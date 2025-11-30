Cricket

IND vs SA, 1st ODI: भारताने मारले रांचीचे मैदान, द. आफ्रिकेला दिली मात; कोहलीच्या शतकानंतर कुलदीप यादव-हर्षित राणा चमकले

India beat South Africa in 1st ODI: रांचीत भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडेत रोमांचक विजय मिळवला. कुलदीप यादव आणि हर्षित राणा यांनी चांगली गोलंदाजी केली. त्याआधी विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल यांनी फलंदाजीत चांगले योगदान दिले.
India vs South Africa ODI

India vs South Africa ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रांचीतील पहिल्या वनडे सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला १७ धावांनी पराभूत केले.

  • या विजयासह भारताने तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

  • विराट कोहली, कुलदीप यादव आणि हर्षित राणा यांचे विजयात महत्त्वाचे योगदान राहिले.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
kuldeep yadav
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa
ODI cricket
KL Rahul
Ravindra Jadeja

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com