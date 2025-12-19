India's T20 WC 2026 Squad: शुभमन गिल IN, यशस्वी जैस्वालला नाही स्थान! रिंकू सिंगचाही पत्ता कट; भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचा संभाव्य संघ

India’s likely squad for T20 World Cup 2026: भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली पुढील वर्षी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. रोहित शर्माच्या नेतृ्त्त्वाखाली टीम इंडियाने २०२४ मध्ये वर्ल्ड कप उंचावला होता आणि आता सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाला घरच्या मैदानावर हे जेतेपद कायम राखण्याचे आव्हान आहे. या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी येत्या शनिवारी निवड समितीची बैठक होणार आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातल्या शेवटच्या ट्वेंटी-२० सामन्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ( २० डिसेंबर) ही बैठक होणार आहे..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी भारताला आणखी एक ट्वेंटी-२० मालिका खेळायची आहे आणि त्यांच्यासमोर न्यूझीलंडचे आव्हान असणार आहे. २१ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत पाच सामन्यांची मालिका होईल आणि त्यानंतर दोन्ही संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत उतरतील. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च २०२६ मध्ये ही मोठी स्पर्धा खेळवण्यात येणार आहे..Viral Video Fact Check: बेघर होऊन भीक मागताना सापडलेली महिला खरंच क्रिकेटर सलीम दुर्रानी यांची पत्नी? काय आहे सत्य?.गतविजेत्या भारताने २०२४ च्या वर्ल्ड कपनंतर सूर्याच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२०त दमदार कामगिरी केली आहे. त्यांनी ३४ पैकी ३० सामने जिंकले आहेत, तर फक्त ४ मध्ये हार पत्करावी लागली. त्यातील दोन सामने सुपर ओव्हरमध्ये खेळले गेले होते, तर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचे दोन सामने रद्द झाले होते. भारतीय संघाचे हे सातत्य पाहिल्यास वर्ल्ड कपसाठी प्रयोग होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे आता जो संघ खेळतोय, तेच खेळाडू वर्ल्ड कप स्पर्धेतही दिसतील..शुभमन गिलचे ट्वेंटी-२० संघात उप कर्णधार म्हणून परतणे, अनेकांना पटलेले नाही. त्याला १५ सामन्यांत २९१ धावाच करता आलेल्या आहेत. त्याचवेळी सूर्यालाही अपयश आलेले दिसतेय. यावर्षी त्याने २० सामन्यांत १४.२० च्या सरासरीने २१३ धावाच केल्या आहेत. पण, यांचे स्थान पक्के आहे. अभिषेक शर्मा व गिल ही जोडी सलामीला खेळेल, याचा अर्थ यशस्वी जैस्वालला संधी मिळणार नाही. संजू सॅमसन हा राखीव सलामीवीर म्हणून संघात असेल, तर त्याच्यासोबत जितेश शर्मा हा यष्टिरक्षकाचा पर्याय ठेवला जाईल..SMAT 2025: इशान किशनच्या झारखंडने जिंकली सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी; पुण्यात झालेल्या फायनलमध्ये कर्णधार ठरला हिरो.तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर या अष्टैपलू खेळाडूंचेही संघातील स्थान पक्के आहे. रिंकू सिंगला आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतून वगळले गेले आणि आशिया चषकानंतर तो फक्त दोन सामने खेळला आहे. त्यामुळे सलग दोन वर्ल्ड कप स्पर्धांना तो मुकणार आहे. हार्दिकनंतर संघात फिनिशरची उणीव जाणवत असली तरी रिंकूला संधी मिळणे अवघड आहे.गोलंदाजी विभागात जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, अर्शदीप सिंग हे चार प्रमुख खेळाडू आहेत. हर्षित राणावर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा पूर्ण विश्वास आहे, त्यामुळे तो संघात असेलच...भारताचा संभाव्य संघ - सूर्यकुमार यादव ( कर्णधार), शुभमन गिल ( उप कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.