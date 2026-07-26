IND vs ZIM 3rd T20I: अभिषेक शर्मा OUT, ४ खेळाडू IN? तिसऱ्या ट्वेंटी-२० साठी कशी असेल भारताची Playing XI? प्रिन्स यादव जखमी...

India playing XI after winning Zimbabwe series: भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातला तिसरा ट्वेंटी-२० सामना आज खेळवला जाणार आहे. भारताने पहिले दोन सामने जिंकून मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. प्रिन्स यादवला दुसऱ्या सामन्यात दुखापतीमुळे १.२ षटकं फेकूनच मैदान सोडावे लागले होते. त्यामुळे तो आजच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमी आहे. तिसऱ्या सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल निश्चित आहे. मालिका आधीच खिशात घातल्यामुळे कर्णधार श्रेयस अय्यर बाकावर बसणाऱ्या खेळाडूंना संधी देऊ शकतो. .टीम इंडिया नंबर १ ! झिम्बाब्वेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील विजयानंतर इंग्लंडला मागे फेकले.अभिषेक वर्मा व वैभव सूर्यवंशी यांना दुसऱ्या सामन्यात काही खास कामगिरी करता आली नव्हती, तर इशान किशनने ८१ व तिलक वर्माने ६० धावांची खेळी केली. भारताने ५ बाद २१९ धावांचा डोंगर उभा केला आणि त्यानंतर गोलंदाजांनी कमाल करताना भारताला ९० धावांनी विजय मिळवून दिली. इशान व तिलक यांनी शेवटच्या पाच षटकांत ६१ धावा कुटल्या..भारताला तिसऱ्या सामन्यात राखीव फळी खेळवण्याची संधी आहे. त्यामुळे अभिषेक शर्माला विश्रांती देऊन प्रभसिमरन सिंगला पदार्पणाची संधी मिळू शकेल. त्याशिवाय हर्ष दुबेलाही संधी मिळू शकते. वैभवला आणखी एक संधी मिळेल. हर्षने अफगाणिस्तानविरुद्ध वन डे सामना खेळला होता आणि तो रवी बिश्नोईच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसू शकतो. सूर्यांश शेडगेला अष्टपैलू शिवम दुबेच्या जागी संधी मिळू शकेल..IND vs WI ODI Squad: यशस्वी, ऋतुराज IN; श्रेयस, इशान, बुमराहसह ७ खेळाडू OUT! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघ... असं का होणार?.India’s likely 11 - प्रभसिमरन सिंग, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, अशोक शर्मा, यश ठाकूर, मयांक यादव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.