Hardik Pandya: आलिशान गाडीतून आला, तिचा हात पकडणार होताच...; हार्दिक पांड्याचा गर्लफ्रेंडसोबतचा Video Viral

Hardik Pandya Viral Video: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या त्याच्या नात्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतो. अशातच हार्दिक पांड्याचा त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
सुप्रसिद्ध क्रिकेटर हार्दिक पांड्या त्याच्या नात्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतो. हार्दिक पांड्या आणि त्याची पत्नी नताशा स्टेनकोविक यांच्या घटस्फोटानंतर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या याने त्याच्या खासगी नात्याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही. मात्र काही दिवसांपासून हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा यांचे नाते असल्याच्या अफवा पसरत आलेत. असे असतानाच माहिका शर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

