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IND vs SL : टीम इंडियासाठी श्रीलंका दौऱ्यातील प्लॅन ऐनवेळी बदलला! ४ दिवसांचा सामना ३ दिवसांतच संपणार

Team India Warm-Up Match Cut Short: भारतीय संघ ४ ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेत पोहचणार आहे. पण त्याआधीच या दौऱ्यातील बदलाबाबत श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने माहिती दिली आहे.
Sri Lanka vs India

India Test Team

Sakal

Pranali Kodre
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India tour of Sri Lanka marathi update: भारतीय कसोटी संघ या आठवड्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळण्यासाठी श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे. भारताच्या कसोटी संघाला गेल्या वर्षभरात अनेक चढ-उतार पाहायला लागले आहेत. सध्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या (WTC 2025-27) गुणतालिकेतही भारतीय संघ पहिल्या ४ संघांमध्ये नाही.

अशात श्रीलंकाविरुद्ध होणारी कसोटी मालिका महत्त्वाची आहे. ही मालिका WTC 2025-27 स्पर्धेचाही भाग असल्याने दोन्ही संघांसाठी गुणतालिकेत वरती येण्याच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे.

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