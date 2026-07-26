IND vs ZIM: पहिलाच बॉल अन् वैभव सूर्यवंशीचा भारी झेल, गोलंदाज मयंक यादवची भुवनेश्वर कुमारच्या रेकॉर्डशी बरोबरी; पाहा Video

IND vs ZIM 3rd T20I Marathi Cricket News : झिमाब्बे विरुद्ध भारत संघात तिसरा टी२० सामना रविवारी हरारेमध्ये सुरू असून या सामन्यात १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) चमकला आहे. फलंदाजी करताना अर्धशतक केल्यानंतर त्याने क्षेत्ररक्षणावेळी डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर मयंक यादवच्या (Mayank Yadav) गोलंदाजीवर अफलातून झेल घेतला. त्यामुळे मयंकनेही खास विक्रम केला आहे. .IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशीची वादळी खेळी, पण भारताला २०० धावांच्या आत रोखण्यात झिम्बाब्वेला यश; श्रेयस अय्यरची टीम व्हाईटवॉश देणार?.झाले असे की या सामन्यात भारताने झिम्बाब्वेसमोर १९३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी झिम्बाब्वेकडून ब्रायन बेनेट आणि बेन करन उतरले होते. तसेच भारताकडून पहिल्या षटकात गोलंदाजीसाठी मयंक यादव तयार होता. त्याने बेनेटला पहिला चेंडू साधारण ताशी १४८ किमी वेगाचा टाकला. बेनेटने मागे जात बचावात्मक खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडू त्याच्या बॅटची कड घेत सरळ पहिल्या स्लीपच्या दिशेने गेला, जिथे वैभव सूर्यवंशी उभा होता. वैभननेही कोणतीही चूक न करत चपळाई दाखवत तो चेंडू झेलला. त्यामुळे बेनेटला शून्यावरच माघारी परतावे लागले..दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यातील डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेण्याची ही मयंकची तिसरी वेळ होती. मयंकने याआधीच याच मालिकेतील पहिल्या सामन्यातही बेनेटला डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद केले होते. त्याआधी हैदराबादला बांगलादेशविरुद्ध १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या सामन्यातही मयंकने डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर परवेझ हुसैन शान्तोला शून्यावर बाद केले होते..त्यामुळे तो आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये डावातील पहिल्याच चेंडूवर सर्वाधिकवेळा विकेट घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांच्या यादीत भुवनेश्वर कुमारसह अव्वल क्रमांकावर आला आहे. भुवनेश्वर कुमारनेही तीन वेळा असा कारनामा केला आहे. तसेच हार्दिक पांड्या आणि अर्शदीप सिंग यांनी प्रत्येकी २ वेळा असा कारनामा केला आहे, तर आर अश्विनने एकदा अशी कामगिरी केली आहे. दरम्यान मयंकचा हा कारकिर्दीतील केवळ ६ वाच आंतरराष्ट्रीय टी२० सामना आहे..IND vs ZIM 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं शतक थोडक्यात हुकलं, पण विश्वविक्रम रचला! क्रिकेट इतिहासात असा पराक्रम करणारा पहिलाच ठरला.दरम्यान, रविवारी होत असलेल्या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद १९२ धावा केल्या. भारतासाठी वैभव सूर्यवंशीने ४९ चेंडूत ८ चौकार आणि ४ षटकारांसह ८१ धावा केल्या. ईशान किशन (२९), श्रेयस अय्यर (२७) आणि रिंकू सिंग (२५) यांनी छोटेखानी पण महत्त्वपूर्ण खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.