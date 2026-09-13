Cricket

Asia Cup Final, Playing XI: भारताने श्रीलंकेविरुद्ध जिंकला टॉस! ट्रॉफी वादाच्या पार्श्वभूमीवर मोहसिन नक्वींच्या उपस्थितीबाबत सस्पेन्स

WOMEN'S ASIA CUP FINAL, IND vs SL, TOSS: दुबईत भारत व श्रीलंका महिला संघांमध्ये आशिया कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना होत आहे. भारताने टॉस जिंकला आहे. या सामन्यासाठी पुरुष आशिया कप ट्रॉफी वादानंतर मोहसिन नक्वी उपस्थित राहणार की नाही याबाबत सस्पेन्स आहे.
WOMEN'S ASIA CUP FINAL, IND vs SL

WOMEN'S ASIA CUP FINAL, IND vs SL

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

WOMENS ASIA CUP FINAL INDIA vs SRI LANKS PLAYING XI: महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना भारतीय महिला विरुद्ध श्रीलंका महिला संघात दुबईत रविवारी होत आहे. सलग दुसऱ्यांदा या दोन संघात महिला आशिया कपचा अंतिम सामना होत आहे. यापूर्वी २०२४ मध्येही या दोन महिला संघात अंतिम सामना झाला होता, पण त्यावेळी श्रीलंकेने विजेतेपद जिंकले होते. त्यामुळे श्रीलंका संघ यंदाही हे विजेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करेल, तर भारतीय संघ मागील पराभवाचा वचपा काढत पुन्हा विजेतेपद मिळवण्यासाठी उत्सुक असेल.

WOMEN'S ASIA CUP FINAL, IND vs SL
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