INDU19 vs AUSU19 : १७ चेंडूंत ८४ धावा ! वैभव सूर्यवंशीचे ऑस्ट्रेलियात कसोटीत वेगवान शतक; ब्रेंडन मॅक्युलमच्या विक्रमाशी बरोबरी

India U19 vs Australia U19: भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने ऑस्ट्रेलियात U19 कसोटी मालिकेत ७८ चेंडूंत शतक झळकावून विक्रमाला गवसणी घातली.
14-year-old Vaibhav Suryavanshi celebrates his record-breaking fastest U19 Test hundred in Australia.

14-year-old Vaibhav Suryavanshi celebrates his record-breaking fastest U19 Test hundred in Australia.

Swadesh Ghanekar
India U19 vs Australia U19: Vaibhav Suryavanshi equals Brendon McCullum record : १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने ऑस्ट्रेलियाचे मैदान गाजवले आहे. भारताचा १९ वर्षांखालील संघ ऑस्ट्रेलियात यजमानांच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध युवा कसोटी मॅच खेळतोय आणि त्यात ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव २४३ धावांवर गुंडाळून भारताने ३ बाद २७९ धावा केल्या आहेत. भारताच्या या खेळीत वैभवच्या वेगवान शतकाचा समावेश आणि न्यूझीलंडचा दिग्गज ब्रेंडन मॅक्युलम याच्या विक्रमाशीही त्याने बरोबरी केली आहे.

