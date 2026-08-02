IND vs SL : टीम इंडियासाठी श्रीलंका दौऱ्यातील प्लॅन ऐनवेळी बदलला! ४ दिवसांचा सामना ३ दिवसांतच संपणार

India tour of Sri Lanka marathi update: भारतीय कसोटी संघ या आठवड्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळण्यासाठी श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे. भारताच्या कसोटी संघाला गेल्या वर्षभरात अनेक चढ-उतार पाहायला लागले आहेत. सध्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या (WTC 2025-27) गुणतालिकेतही भारतीय संघ पहिल्या ४ संघांमध्ये नाही. अशात श्रीलंकाविरुद्ध होणारी कसोटी मालिका महत्त्वाची आहे. ही मालिका WTC 2025-27 स्पर्धेचाही भाग असल्याने दोन्ही संघांसाठी गुणतालिकेत वरती येण्याच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे. .IND vs SL: भारतीय संघाला मोठा धक्का! कसोटी मालिकेतून जसप्रीत बुमराह बाहेर, कोण घेणार त्याची जागा?.या मालिकेपूर्वी भारतीय संघाला श्रीलंका इलेव्हन संघाविरुद्ध सराव सामनाही (Warm-Up Match) खेळायचा आहे. हा सामना ७ ऑगस्टपासून कोलंबोमधील नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब (NCC) येथे होणार आहे. पण या सामन्याचे दिवस कमी करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा सराव सामना आधी चार दिवसांचा होणार होता. पण आता हा सामना तीन दिवसांचाच असेल, याबाबत श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने माहिती दिली आहे..श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की 'आधी ठरवल्याप्रमाणे चार दिवसाऐवजी भारतीय संघ तीन दिवसीय सराव सामना खेळेल. हा सराव सामना ७ ऑगस्टला NCC च्या मैदानावर सुरू होईल.' दरम्यान सराव सामन्याचा एक दिवस का कमी करण्यात आला, याचे कारण मात्र श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने दिलेले नाही..भारतीय संघ ४ ऑगस्टला श्रीलंकेत पोहणार आहे. त्यानंतर ७ ते ९ ऑगस्टदरम्यान सराव सामना होईल. यानंतर १५ ते १९ ऑगस्ट दरम्यान गॉलला भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना खेळवला जाईल. दुसरा कसोटी सामना २३ ते २७ ऑगस्ट दरम्यान कोलंबोमध्ये होणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. पण या मालिकेतून जसप्रीत बुमराह संघातून बाहेर होण्याची शक्यता आहे. तो गुडघ्याच्या दुखापतीतून अद्याप पूर्णपणे सावरलेला नाही. त्याच्या जागेवर आकिब नबीची निवड होण्याची शक्यता आहे..IND vs SL : श्रीलंकेचा रडीचा डाव! भारतीय संघाला पुरेसा सराव मिळू नये म्हणून लढवली शक्कल; नेमकं काय घडलं?.श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय कसोटी संघ -शुभमन गिल ( कर्णधार), केएल राहुल ( उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, साई सुदर्शन (फिटनेसवर अवलंबून), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुतार, जसप्रीत बुमराह (फिटनेसवर अवलंबून), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.