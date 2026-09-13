IND vs AFG 1st T20I: बुमराह, अर्शदीप आणि चक्रवर्तीची भेदक गोलंदाजी; पण ओमरझाईच्या अर्धशतकाने अफगाणिस्तान दीडशे पार

Afghanistan vs India 1st T20I Match, Marathi News: नवी दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर रविवारी (१३ सप्टेंबर) भारत आणि अफगाणिस्तान संघात पहिला टी२० सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी कमालीची कामगिरी करत पहिल्या डावात वर्चस्व ठेवलं. पण अझमतुल्ला ओमरझाईच्या अर्धशतकामुळे अफगाणिस्तानला १५० धावा पार करता आल्या. अफगाणिस्तानने भारतासमोर १५६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. .IND vs AFG, 1st T20I: बुमराह, सॅमसनचे कमबॅक, पण वैभव सूर्यवंशीला संधी नाही; कशी आहे भारताची Playing XI?.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या अफगाणिस्तानकडून रहमनुल्ला गुरबाज आणि कर्णधार इब्राहिम झाद्रान यांनी डावाची सुरुवात केली. पण दुसर्याच चेंडूवर दुखापतीनंतर पुनरागमन करणाऱ्या जसप्रीत बुमराहने गुरबाजला शुन्यावर माघारी धाडले. अभिषेक शर्माने जमीनीलगत चांगला झेल घेतला. या विकेटसह बुमराहने टी२० कारकिर्दीत ३५० विकेट्स पूर्ण केल्या. हा टप्पा गाठणारा तो युझवेंद्र चहल आणि भुवनेश्वर कुमार यांच्यानंतरचा तिसराच भारतीय गोलंदाज ठरला..त्यानंतर चौथ्या षटकात झाद्रानला ईशान किशन आणि अक्षर पटेल यांनी मिळून ११ धावांवर धावबाद केले. पुढच्याच षटकात सदिकुल्लाह अटलला अर्शदीप सिंगने जसप्रीत बुमराहच्या हातून १३ धावांवर झेलबाद केले. पुढच्या षटकात अक्षर पटेलने गुलबदिन नायबने २ धावांवर, तर ७ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीने दारविश रसुलीला २ धावांवर बाद करत माघारी धाडले. त्यामुळे ४३ धावांतच अफगाणिस्तानचा अर्धा संघ माघारी परतला होता..मात्र नंतर अझमतुल्ला उमरझाई आणि मोहम्मद नबी यांनी ६ व्या विकेटसाठी ८३ धावांची भागीदारी करत संघाला १२० धावांचा टप्पा पार करून दिला. अखेर ही जोडी १७ व्या षटकात नबीला त्रिफळाचीत करत अर्शदीप सिंगने तोडली. नबी ३३ धावांवर बाद झाला. अर्शदीपने १९ व्या षटकात राशिद खानलाही १ धावेवर बाद केले. त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर नूर अहमदला श्रेयस अय्यरने डायरेक्ट थ्रो करत शून्यावर धावबाद केले. .IND vs AFG, Video: बुमराह आला अन् दुसऱ्याच बॉलवर विकेट घेतली! भुवनेश्वर कुमारच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान.पण शेवटच्या षटकात शिवम दुबेच्या गोलंदाजीवर ओमरझाई आणि मुजीब उर रेहमान यांनी मिळून २१ धााव चोपल्या. त्यामुळे अफगाणिस्तानला १५० धावांचा टप्पा पार करता आला. ओमरझाईने अर्धशतकही पूर्ण केले. अफगाणिस्तानने २० षटकात ८ बाद १५६ धावा केल्या. ओमरझाईने ४४ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ६४ धावा केल्या. मुजीब उर रेहमान ९ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून अर्शदीप सिंगने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.