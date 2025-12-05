Cricket

Google Trends 2025 : भारतीयांनी २०२५ मध्ये कोणत्या क्रिकेटपटूला Google वर जास्त सर्च केलं? रोहित, विराट Top 10 मध्येही नाही...

Google Trends 2025 India cricket list: २०२५ गुगलच्या टॉप ट्रेंड्सनुसार, भारतात सर्वाधिक सर्च केलेल्या क्रिकेटपटूंमध्ये रोहित शर्मा किंवा विराट कोहली टॉप १० मध्येही नाहीत.
Vaibhav Suryavanshi emerges as India’s most searched cricketer on Google in 2025.

Vaibhav Suryavanshi emerges as India’s most searched cricketer on Google in 2025.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Most searched cricketer in India 2025 Top 10 List : गुगलने गुरुवारी त्यांचा 'Year in Search 2025' अहवाल प्रसिद्ध केला. भारतातील 'ट्रेंडिंग' क्रिकेटपटूंच्या टॉप १० मध्ये रोहित शर्मा किंवा विराट कोहली दोघांनाही स्थान मिळाले नसल्याने सर्वांचा आश्चर्याचा धक्का बसला. या यादीत अव्वल स्थान १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने पटकावले आहे. गुगलच्या डेटानुसार , IPL मधील पंजाब किंग्जचा स्टार प्रियांश आर्य हा वैभवनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे , त्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि शेख रशीद या युवा खेळाडूंचा क्रमांक लागतो.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Google
indian premier league
smriti mandhana
Jemimah Rodrigues
cricket news today
Vaibhav Suryavanshi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com