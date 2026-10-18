IND W vs ZIM W, 2nd T20I: शफालीचं वादळी अर्धशतक अन् स्मृतीचंही आक्रमण, भारताने विजयासह मालिकाही टाकली खिशात

India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I Result : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने झिम्बाब्वेला रायपूरमध्ये झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला. हा सामना भारतीय संघाने ९ विकेट्स आणि ६७ चेंडू राखून जिंकला आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेतही २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. भारतीय गोलंदाजांच्या अचूक माऱ्यानंतर शफाली वर्मा (Shafali Verma) आणि स्मृती मानधना (Smriti Mandhana) यांनी आक्रमक खेळ करत भारताला विजयापर्यंत पोहचवले. .IND W VS ZIM W: संकटमोचक बनून आली दीप्ती शर्मा! झिम्बाब्वेविरुद्ध २७ धावांत ४ विकेट्स गमावल्यानंतरही भारताचा थरारक विजय.या सामन्यात झिम्बाब्वेने भारतासमोर १०३ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघाने ८.५ षटकात एक विकेट गमावत सहज पूर्ण केला. शफालीने अर्धशतकही पूर्ण केले.लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून कर्णधार स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा या कर्णधार - उपकर्णधारांची जोडी सलामीला उतरली. या दोघींनीही सुरुवातीपासून आक्रमक शॉट्स मारायला सुरूवात केली. त्यांनी एकदाही झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांना वरचढ होण्याची संधी दिली नाही. .पॉवरप्लेच्या ६ षटकातच स्मृती आणि शफाली यांनी मिळून ७६ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर ८ व्या षटकात शफालीने षटकारासह २४ चेंडूतच अर्धशतकही केले. पण अर्धशतकानंतर पुढच्याच चेंडूवर ती बाद झाली. तिचा अफलातून झेल तेंडाई मकुशाने घेतला. शफालीने २५ चेंडूत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५५ धावा केल्या.शफाली बाद झाल्यानंतरही उर्वरित ७ धावा स्मृती मानधनाने पूर्ण केल्या. तिने ९ व्या षटकात षटकार मारत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. स्मृती २५ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ४७ धावांवर नाबाद राहिली. अनुष्का शर्मा १ धावेवर नाबाद राहिली..IND vs WI: २ शतकं, २६१ धावा...! 'शे होपला रोखणं होतं कठीण...' कर्णधार अय्यरनेही केलं मान्य; वैभव सूर्यवंशीला न खेळवण्याबद्दल म्हणाला....तत्पुर्वी, झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केली होती. झिम्बाब्वेला प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १०२ धावाच करता आल्या. झिम्बाब्वेकडून चिपो मुगेरी-ट्रिपानोने सर्वाधिक ३२ चेंडूत ३४ धावा केल्या. त्यानंतर कर्णधार जोसेफिन एनकोमोने ३५ चेंडूत नाबाद २७ धावा केल्या. पण बाकी कोणालाही १० धावांचा टप्पाही ओलांडता आला नाही.भारताकडून निकी प्रसादने २ विकेट्स घेतल्या, तर श्री चरणी, दीप्ती शर्मा, नंदीनी शर्मा आणि क्रांती गौड यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.