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IND vs ZIM: पहिलाच बॉल अन् वैभव सूर्यवंशीचा भारी झेल, गोलंदाज मयंक यादवची भुवनेश्वर कुमारच्या रेकॉर्डशी बरोबरी; पाहा Video

Mayank Yadav and Vaibhav Sooryavanshi Combine to Give India Dream Start : भारताने दिलेल्या १९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या झिम्बाब्वेला पहिल्याच चेंडूवर मयंक यादव आणि वैभव सूर्यवंशीने मिळून धक्का दिला. त्यामुळे मयंक यादवने भुवनेश्वर कुमारची बरोबरी केली.
Vaibhav Sooryavanshi - Mayank Yadav | India vs Zimbabwe 3rdT20I

Vaibhav Sooryavanshi - Mayank Yadav | India vs Zimbabwe 3rdT20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs ZIM 3rd T20I Marathi Cricket News : झिमाब्बे विरुद्ध भारत संघात तिसरा टी२० सामना रविवारी हरारेमध्ये सुरू असून या सामन्यात १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) चमकला आहे. फलंदाजी करताना अर्धशतक केल्यानंतर त्याने क्षेत्ररक्षणावेळी डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर मयंक यादवच्या (Mayank Yadav) गोलंदाजीवर अफलातून झेल घेतला. त्यामुळे मयंकनेही खास विक्रम केला आहे.

Vaibhav Sooryavanshi - Mayank Yadav | India vs Zimbabwe 3rdT20I
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