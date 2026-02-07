T20 World Cup, IND vs USA: वानखेडेचं मैदान मारत भारतीय संघाची मोहिमेला विजयाने सुरुवात! अमेरिकेवर केली मात

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताने आपल्या मोहिमेला विजयाने सुरुवात केली आहे. शनिवारी (७ फेब्रुवारी) झालेल्या पहिल्या सामन्यात भारताने अमेरिकेविरुद्ध २९ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे भारताने महत्त्वाचे २ गुण मिळवले आहेत. या सामन्यात भारताच्या गोलंदाजांकडून सांघिक कामगिरी पाहायला मिळाली. तसेच कर्णधार सूर्यकुमार यादवचाही मोलाचा वाटा उचलला.या सामन्यात भारताने अमेरिकेसमोर १६२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अमेरिकेला २० षटकात ८ बाद १३२ धावाच करता आल्या..T20 WC, IND vs USA: भारतीय संघाला अमेरिकेने घाम फोडला, पण कर्णधार सूर्यकुमारने तारलं; पाहुण्यांसमोर 'इतक्या' धावांचे लक्ष्य.लक्ष्याचा पाठलाग करताना अमेरिकेकडून फारशी चांगली सुरुवात झाली नाही. दुसऱ्याच षटकात मोहम्मद सिराजने अँड्रिया गॉसला ६ धावांवर बाद केले. तिलक वर्माने त्याचा झेल घेतला. त्यानंतर पुढच्याच षटकात मोनांक पटेलला अर्शदीप सिंगने शून्यावर बाद केले. साईतेजा मुक्कामल्लालाही सिराजने २ धावांवर बाद केले. पण नंतर मिलिंद कुमार आणि संजय कृष्णमुकर्ती यांनी संघाला स्थिरता दिली. पण त्यांच्याकडून मोठे शॉट्स येत नव्हते. त्यांनी ५८ धावांची भागीदारीही केली..अखेर त्यांची भागीदारी १२ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीने तोडली. त्याने ३४ चेंडूत ३ चौकार आणि १ षटकारांसह ३४ धावांची खेळी केली. त्यानंतर अक्षर पटेलने टाकलेल्या १६ व्या षटतकात अमेरिकेला दुहेरी धक्का बसला. त्याने संजयलाही ३७ धावावर आणि हरमीत सिंगला शून्यावर बाद केले. त्यानंतर अमेरिकेसाठी धावगती वाढली होती..मोहम्मद मोहसिनला ८ धावांवर अर्शदीप सिंगने बाद केले. तरी शेवटी शुभम रांजणेने आक्रमक खेळ केला, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. तो शेवटच्या चेंडूवर बाद झाला. त्याने २२ चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३७ धावांची खेळी केली. शाजली वॅन शाल्क्विक २ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून मोहम्मद सिराजने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. वरुण चक्रवर्तीने १ विकेट घेतली..T20 World Cup: अमेरिकेविरुद्ध संकटमोचक ठरलेल्या कर्णधार सू्र्यकुमारचा मोठा विक्रम; विराट कोहली, बाबर आझमला टाकलं मागे.तत्पुर्वी भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद १६१ धावा केल्या. भारताने सुरुवातीलाच अभिषेक शर्मा (०), इशान किशन (२०), तिलक वर्मा (२५), शिवम दुबे (०), रिंकू सिंग (६) आणि हार्दिक पांड्या (५) यांच्या विकेट्स लवकर गेल्या होत्या.त्यामुळे भारतीय संघ संकटात सापडला होता. पण सूर्यकुमार यादवने भारताच्या डावाला सावरले. त्याने ४९ चेंडूत १० चौकार आणि ४ षटकारांसह ८४ धावा केल्या आहेत.अमेरिकेकडून शॅडली वॅन शाल्क्विकने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. हरमीत सिंगने २ विकेट्स घेतल्या. अली खान आणि मोहम्मद मोहसिन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.