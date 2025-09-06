Team India: ऋतुराज गायकवाडवर पुन्हा 'अन्याय'! १८४ धावांची खेळी करूनही भारताच्या संघात मिळाले नाही स्थान

ऋतुराज गायकवाडने दुलीप ट्रॉफी उपांत्य फेरीत मध्य विभागाविरुद्ध १८४ धावांची शानदार खेळी केली.आयपीएलमध्ये दुखापतीनंतर त्याने बुची बाबू स्पर्धेत शतक झळकावून पुनरागमन केले होते.तरीदेखील बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या भारत अ संघात त्याचे नाव नसल्याने अनेकांना धक्का बसला..Ruturaj Gaikwad not selected for India A : पाच महिन्यांपूर्वी कोपरा दुखावल्याने इंडियन प्रीमिअर लीगचा हंगाम अर्ध्यावर सोडलेल्या ऋतुराज गायकवाडने जबरदस्त पुनरागमन केले. त्याने बुची बाबू स्पर्धेत शतक झळकावले आणि त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत मध्य विभागाविरुद्ध १८४ धावांची शानदार खेळी केली. पण, काय उपयोग? बीसीसीआयने आज ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध होणाऱ्या दोन बहुदिवसीय सामन्यांसाठी भारत अ संघ जाहीर केला. त्यात ऋतुराजचे नाव नसल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. .पश्चिम विभागाच्या संघाची अवस्था २ बाद १० अशी असताना ऋतुराज मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने २०६ चेंडूंत २५ चौकार व १ षटकार लगावत १८४ धावांची महत्त्वाची खेळी केली. ऋतुराजने आर्य देसाईसह ( ३२) तिसऱ्या विकेसाठी ८२, श्रेयस अय्यरसह ( २५) चौथ्या विकेटसाठी ४२ आणि तनुष कोटियनसह ( ५३) पाचव्या विकेटसाठी १४८ धावांची भागीदारी केली. पश्चिम विभागाला त्यामुळेच ४३८ धावांचा डोंगर उभा करता आला..मोठी घोषणा! Shreyas Iyer च्या गळ्यात कर्णधारपदाची माळ; १९७ धावा करणाऱ्या यष्टिरक्षकालाही मिळाली संधी.त्याला मध्य विभागाने उत्तर देताना ६ बाद ४९२ धावा करत ५४ धावांची आघाडी घेतली आहे. शुभमन शर्मा ( ९६), उपेंद्र यादव ( खेळतोय ८६ धावा), रजत पाटीदार ( ७७), हर्ष दुबे ( ७५) , दानिश मालेवार ( ७६) आणि आयुष पांडे ( ४०) यांनीही दमदार खेळ केला. पावसामुळे ही लढत थांबली असताना बीसीसीआयने भारत अ संघाची घोषणा केली. .श्रेयस अय्यरच्या नेतृ्त्वाखाली खेळणाऱ्या या संघात एन जगदीशन, हर्ष दुबे, तनुष कोटीयन आदी १५ खेळाडू आहेत. शिवाय अभिमन्यू इश्वरन, ध्रुव जुरील, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, नितीश रेड्डी यांसारख्या खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. मात्र, सातत्याने मोठ्या धावा करणाऱ्या ऋतुराजला पुन्हा दुर्लक्षित करण्यात आल्याने अनेकांनी बीसीसीआयच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. .अजित आगरकरसमोर पठ्ठ्याची १९७ धावांची खेळी; रिषभ पंतला 'बदली' खेळाडू म्हणून आला अन् पक्की करू पाहतोय टीम इंडियातील जागा.ऋतुराजने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३८ सामन्यांत ४१.७७ च्या सरासरीने २६३२ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ७ शतकं व १४ अर्धशतकांचा समावेश आहे. १९५ ही त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ८६ सामन्यांत ५६.१५ च्या सरासरीने ४३२४ धावा आहेत. त्याने १६ शतकं व १७ अर्धशतकं झळकावली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.