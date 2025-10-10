Hardik Pandya: आलिशान गाडीतून आला, तिचा हात पकडणार होताच...; हार्दिक पांड्याचा गर्लफ्रेंडसोबतचा Video Viral

सुप्रसिद्ध क्रिकेटर हार्दिक पांड्या त्याच्या नात्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतो. हार्दिक पांड्या आणि त्याची पत्नी नताशा स्टेनकोविक यांच्या घटस्फोटानंतर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या याने त्याच्या खासगी नात्याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही. मात्र काही दिवसांपासून हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा यांचे नाते असल्याच्या अफवा पसरत आलेत. असे असतानाच माहिका शर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये हार्दिक पांड्या आणि माहिका क्रिकेटपटूच्या कारमध्ये विमानतळावर पोहोचताना दिसत आहेत. या दोघांनीही काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केले असून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनलकडे जाताना दिसून येत आहेत..Mumbai Metro 3: आरे-जेव्हीएलआर ते कफ परेड पटकन पोहोचाल, बघा किती रुपये मोजावे लागणार! तिकीटांचा तपशील एका क्लिकवर.दरम्यान, या पूर्वीही रेडिट थ्रेडमध्ये एका सेल्फी व्हिडिओमध्ये हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. मात्र व्हिडिओमधील पुरुष हार्दिक पांड्याच असल्याचे स्पष्ट न्हवते. परंतु आता हार्दिक पांड्या आणि माहिका यांचा विमानतळावरील एकत्रित व्हिडिओमुळे चाहत्यांनी या दोघांची शक्यता असल्याचे वर्तवले आहे..व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या गंमतीशीर कमेंट्सहार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा यांच्या व्हायरल व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या हजारो कमेंट्स आल्या आहेत. यामध्ये एका युझरने गंमतीने "हे दोघे सारखेच दिसत आहेत." असे लिहले आहे. तर दुसऱ्या युझरने स्वतःसारखाच एक शोधला आहे, असे लिहले आहे. तर एकाने "अरे भाऊ, प्रॉपर्टीचे किती हिस्से करणार" असे म्हटले आहे. " तर अनेकांनी रेड हार्ट पाठवले आहे..पहिले क्रेडिट कार्ड कोणत्या बँकेने जारी केले होते?.कोण आहे महिका शर्मा?महिका शर्मा अर्थशास्त्र आणि फायनान्समध्ये पदवीधर असून ती एक मॉडेल आणि अभिनेत्री आहे. तिने मनीष मल्होत्रा, अनिता डोंगरे आणि तरुण ताहिलानी यांसारख्या फॅशन डिझायनर्ससाठी रॅम्प वॉक केले आहे. तसेच २०२४ मध्ये इंडियन फॅशन अवॉर्ड्समध्ये तिला मॉडेल ऑफ द इयर (न्यू एज) हा पुरस्कारही मिळाला आहे. त्याचबरोबर महिका शर्माने काही चित्रपटांमध्ये छोट्या भूमिका केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.