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IND vs ZIM, T20I: हरारेमध्ये तरी विजयी होणार का? श्रेयस अय्यरच्या संघाची आजपासून झिम्बाब्वेविरुद्ध परीक्षा

Zimbabwe vs India 1st T20I : हरारेत झिम्बाब्वेविरुद्ध सुरू होणाऱ्या टी-२० मालिकेत श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ विजयाचा शोधात असेल. झिम्बाब्वे तुलनेने कमकुवत असले तरी भारतीय संघातील फलंदाज व वेगवान गोलंदाजांवर कामगिरीचा दबाव आहे.
Zimbabwe vs India T20I Series

Zimbabwe vs India T20I Series

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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IND vs ZIM T20 Harare Marathi news: सूर्यकुमार यादवकडून कर्णधारपदाची सूत्रे स्वीकाणाऱ्या श्रेयस अय्यरच्या पदरी दोन मालिकांमध्ये निराशाच आलेली आहे. विजयाचा श्रीगणेशा करता आलेला नाही. आजपासून हरारेमध्ये दुबळ्या झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू होत आहे. त्यात तरी विजय मिळवणार का, अशी चर्चा होत आहे.

Zimbabwe vs India T20I Series
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