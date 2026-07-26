IND vs ZIM 3rd T20I: भारताचा झिम्बाब्वेला व्हाईटवॉश! वैभव सूर्यवंशीच्या वादळानंतर मयंक यादव-यश ठाकूरच्या माऱ्यासमोर यजमान गारद

Zimbabwe vs India, 3rd T20I Marathi Cricket News: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने झिम्बाब्वेला टी२० मालिकेत ३-० असा व्हाईटवॉश दिला आहे. रविवारी (२६ जुलै) झालेल्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारताने ३५ धावांनी सहज विजय मिळवला आणि मालिकेतही निर्विवाद वर्चस्व ठेवले. भारताच्या या विजयात वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi), मयंक यादव (Mayank Yadav) आणि यश ठाकूर (Yash Thakur) यांनी मोलाचा वाटा उचलला. या सामन्यात भारताने झिम्बाब्वेसमोर १९३ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेला २० षटकात ७ बाद १५७ धावाच करता आल्या. रायन बर्लने अर्धशतक करत झुंज दिली, पण त्याची झुंज अपयशी ठरली. .IND vs ZIM: पहिलाच बॉल अन् वैभव सूर्यवंशीचा भारी झेल, गोलंदाज मयंक यादवची भुवनेश्वर कुमारच्या रेकॉर्डशी बरोबरी; पाहा Video.झिम्बाब्वेकडून ब्रायन बेनेट आणि बेन करन यांनी डावाची सुरुवात केली. पण डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर मयंक यादवने ब्रायन बेनेटला बाद केले, त्याचा चांगला झेल स्लीपमध्ये वैभव सूर्यवंशीने घेतला. मयंकने या मालिकेत दुसऱ्यांदा बेनेटला डावाच्या पहिल्या चेंडूवर बाद केले, त्याने पहिल्या सामन्यातही अशी कामगिरी केली होती. त्यानंतर यश ठाकूरने कमाल केली. त्याने चौथ्या षटकात चौथ्या चेंडूवर डायन मेयर्सला श्रेयस अय्यरच्या हातून १८ धावावंर झेलबाद केले, त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर त्याने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझाला माघारी धाडले..नंतर बेन करनला रायन बर्ल साथ देत होता. परंतु, ८ व्या षटकात रवी बिश्नोईने करनला २० धावांवर मयंक यादवच्या हातून २० धावांवर बाद केले. यानंतर मात्र बर्लला विझली मधेवेरेची साथ मिळाली. या दोघांनी ६० धावांची भागीदारी करत संघाच्या आशा जिवंत ठेवल्या होत्या. अखेर त्यांची भागीदारी १६ व्या षटकात मयंकनेच तोडली. त्याने विझली मधेवेरेला २८ धावांवर माघारी धाडले. मधेवेरेचा झेल तिलक वर्माने घेतला. त्यानंतर १८ व्या षटकात अशोक शर्माने ताडिवानाशे मारुमनी यालाही १ धावेवरच त्रिफळाचीत केले. .तरी एका बाजूने बर्ल चांगला खेळत होता, त्याने अर्धशतकही केले होते. मात्र ब्रॅड इव्हान्सही शेवटच्या षटकात १४ धावांवर बाद झाला. अखेरीस बर्ल ४३ चेंडूत ५४ धावांवर नाबाद राहिला. त्याने ५ चौकार मारला. न्यूमन न्याम्हुरी १ धावेवर नाबाद राहिला.भारताकडून गोलंदाजी करताना मयंक यादवने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. यश ठाकूरने २ विकेट्स घेतल्या. अशोक शर्मा आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Who Is Yash Thakur? आईची भीती अन् भारताला मिळाला नवा स्टार! 'वुशू'चे मैदान सोडणारा विदर्भाचा यश कसा बनला फास्ट बॉलर?.तत्पुर्वी, भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताने अभिषेक शर्माची (२) विकेट लवकर गमावली. पण नंतर वैभव सूर्यवंशीने दमदार खेळ करत ४९ चेंडूत ८१ धावांची खेळी केली. त्याने ८ चौकार आणि ४ षटकार मारले. त्याला ईशान किशन (२९) आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर (२७) यांनीही चांगली साथ दिली. शेवटी रिंकू सिंगनेही आक्रमक खेळ करताना १४ चेंडूत २५ धावा केल्या. तिलक ११ धावांवर नाबाद राहिला. त्यामुळे भारताने २० षटकात ५ बाद १९२ धावा केल्या होत्या.झिम्बाब्वेकडून गोलंदाजी करताना ब्रॅड इव्हान्सने २ विकेट्स घेतल्या, तर कर्णधार सिकंदर रझा, ब्लेसिंग मुझराबनी, विधली मधेवेरे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.