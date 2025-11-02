Women’s World Cup Final : स्मृती मानधनाने मोडला मिताली राजचा मोठा विक्रम; शफालीसह नोंदवला पराक्रम, ठरली जगातील दुसरीच जोडी

India Women vs South Africa Women Final Marathi Cricket News : स्मृती मानधना ( Smriti Mandhana) आणि शफाली वर्मा यांनी भारतीय संघाला आश्वासक सुरुवात करून दिली. प्रतिका रावलच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघा परतलेल्या शफालीने मोक्याच्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले. साडेतीन वर्षानंतरचे हे तिचे पहिले अर्शतक ठरले असले तरी ते खूप महत्त्वपूर्ण ठरले. स्मृतीची तिला साथ मिळाली आणि पहिल्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करून दोघींनी मोठा विक्रम नावावर केला. तेच स्मृतीनेही मोठी झेप घेतली. तिने भारताची महान फलंदाज मिताली राज हिच्या नावावर असलेला विक्रम मोडला..भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेचा सामना पावसामुळे आज होईल की नाही अशी शंका होती.. पण, दोन तासांच्या विलंबानंतर अखेर नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियमवर सामना सुरू झाला. आफ्रिकेने टॉस जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण दिले..IND vs AUS 3rd T20I : भारताने केला विक्रमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग, ऑस्टेलियाला नमवून मालिका बरोबरीत; अर्शदीप, सुंदर ठरले लकी.महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या एका पर्वात सर्वाधिक टॉस गमावण्याच्या विक्रमात भारत दुसऱ्या स्थानी आला आहे. १९८२ आणि २०२५ या दोन्ही पर्वात भारताने ८ सामन्यांत नाणेफेक गमावली. या विक्रमात इंग्लंड ( ९ टॉस - १३ सामने, १९८२ ) अव्वल आहे. हरमनप्रीत कौरने मागील ११ वन डे सामन्यांत फक्त एकदाच टॉस जिंकला आमि तो सामना अनिर्णित राहिला होता. .शफाली वर्मा तिच्या नेहमीच्या फॉर्मात दिसली आणि तिने स्मृती मानधनासह पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये ६४ धावा जोडल्या. महिला वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पहिल्या विकेटसाठी ५०+ धावांची भागीदारी करणारी ही तिसरी जोडी ठरली. भारताकडून एकाच वर्ल्ड कप मध्ये सर्वाधिक धावांचा विक्रम स्मृतीने नावावर केला. तिने या पर्वात ४१२ हून अधिक धावा करताना मिताली राजचा २०१७च्या वर्ल्ड कपमधील ४०९ धावांचा विक्रम मोडला. .Women’s World Cup 2025 Prize Money : वर्ल्ड कप जिंकल्यावर टीम इंडियाला किती कोटींचं बक्षीस मिळणार? ICC ने केलीय मोठी घोषणा.१८व्या षटकात भारताला पहिला झटका बसला. क्लोए लूसने टाकलेल्या चेंडूवर कट मारण्याच्या प्रयत्नात स्मृती झेलबाद झाली. तिने ५८ चेंडूंत ८ चौकारांच्या मदतीने ४५ धावा केल्या आणि शफालीसह १०४ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. वर्ल्ड कप फायनलमध्ये शतकी भागीदारी करणारी ही दुसरी सलामीची जोडी ठरली. यापूर्वी २०२२ मध्ये राचेल हायनेस व एलिसा हिली यांनी १६० धावांची भागीदारी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.