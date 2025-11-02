Cricket

INDW vs SA W World Cup Final: भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्याची वेळ बदलली... नवी मुंबईतून समोर आली महत्त्वाची बातमी, जाणून घ्या टॉस कधी

India vs South Africa Women’s World Cup Final 2025: महिला वन डे वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम लढतीत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका आमनेसामने येणार आहेत. नवी मुंबईच्या डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर हा ऐतिहासिक सामना पार पडणार असून, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघ इतिहास घडवण्याच्या तयारीत आहे.
India vs South Africa Women's World Cup Final 2025

India vs South Africa Women’s World Cup Final 2025

Swadesh Ghanekar
India Women vs South Africa Women Final Marathi Cricket News : भारतीय महिला संघाला ऐतिहासिक कामगिरी खुणावतेय. भारतीय महिला संघाने तिसऱ्यांदा वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. यापूर्वी दोन्ही वेळेस भारताला अपयश आले होते, परंतु यंदा हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली पोरी इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज आहे. नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर त्यांच्यासमोर दक्षिण आफ्रिकेचा आव्हान असणार आहे.

