Cricket

Deepak Chahar in BB19: दीपक चाहरची या स्पेशल कारणामुळे बिग बॉसच्या घरात एंट्री, घरातल्या सदस्यांशी काय बोलला ? Video Viral

Deepak Chahar Enters Bigg Boss 19 House: बिग बॉस हिंदीचा १९ वा सिजन सध्या सुरू असून भारताचा क्रिकेटपटू दीपक चाहरची अचानक घरात एन्ट्री झाल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. त्याचे व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहेत.
Deepak Chahar in Bigg Boss

Deepak Chahar in Bigg Boss

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • बिग बॉस हिंदीचा १९ वा सिजन सध्या चर्चेत आहे.

  • या सिजनमध्ये चालू आठवड्यात अचानक भारताचा क्रिकेटपटू दीपक चाहर आल्याने सर्वांनाच आश्चर्य वाटले.

  • दीपक त्याची बहीण मालती चाहरला भेटण्यासाठी बिग बॉसच्या घरात आला होता.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Deepak Chahar
cricket news today
bigg boss
Bigg Boss 19

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com