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IND vs SL Test: भारतीय संघ ९ वर्षांनी श्रीलंकेत कसोटी खेळणार! कधी होणार सामने? तारखेबाबत मोठी अपडेट

Sri Lanka vs India Test Matches Dates Update: भारतीय संघ ऑगस्टमध्ये श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात कसोटी सामने होणार आहेत. हे सामने कधी होणार आहेत, याबाबतची अपडेट समोर आली आहे.
India Test Squad

India Test Squad

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India Tour of Sri Lanka 2026: भारतीय क्रिकेट संघाला ऑगस्टमध्ये श्रीलंका दौरा करायचा आहे, हे याआधीच निश्चित झाले आहे. या दौऱ्यात कसोटी मालिका खेळली जाणार आहे. त्यासाठी चार फिरकी गोलंदाज भारतीय संघात असतील, असंही यापूर्वीच भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने सांगितले होते. पण या दौऱ्याला कधी सुरूवात होणार हे अद्याप निश्चित झालेले नव्हते. मात्र आता याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.

India Test Squad
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