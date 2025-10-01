INDU19 vs AUSU19 : १७ चेंडूंत ८४ धावा ! वैभव सूर्यवंशीचे ऑस्ट्रेलियात कसोटीत वेगवान शतक; ब्रेंडन मॅक्युलमच्या विक्रमाशी बरोबरी

India U19 vs Australia U19: Vaibhav Suryavanshi equals Brendon McCullum record : १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने ऑस्ट्रेलियाचे मैदान गाजवले आहे. भारताचा १९ वर्षांखालील संघ ऑस्ट्रेलियात यजमानांच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध युवा कसोटी मॅच खेळतोय आणि त्यात ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव २४३ धावांवर गुंडाळून भारताने ३ बाद २७९ धावा केल्या आहेत. भारताच्या या खेळीत वैभवच्या वेगवान शतकाचा समावेश आणि न्यूझीलंडचा दिग्गज ब्रेंडन मॅक्युलम याच्या विक्रमाशीही त्याने बरोबरी केली आहे..ब्रिस्बन येथे सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यात किशन कुमार ( ३-४८), दीपेश डी ( ५-४५) आणि अनमोलजीत सिंग व खिलान पटेल यांच्या प्रत्येकी १ विकेटच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव २४३ धावांवर गुंडाळला गेला. त्यानंतर वैभव व कर्णधार आयुष म्हात्रे ही जोडी सलामीला आली. आयुषचा फॉर्म पुन्हा हरवलेलाच दिसला आणि त्याला २१ धावा करता आल्या. विहान मल्होत्राही ६ धावा करून माघारी परतला. पण, वैभव व वेतांत त्रिवेदी हो होडी मैदानावर उभी राहिली..वैभव व विहान यांनी १३७ चेंडूंत १५२ धावा जोडल्या. वैभवने ७८ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मैदानावरील हे वेगवान शतक ठरले. यापूर्वी हा विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या लिएम ब्लॅकफोर्डच्या नावावर होता. २०२३ मध्ये त्याने इंग्लंडविरुद्ध १२४ चेंडूंत शतक झळकावले होते..वैभव ८६ चेंडूंत ११३ धावांवर बाद झाला. त्याने ९ चौकार व ८ षटकार खेचून अवघ्या १७ चेंडूंत ८४ धावा कुटल्या. युवा कसोटी क्रिकेटमध्ये वैभवने ७८ चेंडूंत झळकावलेले शतक हे दुसरे जलद शतक ठऱले. यापूर्वी आयुष म्हात्रेने जुलै महिन्यात इंग्लंडविरुद्ध ६४ चेंडूंत शतकी खेळी केली होती..१४ वर्ष व १८८ दिवसांचा वैभव हा ऑस्ट्रेलियात युवा कसोटीत शतक झळकावणारा युवा फलंदाज ठरला आहे. जुलै महिन्यात वैभवने एकाच कसोटीत अर्धशतक व विकेट घेणाऱ्या सर्वात युवा खेळाडूचा मान पटकावला होता. त्याने बांगलादेशच्या मेहिदी हसन मिराजचा १५ वर्ष व १६७ दिवसांत नोंदवलेला विक्रम मोडला.१९ वर्षांखालील कसोटीत १०० चेंडूंच्या आत दोन शतक झळकावणारा तो न्यूझीलंडच्या ब्रेंडन मॅक्युलमनंतरचा पहिलाच खेळाडू ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.