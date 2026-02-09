Cricket

India-Pakistan Controversy: पाकिस्तानी आता आपसात भांडू लागले; अध्यक्ष मोहसिन नक्वीविरोधात दंड थोपटले, पाकडे घाबरलेत

PCB divided over India Pakistan match: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट वाद आता पाकिस्तानमध्येच नव्या वळणावर पोहोचला आहे. ICC कडून कठोर परिणामांचा इशारा मिळाल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डात (PCB) उघड फूट पडल्याचं समोर आलं आहे. अध्यक्ष मोहसिन नक्वी भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं सांगितलं जात असताना, PCB मधील अनेक सदस्य या निर्णयाला विरोध करत आहेत
Internal conflict in Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला ( PCB ) केव्हाही यू टर्न घ्यावा लागू शकतो. बांगलादेशच्या समर्थनात उतरलेल्या पाकिस्तानने india vs pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण, हा निर्णय त्यांच्या अंगलट आल्याचे दिसतेय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डाने ( ICC )गंभीर परिणामांना सामोरे जा, असा इशारा दिल्यानंतर पीसीबीच्या अनेक सदस्यांमध्य घबराट पसरली आहे. त्यामुळे ते आता पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी ( Mohsin Naqvi ) यांच्याविरोधात बोलू लागले आहेत. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीला भारत-पाकिस्तान सामना होण्याची शक्यता आता बळावली आहे.

