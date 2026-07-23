IND vs ZIM, T20I: हरारेमध्ये तरी विजयी होणार का? श्रेयस अय्यरच्या संघाची आजपासून झिम्बाब्वेविरुद्ध परीक्षा

IND vs ZIM T20 Harare Marathi news: सूर्यकुमार यादवकडून कर्णधारपदाची सूत्रे स्वीकाणाऱ्या श्रेयस अय्यरच्या पदरी दोन मालिकांमध्ये निराशाच आलेली आहे. विजयाचा श्रीगणेशा करता आलेला नाही. आजपासून हरारेमध्ये दुबळ्या झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू होत आहे. त्यात तरी विजय मिळवणार का, अशी चर्चा होत आहे. .IND vs ZIM: 'आयर्लंडने डोळे उघडले' झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेपूर्वी कॅप्टन श्रेयस अय्यरचे मोठे वक्तव्य; म्हणाला, युवा खेळाडूंनी....विश्वविजेतेपदानंतर भारतीय संघ सात टी-२० सामने खेळला आहे. त्यातील सहा लढती गमावल्या असून, एकाही सामन्यात विजय मिळवता आलेला नाही. यातील दोन सामन्यांत तर दुबळ्या आयर्लंडकडून पराभवाची नामुष्की स्वीराकावी लागली. मोठ्या अपेक्षांनी श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्व देण्यात आले. फॉर्मात असलेल्या नवोदित खेळाडूंचे पाठबळही देण्यात आले. तरीही श्रेयस अय्यरच्या नावापुढे विजयाचा शेरा लागला नाही. भारताच्या तुलनेत झिमाब्वेचा संघ किती तरी पटीने मागे आहे. आता त्यांच्याविरुद्ध तरी चुका सुधारल्या जातील, अशी अपेक्षा केली जात आहे..अभिषेक, वैभवसाठी हरारे मैदान फलदायी अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशीसाठी हरारे स्पोर्ट्स क्लबचे मैदान यशस्वी ठरलेले आहे. याच मैदानावर वैभवने आपल्या दुसऱ्याच सामन्यात शतकी खेळी साकार केली होती, तर १९ वर्षांखालील विश्वकरंडक स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात वैभवने याच मैदानावर मोठी शतकी खेळी केली होती. मालिकेतील तिन्ही सामने हरारे स्पोर्ट्स क्लबच्या मैदानावर होत असून, ते दुपारी सुरू होणारे आहेत. खेळपट्टीवरील बाउंस असमान असतो. त्यामुळे काही वेळा भारतीय खेळाडूंना खेळणे कठीण जाते. त्यामुळे श्रेयस अय्यरचीही परीक्षा होईल. खेळपट्टीचा फायदा घेण्यासाठी झिम्बाब्वेकडे ब्लेसिंग मुझाराबानी आणि रिचर्ड नागरावा हे चांगले नवोदित वेगवान गोलंदाज आहेत. ते भारतीयांसमोर अडचणी निर्माण करू शकतात..आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यात फलंदाजीच्या क्रमवारीत सातत्याने बदल होत राहिले. एरवी तिसऱ्या क्रमकांवर स्थिर झालेल्या तिलक वर्माला कधी कधी पाचव्या क्रमांकावर खेळावे लागले. त्यामुळे त्याची लय हरपली होती. आता ईशान किशन (तिसरा क्रमांक), श्रेयस अय्यर (चौथा क्रमांक) नंतर आता रिंकू सिंगही पाचव्या क्रमांकाच्या शर्यतीत असेल. अष्टपैलू म्हणून शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे आणि हर्ष दुबे या तिघांनीही घोर निराशा केलेली आहे. हार्दिक पंड्याची उणीव प्राकर्षाने जाणवत आहे. आज अंतिम संघ निवडताना लक्ष्मण कोणाला पसंती देतात, हे महत्त्वाचे असेल. फलंदाजीबरोबर गोलंदाजांचे अपयशही आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यात प्राकर्षाने दिसून आले. आयपीएलमध्ये चमक दाखल्यामळे प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा, यश ठाकूर मयंक यादव यांना संधी देण्यात आली, पण त्यांना प्रभाव पाडता आलेला नाही. झिम्बाब्वेविरुद्ध विजय मिळवायचा असेल, तर या वेगवान गोलंदाजांनाही ठसा उमटावा लागणार आहे..IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी IN, रिंकू सिंगचे पुनरागमन, एकाचे पदार्पण! पहिल्या सामन्यासाठी टीम इंडियाची Playing XI .व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण प्रशिक्षकझिम्बाब्वेमधील या मालिकेसाठी गौतम गंभीरऐवजी व्ही.व्ही.एस.लक्ष्मण मुख्य प्रशिक्षक असणार आहेत. गंभीर संघात बदल करत राहण्यास प्रयत्नशील असतात. लक्ष्मण मात्र मोठ्या प्रमाणातील बदलांनी आग्रही नसतात. त्यामुळे आज होणाऱ्या पहिल्या सामन्यासाठी संघ रचना कशी असेल, याची उत्सुकता आहे. अर्थात वैभव सूर्यवंशीवर पुन्हा एकदा लक्ष असणार आहे. इंग्लंड दौऱ्यात वैभव सूर्यवंशीच्या अपेक्षांचा फुगा फुटला होता. त्यामुळे अखेरच्या सामन्यात त्याला वगळून पुन्हा संजू सॅमसनला संधी देण्यात आली होती. या झिम्बाब्वे दौऱ्यात सॅमसनची निवड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वैभवचे स्थान निश्चित असणार आहे.सामन्याची वेळ - ४.३० पासूनथेट प्रक्षेपण - युनाईट-८, डीडी स्पोर्ट्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.