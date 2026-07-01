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IND vs ENG 1st T20I : वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण नाहीच, संजू सॅमसन संघात कायम; पहिल्या ट्वेंटी-२०साठी भारताची संभाव्य Playing XI

India likely playing XI for 1st T20I against England: इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी भारतीय संघाच्या संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनची चर्चा रंगली आहे.
India likely playing XI for 1st T20I against England

India likely playing XI for 1st T20I against England

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs England first T20I predicted playing XI: भारतीय संघात बरेच मॅचविनर खेळाडू आहेत आणि त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे, कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या या विधानाने इंग्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील प्लेइंग इलेव्हनबाबत स्पष्टता आधीच मिळाली आहे. त्यामुळे १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) पदार्पणाची संधी मिळेल, याची शक्यता कमीच आहे. भारत-इंग्लंड यांच्यातल्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला आजपासून सुरूवात होत आहे. आयर्लंडकडून झालेल्या पराभवानंतर टीम इंडियाचा कमबॅकसाठीचा प्रयत्न असणार आहे, परंतु त्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही बदलही अपेक्षित आहे. मात्र, हे बदल फलंदाजीच्या क्रमवारीत असण्याची शक्यता कमीच आहे.

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