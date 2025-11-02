INDW vs SA W World Cup Final: भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्याची वेळ बदलली... नवी मुंबईतून समोर आली महत्त्वाची बातमी, जाणून घ्या टॉस कधी

India Women vs South Africa Women Final Marathi Cricket News : भारतीय महिला संघाला ऐतिहासिक कामगिरी खुणावतेय. भारतीय महिला संघाने तिसऱ्यांदा वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. यापूर्वी दोन्ही वेळेस भारताला अपयश आले होते, परंतु यंदा हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली पोरी इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज आहे. नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर त्यांच्यासमोर दक्षिण आफ्रिकेचा आव्हान असणार आहे. .या सामन्यात पाऊस अडथळा निर्माण करण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे चाहते निराश दिसत आहेत. तुर्तास तरी पावसाने काही काळासाठी विश्रांती घेतली आहे, परंतु नवी मुंबईत सायंकाळी पाच ते सहा वाजता पुन्हा पाऊस पतरण्याचा अंदाज आहे. या सामन्यासाठी मध्य रेल्वे व हार्बर रेल्वे मार्गिकेवर रविवारी घेण्यात येणारा मेगा ब्लॉकही रद्द केला आहे. आजच्या सामन्यात भारताच्या फलंदाजांकडून मोठी धावसंख्येची अपेक्षा आहे. स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर यांच्याकडून फार अपेक्षा आहेत. .INDW vs SA W World Cup Final: भारत-दक्षिण आफ्रिका फायनल किती वाजता अन् कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या नवी मुंबईतील हवामानाचा अंदाज.आकडेवारी...नॉनकुलुलेको एमलाबाने वन डे सामन्यांमध्ये स्मृती मानधनाला शांत ठेवले आहे, तिने ८१ चेंडूत ६७ धावा दिल्या आहेत आणि तीन वेळा भारतीय फलंदाजाला बाद केले आहे.दिल्ली कॅपिटल्स संघातील सहकारी मॅरिझेन कॅपचा सामना करताना जेमिमा रॉड्रिग्जसाठी एक आव्हान असू शकते. कॅपने रॉड्रिग्जला दोनदा बाद केले आहे, तर ४० चेंडूत फक्त १६ धावा दिल्या आहेत.कॅपने हरमनप्रीत कौरलाही त्रास दिला आहे, तिने ८० चेंडूत ६७ धावा देऊन चार वेळा बाद केले आहे.दीप्ती शर्मा या सामन्यात लॉरा वोल्वार्डला रोखण्याचा प्रयत्न करेल. दीप्तीनेही तीन वेळा वोल्वार्डला बाद केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेने गेल्या तीन वर्ल्ड कप सामन्यांमध्ये भारताला हरवले आहे.वोल्वार्ड (४७०) वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूचा विक्रम नावावर करण्यापासून ४० धावा दूर आहे. २०२२ च्या आवृत्तीत ५०९ धावांचा विक्रम अॅलिसा हिलीच्या नावावर आहे. .सकाळी पाऊस पडल्याने नवी मुंबईच्या स्टेडियमची खेळपट्टी अजूनही ओली होती आणि त्यामुळे नाणेफेकीला कदाचित विलंब होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता. तसेच घडले.. खेळपट्टी ओली असल्यामुळे टॉस आता ३ वाजता होणार आहे आणि सामन्याला ३.३० वाजता सुरुवात होईल..भारत - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), रिचा घोष (यष्टीरक्षक), उमा चेत्री (यष्टीरक्षक), जेमिमा रॉड्रिग्ज, हर्लीन देओल, शेफाली वर्मा, अमनजोत कौर, दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, क्रांती गौड, रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, अरुंधती रेड्डी, राधा यादव.दक्षिण आफ्रिका - लॉरा वॉलवर्ट (कर्णधार), ताझमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्टा (यष्टीरक्षक), कराबो मेसो (यष्टीरक्षक), ॲनेके बॉश, नादीन डे क्लर्क, ॲनेरी डर्क्सेन, मरिझान कॅप, स्यूने लूस, नोंडुमिसो शांगासे, क्लोए ट्रायॉन, आयाबोंगा खाका, मसाबाटा क्लास, नोंकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.