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IND vs ZIM 3rd T20I: अभिषेक शर्मा OUT, ४ खेळाडू IN? तिसऱ्या ट्वेंटी-२० साठी कशी असेल भारताची Playing XI? प्रिन्स यादव जखमी...

India likely playing XI vs Zimbabwe 3rd T20I: झिम्बाब्वेविरुद्धची ट्वेंटी-२० मालिका भारताने २-० अशी खिशात घातल्यानंतर आता तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यर यानेही सामन्यापूर्वी संघात काही बदल दिसू शकतात, असे संकेत दिले आहेत.
India likely playing XI vs Zimbabwe 3rd T20I

India likely playing XI vs Zimbabwe 3rd T20I

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India playing XI after winning Zimbabwe series: भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातला तिसरा ट्वेंटी-२० सामना आज खेळवला जाणार आहे. भारताने पहिले दोन सामने जिंकून मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. प्रिन्स यादवला दुसऱ्या सामन्यात दुखापतीमुळे १.२ षटकं फेकूनच मैदान सोडावे लागले होते. त्यामुळे तो आजच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमी आहे. तिसऱ्या सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल निश्चित आहे. मालिका आधीच खिशात घातल्यामुळे कर्णधार श्रेयस अय्यर बाकावर बसणाऱ्या खेळाडूंना संधी देऊ शकतो.

India likely playing XI vs Zimbabwe 3rd T20I
टीम इंडिया नंबर १ ! झिम्बाब्वेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील विजयानंतर इंग्लंडला मागे फेकले
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