Big Breaking : रोहित शर्माला वन डे संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवले! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी नवा कॅप्टन; BCCI ने जाहीर केले संघ

Rohit Sharma Out as ODI Skipper of INDIA : भारतीय संघ नवीन सुरुवात करताना पुन्हा एकदा दिसणार आहे. रोहित शर्माकडून कसोटी संघाचे कर्णधारपद शुभमन गिलकडे गेल्यानंतर, आता वन डे संघाचेही कर्णधारपद गेले आहे. भारत आणि ऑस्ट्रलिया यांच्यात १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या वन डे व ट्वेंटी-२० मालिकेसाठीचे संघ जाहीर केले गेले. रोहित व विराट कोहली यांच्या पुनरागमनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या दोघांनी चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजयानंतर वन डे क्रिकेट खेळलेले नव्हते आणि इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी त्यांनी कसोटीतून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यामुळे ते आता फक्त वन डे क्रिकेट खेळणार असल्याने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी त्यांची निवड होते की नाही याची सर्वांना उत्सुकता होती..ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी कसोटी कर्णधार शुभमन गिल याची वन डे संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती आणि तसेच झाले. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी वन डे संघाचे स्थान कायम राखले आहे. निवड समितीने कसोटी कर्णधारासोबत चर्चा केल्यानंतर वन डे संघाचे नेतृत्व गिलकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. निवड समितीने सांगितले की, २०२७ मध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या आयसीसी वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.श्रेयस अय्यरकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आह. त्यामुळे आता वनडेतही नवे नेतृत्व पाहायला मिळणार आहे..भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, पहिला वन डे सामना - १९ ऑक्टोबर, पर्थभारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया दुसरा वन डे सामना - २३ ऑक्टोबर, ॲडलेडभारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया तिसरा वन डे सामना - २५ ऑक्टोबर, सिडनऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघ भारताचा वनडे संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), यशस्वी जैस्वाल.भारताचा टी२० संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकु सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.निवडकर्त्यांनी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला वन डे क्रिकेटमध्ये रोहितपासून गिलपर्यंतच्या नेतृत्व बदलाबद्दल माहिती दिली आहे. रोहितला कर्णधारपदावरून हटवून निवड समितीने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची मालिका ही त्याची शेवटची मालिका आहे, असे अप्रत्यक्ष संकेत दिले आहेत. आता ३८ वर्षीय रोहित व ३६ वर्षीय विराट कोहली काय निर्णय घेतात, हे पाहावे लागेल. .दरम्यान, सूर्यकुमार यादव हा पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये कर्णधार असणार आहे. पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिकात २९ ऑक्टोबर ते ८ नोव्हेंबर या कालावधीत खेळवली जाईल. त्यानंतर आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीनंतर भारतीय संघ पुन्हा घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन कसोटी, ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे.