IND vs WI, 4th T20I: वैभव सूर्यवंशीला मायदेशात भारतासाठी पदार्पणाची संधी मिळणार? 'त्या' पोस्टने चर्चेला उधाण; कशी असेल Playing XI?

India's Predicted Playing XI vs West Indies for 4th T20I: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात चौथा टी२० सामना हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) खेळवला जाणार आहे. हा सामना जिंकून भारतीय संघाला मालिका खिशात घालण्याची संधी आहे, तर वेस्ट इंडिजचा प्रयत्न मालिकेत बरोबरी करण्याचा असेल. पहिल्या तीन सामन्यानंतर भारतीय संघ मालिकेत २-१ अशा फरकाने आघाडीवर आहे. पहिल्या तीन सामन्यातही धावांचा पाऊस पडला आहे. आता हैदराबादचं मैदानही लहान असल्याने तिथेही मोठ्या धावा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. .IND vs WI: विंडिजच्या दोन खेळाडूंवर ICC ची कारवाई; भारताविरुद्ध T20I मालिका सुरू असतानाच नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही बदल होणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेषत: वैभव सूर्यवंशीला (Vaibhav Sooryavanshi) खेळण्याची संधी मिळणार का, हा प्रश्न आहे. १५ वर्षांच्या वैभवने अद्याप भारतासाठी भारतात सामना खेळलेला नाही. त्यामुळे त्याला जर हैदराबादमध्ये संधी मिळाली, तर हे त्याचे मायदेशातील पदार्पण ठरेल आणि तो भारतात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरेल..वैभवने नुकतेच इंस्टाग्रामला एक पोस्ट केली आहे, ज्यात त्याने त्याचे सरावादरम्यानचे फोटो शेअर केले असून कॅप्शनमध्ये 'बसून रहा' (Stay seated!) असं लिहिलं आहे. त्यामुळे त्याला संधी मिळू शकते अशी चर्चा सुरू आहे. वैभवला जर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली, तर अभिषेक शर्मा किंवा संजू सॅमसन यांच्यापैकी एकाला बाहेर जावे लागेल. पण अभिषेक सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे. मात्र सॅमसनच्या कामगिरीत सातत्या दिसलेली नाही. त्याने दुसऱ्या टी२० सामन्यात ८२ धावा केल्या होत्या. पण पहिल्या आणि तिसऱ्या सामन्यात तो स्वस्तात बाद झाला होता. त्यामुळे सॅमसनच्याच (Sanju Samson) जागेवर वैभवला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे..तसेच सॅमसन जर प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर गेला, तर यष्टीरक्षणाची जबाबदारी ईशान किशन सांभाळताना दिसू शकतो. फलंदाजी फळीत चौथ्या टी२० सामन्यासाठी या व्यतिरिक्त बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.कुलदीपला संधी मिळणार?तिसऱ्या टी२० सामन्यातून कुलदीप यादवला (Kuldeep Yadav) काढून प्रिन्स यादवला संधी देण्यात आली होती. पण चायनामन गोलंदाज म्हणून त्याची कामगिरी हैदराबादमध्ये महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे त्याचे भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कुलदीपचे पुनरागमन होऊ शकते. त्याला नितीश कुमार रेड्डीच्या जागेवर संधी दिली जाऊ शकते. .IND vs WI, 3rd T20I: "विंडीजला हलक्यात घेऊ नका...", विजयानंतरही श्रेयस अय्यरची चिंता मिटेना; काय म्हणाला, वाचा.मात्र एक अशीही शक्यता आहे की भारतीय संघाला जर फलंदाजीत सखोलता ठेवायची असेल, तर कुलदीपला संधी मिळणार नाही आणि नितीश संघात कायम राहिल. कारण नितीश अष्टपैलू असल्याने फलंदाजीला खोली देतो. याव्यतिरिक्त गोलंदाजी फळीतही फारसा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.चौथ्या टी२० सामन्यासाठी भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन -अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी/कुलदीप यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.