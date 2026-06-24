IND vs IRE: भारताचा T20I संघ आयर्लंडला पोहचला! कधी आणि कुठे पाहाणार सामने? तारखेसह Live Streaming डिटेल्स नोट करून ठेवा

IND vs IRE T20 Series: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकल्यानंतर भारतीय टी२० संघ आता नव्या आव्हानांसाठी सज्ज झाला आहे. भारताच्या टी२० संघात नेतृत्वबदलही झाला आहे. भारताच्या टी२० संघाच्या कर्णधाराची जबाबदारी श्रेयस अय्यरच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे, तर तिलक वर्मा नवा उपकर्णधार आहे. .IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... संजू सॅमसन IN; आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल भारताची Playing XI.याशिवाय संघात अनेक युवा खेळाडू आहे, त्यातही १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी यालाही भारतीय संघात संधी मिळाली असून तो भारतीय संघात निवडला जाणारा सर्वात युवा खेळाडू आहे. त्यामुळे त्याचा पदार्पणाची वाट अनेक जण पाहात आहेत..श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघासाठी पहिले आव्हान आयर्लंडचे असणार आहे. आयर्लंडविरुद्ध होणाऱ्या दोन सामन्यांची टी२० मालिका खास असणार आहे, कारण या मालिकेपासून श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाला सुरुवात होईल, तर वैभव सूर्यवंशीचेही पदार्पण होण्याची शक्यता आहे. तसेच आगामी इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेची तयारी म्हणूनही पाहिले जात आहे..कधी आणि कुठे पाहाणार सामने?आयर्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारताचा संघ नुकताच आयर्लंडला पोहचला आहे. त्यांचा व्हिडिओही समोर आला असून आता सरावालाही सुरुवात होईल. भारत आणि आयर्लंड या संघांमध्ये २६ आणि २८ जून या दिवशी सामने होणार आहे. हे दोन्ही बेलफास्ट येथे होणार आहे. हे दोन्ही सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरु होणार आहेत.हे दोन्ही सामने सोनी स्पोर्ट्स चॅनेलवर लाईव्ह पाहाता येणार आहेत. तसेच SonyLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही सामने लाईव्ह पाहाता येणार आहेत..India Squad Change: भारतीय संघात मुंबईकर खेळाडूची एन्ट्री! श्रेयस अय्यरचा भिडू खेळाडू हार्दिक, नितीश कुमारची उणीव भरून काढणार.आयर्लंडविरुद्धच्या टी२० संघ - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.