका; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

India vs Zimbabwe T20 Series 2026 Full Schedule: भारत-झिम्बाब्वे 3 सामन्यांच्या टी-20 मालिकेला 23 जुलैपासून सुरुवात. संपूर्ण वेळापत्रक, सामन्याची वेळ, भारतीय संघ आणि वैभव सूर्यवंशीच्या पुनरागमनाबद्दल जाणून घ्या.
IND vs ZIM

IND vs ZIM

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India vs Zimbabwe T20 Series 2026 Full Schedule: भारतीय संघ इंग्लंड दौरा संपल्यानंतर आता आपल्या पुढच्या दौऱ्यासाठी सज्ज झाला असून, श्रेयस अय्यरच्या(Shreyas Iyer) नेतृत्वाखाली भारतीय संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यावर जाणार आहे.

तिथे भारतीय संघाला ३ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळायची आहे. नुकत्याच झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० आणि एकदिवसीय मालिका गमावल्यानंतर आता भारतीय संघाचा प्रयत्न ही मालिका आपल्या नावावर करण्याचा असेल.

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