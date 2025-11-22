Deepak Chahar in BB19: दीपक चाहरची या स्पेशल कारणामुळे बिग बॉसच्या घरात एंट्री, घरातल्या सदस्यांशी काय बोलला ? Video Viral

बिग बॉस हिंदीचा १९ वा सिजन सध्या चर्चेत आहे. या सिजनमध्ये चालू आठवड्यात अचानक भारताचा क्रिकेटपटू दीपक चाहर आल्याने सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. दीपक त्याची बहीण मालती चाहरला भेटण्यासाठी बिग बॉसच्या घरात आला होता. .भारताचा वेगवान गोलंदाज दीपक चाहर सध्या भारतीय संघातून बाहेर असला, तरी सध्या तो नुकतीच बिग बॉसच्या घरात दिसल्याने चर्चेत आहे. बिग बॉस हिंदीचा १९ वा सिजन सध्या सुरू असूनअचानक दीपक चाहर सर्वांना घरात दिसल्याने आश्चर्याचा धक्काही बसला आहे. त्याचे बिग बॉसच्या घरात आल्यानंतरचे व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहेत..Ind vs SA 2nd Test : रिषभ पंतच्या नेतृत्वाची 'टेस्ट'! आजपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना, मायदेशातील प्रतिष्ठा पुन्हा पणास.दीपक चाहरची मोठी बहीण मालती चाहर बिग बॉस १९ या रिऍलिटी शोमधील एक स्पर्धत आहे. त्यामुळे सध्या ती बिग बॉसच्या घरात दिसत आहे. सध्या बिग बॉसमध्ये फॅमिली विक सुरू आहे. त्यामुळे मालतीला भेटण्यासाठी दीपक या घरात आला होता. यावेळी त्याने बहिणीची मस्करी केली आणि त्यानंतर तिच्याबद्दल भावनिक भाष्य करत सर्वांनाच भावूकही केले..ज्यावेळी दीपक बिग बॉसच्या घरात आला, तेव्हा मालती गार्डनर एरियामध्ये झोपलेली होती. त्याने तिला झोपेतून हलवून उठवलं. त्याला समोर पाहाताच मालती चकीत झाली आणि आधी तिने त्याला मिठी मारली. दीपकचे बिग बॉसने घरात स्वागत केले. यावेळी दीपकने बहिणीला खेळासाठी प्रोत्साहन दिले. तसेच आधी त्याने बहिणीच्या पाककलेबद्दल मस्करी केली. तो म्हणाला, 'माझ्या बहिणीने आयुष्यात मला कधी पोळीचा एक तुकडा करून खाऊ घातला नाही.' त्यावर घरातील इतर स्पर्धकही हसायला लागले. मालतीने तो खोटं बोलतोय असं हसत म्हटलं..नंतर दीपक बहिणीबद्दल बोलताना भावूक झाला. त्याच्या डोळ्यात पाणी होतं. तो म्हणाला, आधी सर्वजण मालतीला त्याची बहीण म्हणून ओळखत होते. पण आता लोकं त्याला मालतीचा भाऊ म्हणून ओळखतात. त्यामुळे त्याबाबत त्याला खूप अभिमान वाटतो. त्याने सांगितले की आदल्या दिवशी एक लहान मुलगी त्याच्याजवळ आली आणि तिने त्याला विचारले की तू मालती चाहरचा भाऊ आहे का? त्यावेळी त्याला अभिमान वाटला. दीपक हे सांगत असताना घरातील इतर सदस्यही भावनिक झाले होते..बिग बॉसच्या घरात केवळ दीपक चाहरच नाही, तर इतर स्पर्धकांच्या कुटुंबातील सदस्यही या आठवड्यात घरात येत आहेत. त्यामुळे या आठवड्यात घरात भावूक वातावरणही दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.