IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी IN, रिंकू सिंगचे पुनरागमन, एकाचे पदार्पण! पहिल्या सामन्यासाठी टीम इंडियाची Playing XI

Vaibhav Sooryavanshi returns against Zimbabwe: इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत पदार्पणात वैभव सूर्यवंशीला काही खास कामगिरी करता आली नसली तरी तो झिम्बाब्वे दौऱ्यावर भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतरणार आहे. संघ व्यवस्थापन त्याला आणखी संधी देण्याच्या तयारीत आहे. या मालिकेसाठी संजू सॅमसनला विश्रांती दिली गेल्याने वैभवचे खेळणे निश्चित मानले जात आहे. इंग्लंड मालिकेत वैभवला तीन सामन्यांत १४, १३ व १५ धावा करता आल्या होत्या. त्यामुळे त्याला पाचव्या सामन्यात बाकावर बसवले गेले. पण, संजूच्या अनुपस्थितीत वैभवला झिम्बाब्वेविरुद्ध प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळेल, हे निश्चित आहे. २३ जुलैला हरारे स्पोर्ट्स क्लबच्या मैदानावर IND vs ZIM पहिली ट्वेंटी-२० मॅच होणार आहे..इशान किशन याचेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन जवळपास निश्चित आहे. त्यालाही इंग्लंड दौऱ्यावर काही खास करता आलेले नव्हते. श्रेयस अय्यर त्याच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या विजयाच्या शोधात आहे. आयर्लंडकडून २-० अशा पराभवानंतर इंग्लंडनेही ट्वेंटी-२०त ४-० असा विजय मिळवून श्रेयसचे सर्व गणित बिघडवून टाकले. २०२८ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी मैदानावर उतरलेल्या श्रेयसच्या संघाला काही खास सुरुवात करता आलेली नाही. इशान व श्रेयस हे अनुक्रमे तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतील..IND vs ZIM : उद्या पहिली मॅच अन् झिम्बाब्वेने आज जाहीर केला ट्वेंटी-२० संघ! भारताला भिडण्यासाठी सज्ज; संघात तीन महत्त्वाचे बदल...आयर्लंड व इंग्लंड मालिकेत उप कर्णधार तिलक वर्मालाही संघर्ष करावा लागला... त्याची कामगिरी साजेशी झालेली नाही आणि त्याला आपला फॉर्म मिळवण्याची ही चांगली संधी आहे. तो पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, तर शिवम दुबे अष्टपैलू खेळाडू म्हणून संघात कायम असेल. रिंकू सिंगही संघात पुनरागमनासाठी सज्ज आहे आणि त्याची प्लेइंग इलेव्हनधील जागा पक्की आहे. फलंदाजी विभागात फार बदल पाहायला मिळणार नाही, पण गोलंदाजीत काही बदल दिसू शकतात..अष्टपैलू हर्ष दुबे याला ट्वेंटी-२०त पदार्पणाची संधी मिळू शकते. मयांक यादवही दोन वर्षानंतर भारतीय संघात खेळताना दिसू शकतो. त्याच्यासोबतीला प्रिंस यादव आहेच.. त्याशिवाय अशोक शर्मा किंवा यश ठाकूर यांच्यापैकी एकाला संधी दिली जाईल. वरुण चक्रवर्थीच्या जागी रिप्लेसमेंट म्हणून आलेल्या रवी बिश्नोईचे स्थान अनिश्चित आहे..India Likely Playing XI Against Zimbabwe : वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा/यश ठाकूर, मयांक यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.