Asia Cup Final, Playing XI: भारताने श्रीलंकेविरुद्ध जिंकला टॉस! ट्रॉफी वादाच्या पार्श्वभूमीवर मोहसिन नक्वींच्या उपस्थितीबाबत सस्पेन्स

WOMENS ASIA CUP FINAL INDIA vs SRI LANKS PLAYING XI: महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना भारतीय महिला विरुद्ध श्रीलंका महिला संघात दुबईत रविवारी होत आहे. सलग दुसऱ्यांदा या दोन संघात महिला आशिया कपचा अंतिम सामना होत आहे. यापूर्वी २०२४ मध्येही या दोन महिला संघात अंतिम सामना झाला होता, पण त्यावेळी श्रीलंकेने विजेतेपद जिंकले होते. त्यामुळे श्रीलंका संघ यंदाही हे विजेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करेल, तर भारतीय संघ मागील पराभवाचा वचपा काढत पुन्हा विजेतेपद मिळवण्यासाठी उत्सुक असेल. .WOMEN'S ASIA CUP 2026 FINAL: पाकिस्तानचा पत्ता कट अन् भारतासमोर श्रीलंकेचं आव्हान! महिला एशिया कप फायनल कधी, कुठे आणि किती वाजता?.दरम्यान, रविवारी भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्याने श्रीलंका संघ प्रथम गोलंदाजीसाठी उतरेल. या सामन्यासाठी भारतीय संघाने एक मोठा बदल केला आहे. प्रतिका रावलला विश्रांती दिली असून गुनालन कामिलिनीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे. श्रीलंकेनेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल केला असून संजना कविंदीच्या जागेवर विशमी गुनारत्नेला संधी देण्यात आली आहे.भारतीय महिला संघ सलग १० व्यांदा आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पोहचला आहे. भारताने यापूर्वी तब्बल ७ वेळा विजेतेपद जिंकले आहे, त्यामुळे आता ८ व्यांदा ही ट्रॉफी जिंकण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल, तर श्रीलंका सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवण्याच्या हेतूने मैदानात उतरले आहेत..प्लेइंग इलेव्हनश्रीलंका महिला : चामारी अट्टापट्टू (कर्णधार), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, निलाक्षीका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (यष्टीरक्षक), सुगंधिका कुमारी, चामुडी प्रबोदा, मिताली अयोध्याभारतीय महिला : स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, गुणालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाली, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांती गौड, नंदनी शर्मा.पुन्हा वाद होणार?गेल्यावर्षी दुबईतच झालेल्या पुरुषांच्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्धने विजय मिळवला होता. पण पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास भारतीय संघाने नकार दिला होता. ती ट्रॉफी भारतीय संघाला अजूनही मिळालेली नाही. त्यावेळी भारतीय संघाने ट्रॉफीशिवायच सेलीब्रेशन केले होते. त्यामुळे बरीच चर्चा झाली होती..Team India Live Streaming: सुपर संडे! भारताचे दोन मोठे सामने, Asia Cup Final अन् अफगाणिस्तानविरुद्ध रंगणार टी२०; कुठे पाहाणार?.आता रविवारी महिला आशिया कपच्या अंतिम सामन्यासाठी नक्वी उपस्थित राहणार की नाही, याची बरीच चर्चा आहे.आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने विजेत्या संघाला ट्रॉफी देण्याचा अधिकार मोहसीन नक्वी यांच्याकडेच आहे. अशात भारताने श्रीलंकेला हरवून विजेतेपद पटकावले, तर भारतीय महिला संघ नक्वी यांच्याकडून ती ट्रॉफी स्वीकारणार की गेल्या वर्षीसारखाच नकार देत नवा वाद पेटणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.तथापि, काही रिपोर्ट्सनुसार नक्वी सध्या दुबईत नसल्याने अंतिम सामन्यासाठी उपस्थित असण्याची शक्यता कमी आहे. पण या अंतिम सामन्यासाठी आशिया क्रिकेट परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि अमिराती क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख खलिद अल झरुनी हे उपस्थित राहू शकतात. त्यामुळे जर नक्वी अनुपस्थित असतील, तर खलिद अल झरुनी हे विजेत्या संघाला ट्रॉफी देतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.