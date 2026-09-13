Cricket

IND vs AFG 1st T20I: बुमराह, अर्शदीप आणि चक्रवर्तीची भेदक गोलंदाजी; पण ओमरझाईच्या अर्धशतकाने अफगाणिस्तान दीडशे पार

India vs Afghanistan 1st T20I : भारतीय गोलंदाजांनी अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात दमदार कामगिरी केली. पण अझमतुल्ला ओमरझाईच्या नाबाद अर्धशतकामुळे अफगाणिस्तानच्या १५० धावा पार झाल्या.
India vs Afghanistan 1st T20I

India vs Afghanistan 1st T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Afghanistan vs India 1st T20I Match, Marathi News: नवी दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर रविवारी (१३ सप्टेंबर) भारत आणि अफगाणिस्तान संघात पहिला टी२० सामना खेळवला जात आहे.

या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी कमालीची कामगिरी करत पहिल्या डावात वर्चस्व ठेवलं. पण अझमतुल्ला ओमरझाईच्या अर्धशतकामुळे अफगाणिस्तानला १५० धावा पार करता आल्या. अफगाणिस्तानने भारतासमोर १५६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

India vs Afghanistan 1st T20I
IND vs AFG, 1st T20I: बुमराह, सॅमसनचे कमबॅक, पण वैभव सूर्यवंशीला संधी नाही; कशी आहे भारताची Playing XI?
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Jasprit Bumrah
India vs Afghanistan
T20 Series
cricket news today
Axar Patel
Varun Chakravarthy
T20 Matches
latest cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com