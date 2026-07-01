IND vs ENG 1st T20I : वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण नाहीच, संजू सॅमसन संघात कायम; पहिल्या ट्वेंटी-२०साठी भारताची संभाव्य Playing XI

India vs England first T20I predicted playing XI: भारतीय संघात बरेच मॅचविनर खेळाडू आहेत आणि त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे, कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या या विधानाने इंग्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील प्लेइंग इलेव्हनबाबत स्पष्टता आधीच मिळाली आहे. त्यामुळे १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) पदार्पणाची संधी मिळेल, याची शक्यता कमीच आहे. भारत-इंग्लंड यांच्यातल्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला आजपासून सुरूवात होत आहे. आयर्लंडकडून झालेल्या पराभवानंतर टीम इंडियाचा कमबॅकसाठीचा प्रयत्न असणार आहे, परंतु त्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही बदलही अपेक्षित आहे. मात्र, हे बदल फलंदाजीच्या क्रमवारीत असण्याची शक्यता कमीच आहे..संजू सॅमसनला आयर्लंड मालिकेत अपयश आले असले तरी तो ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू आहे आणि त्याला दोन सामन्यांच्या कामगिरीनंतर बसवणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्धच्या आजच्या सामन्यात संजू व अभिषेक शर्मा, ही जोडी सलामीला दिसण्याची शक्यता अधिक आहे. या परिस्थितीत वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची शक्यता इथेच मावळून जातेय. मधल्या फळीतही बदलाची शक्यता नाही. इशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर, कर्णधार श्रेयस चौथ्या क्रमांकावर खेळेल. श्रेयसला आयर्लंडविरुद्ध अपयश आले होते..Viral Video: असं कोण वागतं का? वैभव सूर्यवंशीला सराव करताना चेहरा लपवावा लागला... प्रेक्षकांनी नेमकं असं काय केलं? .तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे व हर्षित राणा या अष्टपैलू खेळाडूंसह भारतीय संघ मैदानावर उतरेल. तिलक आणि हर्षित यांनी आयर्लंडविरुद्धचा दुसरा सामना जवळपास आपल्या तराजूत पाडताच होता, परंतु भारताला एका धावेने हार पत्करावी लागली. तिलककडे उप कर्णधारपदाची जबाबदारी आहेच..गोलंदाजी विभागात वरुण चक्रवर्थीचे पुनरागमन शक्य आहे. त्याला तंदुरुस्तीच्या कारणामुळे आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेला मुकावे लागले होते. अर्शदीप सिंग जलदगती माऱ्याचे नेतृत्व करेल. प्रिंस यादवने त्याच्या पदार्पणाच्या सामन्यात तीन विकेट्स घेऊन आपले स्थान पक्के केले आहे. प्रसिद्ध कृष्णाच्या जागी त्याची निवड पक्की आहे. चक्रवर्थी सूर्यांश शेडगेच्या जागेवर खेळेल..IND vs ENG 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीची सोशल मीडियावर हवा! श्रेयस अय्यर म्हणतो, मला ती दिसत नाही, कारण...; विधानाची जोरदार चर्चा.India's likely playing XI for 1st T20I vs England - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, हर्षित राणा, प्रिंस यादव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.