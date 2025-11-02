Cricket

Women’s World Cup Final : स्मृती मानधनाने मोडला मिताली राजचा मोठा विक्रम; शफालीसह नोंदवला पराक्रम, ठरली जगातील दुसरीच जोडी

INDW vs SA W World Cup Final Marathi Cricket News: स्मृती मानधनाने पुन्हा एकदा आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले आहे. तिने मिताली राजचा २०१७ सालचा विक्रम मोडला. तिने शफाली वर्मासह पहिल्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करून आणखी एक पराक्रम केला.
India Women vs South Africa Women Final Marathi Cricket News : स्मृती मानधना ( Smriti Mandhana) आणि शफाली वर्मा यांनी भारतीय संघाला आश्वासक सुरुवात करून दिली. प्रतिका रावलच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघा परतलेल्या शफालीने मोक्याच्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले. साडेतीन वर्षानंतरचे हे तिचे पहिले अर्शतक ठरले असले तरी ते खूप महत्त्वपूर्ण ठरले. स्मृतीची तिला साथ मिळाली आणि पहिल्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करून दोघींनी मोठा विक्रम नावावर केला. तेच स्मृतीनेही मोठी झेप घेतली. तिने भारताची महान फलंदाज मिताली राज हिच्या नावावर असलेला विक्रम मोडला.

