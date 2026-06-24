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IND vs IRE: भारताचा T20I संघ आयर्लंडला पोहचला! कधी आणि कुठे पाहाणार सामने? तारखेसह Live Streaming डिटेल्स नोट करून ठेवा

India vs Ireland T20I Series Live Streaming Details: भारतीय संघ आयर्लंडला टी२० मालिका खेळण्यासाठी पोहचला आहे. या मालिकेतील सामने कुठे आणि कधी पाहाणार जाणून घ्या.
Team India Reached Ireland

Team India Reached Ireland

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs IRE T20 Series: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकल्यानंतर भारतीय टी२० संघ आता नव्या आव्हानांसाठी सज्ज झाला आहे. भारताच्या टी२० संघात नेतृत्वबदलही झाला आहे. भारताच्या टी२० संघाच्या कर्णधाराची जबाबदारी श्रेयस अय्यरच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे, तर तिलक वर्मा नवा उपकर्णधार आहे.

Team India Reached Ireland
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