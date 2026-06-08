T20I World Cup 2026: भारताचा सराव सामन्यात दमदार विजय; राधा-श्रेयंकाच्या गोलंदाजीसमोर वेस्ट इंडिजने टेकले गुडघे

India vs West Indies Warm-Up Match: वनडे वर्ल्ड कप गेल्यावर्षी मायदेशात जिंकल्यानंतर आता भारतीय महिला संघ (India Women's Team) टी२० वर्ल्ड कपही नावावर करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. १२ जूनपासून महिला टी२० वर्ल्ड कप इंग्लंडमध्ये होणार आहे. स्पर्धेसाठी हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघ सध्या इंग्लंडमध्ये आहे. भारतीय संघाची तयारी खूप आधीच सुरू झाली असली, तरी आता सोमवारी सराव सामन्यात भारताने दणदणीत विजय मिळवत स्पर्धेसाठी संघ पूर्ण तयार असल्याचा इशारा दिला आहे..T20 World Cup: भारतीय महिला संघ विश्वकरंडकासाठी रवाना; 'या' दिवशी रंगणार भारत-पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना, पहा संपूर्ण वेळापत्रक .महिला टी२० वर्ल्ड कपचे (Women's T20I World Cup 2026) सध्या सराव सामने सुरू असून भारताचा सोमवारी वेस्ट इंडिज महिला संघाविरुद्ध कार्डिफला सराव सामना झाला. या सामन्यात भारतीय संघाने २६ धावांनी विजय मिळवला. भारताच्या विजयात श्रेयंका पाटील आणि राधा यादव यांचे योगदान मोठे राहिले..या सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी केली होती. भारताकडून शफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना यांनी आक्रमक सुरुवात केली. शफली १३ चेंडूत ५ चौकारांसह २९ धावा करून बाद झाली, नंतर स्मृतीही २३ चेंडूत ८ चौकारांसह ३९ धावांवर बाद झाली. जेमिमाह रोड्रिग्सला मात्र या सामन्यात फार काही करता आलं नाही, तिला ७ धावांवर एफी फ्लेचरने बाद केले. पण यास्तिका भाटियाने २६ चेंडूत ३६ धावांची खेळी केली, ती रियायर्ड आऊट झाली. तसेच महाराष्ट्रातील अमरावतीची असलेली भारती फुलमालीही फलंदाजीत चमकली. तिने ४० चेंडूत नाबाद ५६ धावा केल्या. पण ती खेळत असताना दुसऱ्या बाजूने फ्लेचरने रिचा घोष (०), राधा यादव (१), श्रेयंका पाटील (२) यांना टिकूच दिले नाही. क्रांती गौडही ४ धावांवर बाद झाली. त्यामुळे भारताने २० षटकात ८ बाद १७९ धावा केल्या.वेस्ट इंडिजकडून एफी फ्लेचरने ४ विकेट्स घेतल्या, तर करिष्मा रामहरॅक, अलिया अॅलिन आणि डिएंड्रा डॉटिन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..India Squad for ICC Women’s T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा; सलामीला पाकिस्तानशी भिडणार, जाणून घ्या खेळाडूंची यादी अन् संपूर्ण वेळापत्रक.त्यानंतर १८० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या वेस्ट इंडिजकडून डिएंड्रा डॉटिन आणि शेमिन कॅम्पबेल यांनी सुरुवात चांगली करताना ६३ धावांची भागीदारी केली. पण शमिन ९ व्या षटकानंतर २५ धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाली. त्यानंतर मात्र वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी राधा यादव आणि श्रेयंका पाटिलसमोर गुडघे टेकले. कियाना जोसेफ(५), जेहझारा क्लॅक्स्टन (६), आलिया अॅलिन (१३), कर्णधार चिनेल हेन्री (१), जॅनिलिया ग्लासगो (१९), झायदा जेम्स (१) या स्वस्तात बाद झाल्या. केवळ डॉटिनने ४९ धावांची खेळी करत झुंज दिली. पण तिलाही राधा यादवने पायचीत केले. त्यामुळे वेस्ट इंडिजला २० षटकात ८ बाद १५३ धावाच करता आल्या. शॉनिशा हेक्टर १९ धावांवर आणि एफी फ्लेचर ७ धावांवर नाबाद राहिल्या.भारताकडून श्रेयंका पाटिलने ४ विकेट्स घेतल्या, तर राधा यादवने ३ विकेट्स घेतल्या..भारताचा पहिला सामना पाकिस्तानविरुद्धमहिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाला आता आणखी एक सराव सामना १० जून रोजी यजमान इंग्लंडविरुद्ध खेळायचा आहे. त्यानंतर मुख्य स्पर्धेत भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याने आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. भारत आणि पाकिस्तान या दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये रविवारी (१४ जून) सामना होणार आहे. हा सामना बर्मिंगहॅमला होणार आहे. त्यानंतर १७ जूनला नेदरलँड्सविरुद्ध लीड्समध्ये, तर २१ जून रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मँचेस्टरमध्ये भारताचे सामने होणार आहेत. २५ जूनला भारताला बांगलादेशविरुद्ध मँचेस्टरमध्ये, तर २८ जूनला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध लॉर्ड्सवर भारताचा सामना होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.