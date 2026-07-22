IND vs ZIM: 'आयर्लंडने डोळे उघडले' झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेपूर्वी कॅप्टन श्रेयस अय्यरचे मोठे वक्तव्य; म्हणाला, युवा खेळाडूंनी...

IND vs ZIM cricket news: भारतीय टी२० संघासाठी गेला एक महिना फारसा चांगला राहिलेला नाही, आयर्लंड पाठोपाठ इंग्लंड दौऱ्यातही व्हाईटवॉशचा सामना करावा लागला आहे. त्यानंतर आता त्या पराभवांना विसरून भारताचा टी२० संघ (India T20I Team) झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी पोहचला आहे. या दौऱ्यात भारत आणि झिम्बाब्वे संघात २३ जुलैपासून तीन सामन्यांची टी२० मालिका होणार आहे. या मालिकेपूर्वी भारताचा नवा टी२० कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यातील (Ireland & England Tour) पराभवांवरही भाष्य केले आहे. .IND vs ZIM : उद्या पहिली मॅच अन् झिम्बाब्वेने आज जाहीर केला ट्वेंटी-२० संघ! भारताला भिडण्यासाठी सज्ज; संघात तीन महत्त्वाचे बदल...जूनच्या अखेरीस भारतीय टी२० संघाला आयर्लंडने २-० असा मालिकेत पराभूत केलं. ही श्रेयसची भारताचा टी२० कर्णधार म्हणून पहिलीच मालिका होती. त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यातील ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतर ४-० असा पराभव भारताने स्वीकारला. त्यामुळे अद्यापही श्रेयसच्या नेतृत्वात भारताला पहिल्या विजयाची प्रतिक्षा आहे..दरम्यान, झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिका सुरू होण्यापूर्वी श्रेयस म्हणाला, 'आम्हाला शक्य तितक्या लवकर परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल. आम्ही यातच आयर्लंडमध्ये कमी पडलो होतो. पण त्यातून आम्हाला वास्तवाची जाणीव झाली. आमच्यासाठी इंग्लंडमधील काळही खडतर गेला, पण त्यातूनही अनेक सकारात्मक गोष्टी घडल्या.''आम्हाला समजलं की आम्हाला पुढे जाण्यासाठी पुन्हा संघाला उभं करावं लागणार आहे. मैदानात गेल्यानंतर कशी समयसूचकता असावी, जागरुकता असावी आणि जुळवून घेण्याची क्षमताही महत्त्वाची आहे.''निकाल आमच्या बाजूने लागले नाहीत, पण त्यामुळे संघ म्हणून आम्ही आणखी जवळ आलो. आम्ही संघ म्हणून पुढे जाताना आपल्याला कसं खेळलं पाहिजे, याबाबत बरीच चर्चा केली आहे, विशेषत: आत्ता झिम्बाब्वेच्याविरुद्ध.'.श्रेयस म्हणाला, 'आमच्यासाठी नक्कीच हे चांगले आव्हान असणार आहे. आमच्यापैकी अनेकजण इथे पहिल्यांदाच खेळणार आहेत. त्यामुळे जितके लवकर आम्ही जुळवून घेऊन, तेवढा चांगला निकाल आम्हाला मिळू शकतो.'श्रेयसने त्याचाही हा पहिला झिम्बाब्वे दौरा असल्याचे सांगितले. तो म्हणाला, 'मी सुद्धा पहिल्यांदाच झिम्बाब्वेला आलो आहे. मी शक्य तितक्या लवकर जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मला कर्णधार म्हणून युवा खेळाडूंकडून सर्वोत्तम कामगिरी करून घ्यायची आहे.''युवा गोलंदाजांनी अपयशाची भीती बाळगता कामा नये. कारण जेव्हा भीती मनात कुठेतरी असते, तेव्हा तुम्ही बचावात्मक खेळायला सुरुवात करता. जेव्हा अपयशाची भीती नसते, तेव्हा तुमच्यातील सर्वोत्तम कामगिरी बाहेर येते.'.श्रेयसने संघाला संदेश देताना म्हटले, 'मला जो संदेश संघातील युवा खेळाडूंना द्यायचा आहे की बाहेर काय बोललं जातंय आणि गेल्या काही काळातील लागलेल्या निकालांकडे याकडे लक्ष देऊ नका. आपल्याला वर्तमानकाळात रहायचे आहे. जर आपण चांगले क्रिकेट खेळलो, संघ म्हणून एकत्र खेळलो, तर संघाला फायदाच होणार आहे. वैयक्तिक कामगिरी नंतर येते.'दरम्यान, श्रेयसने गेल्या काही वर्षात गंभीर दुखापतींचाही सामना केला आहे. त्यातून त्याने यशस्वी पुनरागमन केले. पण या दुखापतीच्या काळाने त्याला आणखी मजबूत आणि सकारात्मक बनवल्याचे त्याने सांगितले..IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी IN, रिंकू सिंगचे पुनरागमन, एकाचे पदार्पण! पहिल्या सामन्यासाठी टीम इंडियाची Playing XI .झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघात अनेक नवे चेहरे आहेत. यात यश ठाकूर, अशोक शर्मा यांना पहिल्यांदाच भारताच्या टी२० संघात संधी मिळाली आहे. तसेच यष्टीरक्षक प्रभसिमरन सिंग यालाही पहिल्यांदाच भारताच्या राष्ट्रीय संघात संधी मिळाली आहे. याशिवाय १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी, हर्ष दुबे, सुर्यांश शेडगे हे युवा खेळाडूही संघात आहेत.झिम्बाब्वेविरुद्धचा पहिला टी२० सामना हरारेला २३ जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ४.३० वाजता सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.