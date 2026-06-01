Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026 चा सर्वात मोठा पुरस्कार जिंकला, पण वैभव सूर्यवंशी त्याचा वापरच करू शकत नाही; पाहा काय आहे कारण

Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या हंगामाचा अंतिम सामना रविवारी पार पडला. या हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) संघाने विजेतेपद आपल्या नावावर केल. सलग दुसऱ्यांदा रजत पतीदारच्या नेतृत्वाखाली आरसीबी संघाने हा कारनामा केला. या सामन्यात संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीने ७५ धावांची नाबाद खेळी करत, बंगळुरूच्या संघाच्या विजेतेपदात महत्त्वाची भूमिका बजावली. परंतु या सामन्यानंतर खर चर्चा रंगली ती १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची..वैभव सूर्यवंशीने वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी असे विक्रम नोंदवले जे क्वचितच कोणी केले असतील. राजस्थानच्या या सलामीवीरने २३७.३१ च्या जबरदस्त स्ट्राइक रेटने १६ सामन्यांत तब्बल ७७६ धावा कुटल्या, आणि यादरम्यान त्याने ७२ षटकार ठोकले. त्याच्या जबरदस्त कामगिरीमुळे त्याला स्पर्धेत अनेक पुरस्कार पटकावलेत..वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियात संधी द्या... त्याने स्वतःला सिद्ध करून दाखवले आहे! इरफान पठाणची BCCI कडे मागणी.त्याला या हंगामात सगळ्यात जास्त धावा करण्यातही ऑरेंज कॅप आणि त्याचबरोबर अनेक वैयक्तिक पुरस्कार देखील जिंकलेत. सूर्यवंशीला आयपीएल २०२६ चा 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन', 'सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझन' (२३७.३१), 'सुपर सिक्सर्स ऑफ द सीझन' (७२) आणि 'मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर' (एमव्हीपी) म्हणून गौरविण्यात आले..पुरस्कार सोहळ्यातील सर्वात मोठ्या क्षणांपैकी एक क्षण होता जेव्हा सूर्यवंशीला 'सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझन' पुरस्कार मिळाला आणि त्याला टाटा सिएरा कार भेट देण्यात आली. मात्र यामध्ये एक अडचण आहे, त्याला ती चालवता येत नाही. .त्यासाठी एक मोठ कारण आहे की वैभव सूर्यवंशी हा फक्त १५ वर्षांचा आहे. आणि भारतीय कायद्यानुसार खाजगी गाडीचा ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्यासाठी किमान वय १८ वर्ष आहे. त्यामुळे जरी या तरुण फलंदाजाने एक नवीन कोरी गाडी जिंकली असली तरी त्याला स्वतः कायदेशीररित्या गाडी चालवण्यासाठी आणखी काही वर्षे थांबावे लागणार लागेल..Vaibhav Sooryavanshi: तू किती दूध पितोस?" रवी शास्त्रींच्या प्रश्नावर Vaibhav Sooryavanshi चं उत्तर ऐकून सगळेच हसू लागले! VIDEO व्हायरल.पुरस्कार जिंकल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी म्हणाला की मला खूप छान वाटत आहे, अस म्हणाला. या हंगामात त्याने फलंदाजीमध्ये कमाल केली आहे. परंतु त्याला हा मोठा पुरस्कार मिळाल्यानंतर वापरता येणार नाही.