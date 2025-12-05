Google Trends 2025 : भारतीयांनी २०२५ मध्ये कोणत्या क्रिकेटपटूला Google वर जास्त सर्च केलं? रोहित, विराट Top 10 मध्येही नाही...

Most searched cricketer in India 2025 Top 10 List : गुगलने गुरुवारी त्यांचा 'Year in Search 2025' अहवाल प्रसिद्ध केला. भारतातील 'ट्रेंडिंग' क्रिकेटपटूंच्या टॉप १० मध्ये रोहित शर्मा किंवा विराट कोहली दोघांनाही स्थान मिळाले नसल्याने सर्वांचा आश्चर्याचा धक्का बसला. या यादीत अव्वल स्थान १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने पटकावले आहे. गुगलच्या डेटानुसार , IPL मधील पंजाब किंग्जचा स्टार प्रियांश आर्य हा वैभवनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे , त्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि शेख रशीद या युवा खेळाडूंचा क्रमांक लागतो..भारतीय महिला संघाला पहिला वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या संघातील खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्जने या यादीत पाचवा क्रमांक पटकावला आहे. त्यानंतर आयुष म्हात्रे, स्मृती मानधना, करुण नायर, उर्विल पटेल व विघ्नेश पुथूर अशा खेळाडूंचा अव्वल दहामध्ये क्रमांक येतो..Arjun Tendulkar ने इतिहास घडवला, असा पराक्रम जो सचिन तेंडुलकरलाही नाही जमला... .महिला क्रिकेटसाठी हे वर्ष यशस्वी ठरले आणि जेमिमा रॉड्रिग्जला 'टॉप वुमन पर्सनॅलिटी' म्हणून एका यादीत स्थान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये मानधना आणि शफाली वर्मा हा महिला क्रिकेटपटूही होत्या. मानधना आणि शफाली याही गेल्या महिन्यात घरच्या मैदानावर २०२५ चा आयसीसी महिला वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघाच्या सदस्य होत्या..Vaibhav Suryavanshi India’s most searched cricketerआयपीएलच्या लिलावात मागच्या वर्षी राजस्थान रॉयल्सने केवळ १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ताफ्यात दाखल करून घेतल्यापासून तो चर्चेत होता. १४ वर्षांचा हा खेळाडू आयपीएलमधील सर्वात तरुण शतकवीर ठरला. त्याने २०२५ मध्ये एक शतक आणि एक अर्धशतक झळकावले. त्यानंतर त्याने भारताच्या १९ वर्षांखालील संघासाठी ऑस्ट्रेलियन आणि इंग्लंडच्या भूमीवर दमदार कामगिरी केली. दोहा येथे झालेल्या रायझिंग स्टार्स आशिया कपमध्ये भारत अ संघासाठी ३२ चेंडूत शतक झळकावले आणि अलीकडेच सय्यद मुश्ताक अली ट्वेंटी-२० ट्रॉफीमध्ये शतक झळकावणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला..२०२५ मध्ये भारतात गुगलच्या टॉप ट्रेंडिंग सर्चमध्ये क्रिकेटने वर्चस्व गाजवले. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) यादीत अव्वल स्थानावर असताना, आशिया कप (तिसरा), आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी (चौथा), प्रो कबड्डी लीग (पाचवा) आणि महिला वर्ल्ड कप (सातवा) या क्रीडा स्पर्धांनीही टॉप १० मध्ये स्थान मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.