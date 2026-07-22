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IND vs ZIM: 'आयर्लंडने डोळे उघडले' झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेपूर्वी कॅप्टन श्रेयस अय्यरचे मोठे वक्तव्य; म्हणाला, युवा खेळाडूंनी...

Shreyas Iyer on India tour of Zimbabwe: भारतीय टी२० संघाला झिम्बाब्वेविरुद्ध गुरुवारपासून टी२० मालिका खेळायची आहे. या मालिकेपूर्वी श्रेयस अय्यरने प्रतिक्रिया दिली असून त्याने यापूर्वी इंग्लंड - आयर्लंड दौऱ्यातील पराभवावरही प्रतिक्रिया दिली आहे.
Zimbabwe vs India T20I Series

Shreyas Iyer Reflects on Zimbabwe vs India T20I Series

Sakal

Pranali Kodre
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IND vs ZIM cricket news: भारतीय टी२० संघासाठी गेला एक महिना फारसा चांगला राहिलेला नाही, आयर्लंड पाठोपाठ इंग्लंड दौऱ्यातही व्हाईटवॉशचा सामना करावा लागला आहे. त्यानंतर आता त्या पराभवांना विसरून भारताचा टी२० संघ (India T20I Team) झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी पोहचला आहे.

या दौऱ्यात भारत आणि झिम्बाब्वे संघात २३ जुलैपासून तीन सामन्यांची टी२० मालिका होणार आहे. या मालिकेपूर्वी भारताचा नवा टी२० कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यातील (Ireland & England Tour) पराभवांवरही भाष्य केले आहे.

Zimbabwe vs India T20I Series
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