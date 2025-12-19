Asia Cup U19: भारताने दिलेली जखम पाकिस्तानच्या जिव्हारी! उपांत्य फेरीत न खेळताच जाणार घरी; बांगलादेश फायनलला पोहोचणार

Pakistan will knocked out without playing semifinal Asia Cup U19: १९ वर्षांखालील मुलांसाठी आयोजित केलेल्या आशिया चषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या लढती आज होणार आहेत. पण, भारतीय वेळेनुसार सकाळी १०:३० वाजता सुरू होणारे सामने आता १ वाजले तरी सुरू झालेले नाहीत. स्पर्धेत अपराजित असलेला भारतीय संघ उपांत्य फेरीत ब गटातून आलेल्या श्रीलंकेचा सामना करणार आहे. पाकिस्तानसमोर ब गटातील अव्वल बांगलादेशचे आव्हान आहे. पण, पावसाने दोन्ही लढतीत खोडा घातला आहे आणि पाकिस्तानच्या ताफ्यात भीती पसरली आहे..भारतीय संघाने आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली आशिया चषक स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली आहे. पहिल्या सामन्यात त्यांनी यूएईवर २३४ धावांची विक्रमी विजय मिळवला. दुसऱ्या लढतीत पाकिस्तानचा ९० धावांनी पराभव करून भारतीय संघाने परंपरा कायम राखली. अ गटातील तिसऱ्या लढतीत मलेशियाचा ३१५ धावांनी पराभव करून भारताने इतिहास रचला. अ गटात एकही सामना न गमावता भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला. पण, या गटात पाकिस्तानला भारताकडून स्वीकारावा लागलेला पराभव जिव्हारी लागणारा ठरणार आहे..India's T20 WC 2026 Squad: शुभमन गिल IN, यशस्वी जैस्वालला नाही स्थान! रिंकू सिंगचाही पत्ता कट; भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचा संभाव्य संघ .पाकिस्तानने अ गटात यूएई व मलेशिया यांच्यावर विजय मिळवून उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवला. पण, भारताकडून हरल्याने त्यांना दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. आता हीच गोष्ट त्यांना फायनलला पोहचण्यापासून रोखणार आहे. त्यांच्यासमोर ब गटातून आलेल्या बांगलादेशचे आव्हान आहे. पण, हा सामना पावसामुळे सुरूच झालेला नाही. हा सामना रद्द झाल्यास नियमानुसार बांगलादेश उपांत्य फेरीत जाईल आणि पाकिस्तानला मैदानावर न उतरताच गाशा गुंडाळावा लागेल..बांगलादेशने ब गटात श्रीलंका, अफगाणिस्तान सारख्या तगड्या संघासोबत नेपाळवर विजय मिळवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. उपांत्य फेरीचा सामना न झाल्यास राखीव दिवस नसल्याने ज्याचे सर्वाधिक गुण तो संघ फायनलला पोहोचेल, असा नियम आहे. त्यामुळे ४ गुणांसह उपांत्य फेरीत आलेल्या पाकिस्तानचा ६ गुणांसह असलेल्या बांगलादेशसमोर निभाव लागणार नाही. त्यामुळे हा सामना रद्द झाल्यास बांगलादेश अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरतील....Video Viral : फिल ह्यूजचा जीव गेला, तसाच चेंडू Ben Stokes च्या मानेवर आदळला; क्षणभर काळजाचा ठोका चुकला, मिचेल स्टार्क धावला... . तिच परिस्थिती भारत-श्रीलंका सामन्यात आहे. भारताने अपराजित मालिका कायम राखली आहे आणि श्रीलंका ४ गुणांसह उपांत्य फेरीत आली आहे. त्यामुळे हाही सामना रद्द झाल्यास भारत फायनलमध्ये पोहोचेल. मग रविवारी भारत-बांगलादेश असा अंतिम सामना पाहायला मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.