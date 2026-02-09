India-Pakistan Controversy: पाकिस्तानी आता आपसात भांडू लागले; अध्यक्ष मोहसिन नक्वीविरोधात दंड थोपटले, पाकडे घाबरलेत

Internal conflict in Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला ( PCB ) केव्हाही यू टर्न घ्यावा लागू शकतो. बांगलादेशच्या समर्थनात उतरलेल्या पाकिस्तानने india vs pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण, हा निर्णय त्यांच्या अंगलट आल्याचे दिसतेय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डाने ( ICC )गंभीर परिणामांना सामोरे जा, असा इशारा दिल्यानंतर पीसीबीच्या अनेक सदस्यांमध्य घबराट पसरली आहे. त्यामुळे ते आता पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी ( Mohsin Naqvi ) यांच्याविरोधात बोलू लागले आहेत. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीला भारत-पाकिस्तान सामना होण्याची शक्यता आता बळावली आहे. .पाकिस्तान क्रिकेट संघ भारताविरुद्ध त्यांचा वर्ल्ड कपमधील सामना खेळू शकत नाही, अशी पोस्ट पाकिस्तान सरकारने X वर केली आणि त्यानंतर एका आठवड्याने ही बैठक झाली. बांगलादेशने भारतात जाण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांना स्पर्धेतून बाद केले गेले. NDTV च्या एका वृत्तानुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) सदस्य IND vs PAK लढतीवरील बहिष्काराच्या निर्णयावर फार खूश नाहीत आणि काही सदस्य हा सामना खेळण्यास तयार आहेत. पण, प्रमुख मोहसिन नक्वी हे त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत आणि त्यांना पाकिस्तानने भारताविरुद्ध सामना खेळू नये असे वाटते..T20 WORLD CUP CONTROVERSY : पाकिस्तान जास्तच उडतंय; ICC समोर ठेवल्या 3 अटी, महसूलातील वाटा वाढवून मागितला अन्....बैठकीत पीसीबीला भारताविरुद्धचा ब्लॉकबस्टर सामना न खेळवल्यास दीर्घकालीन आणि गंभीर परिणामांचा इशारा देण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. नक्वी यांनी आयसीसीकडे त्यांचा अंतिम निर्णय कळवण्यासाठी अधिक वेळ मागितला आहे आणि ते पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्याशी बोलतील. शरीफ यांनी बुधवारी त्यांच्या मंत्रिमंडळाला संबोधित करताना जाहीरपणे सांगितले होते की पाकिस्तान हा सामना खेळणार नाही आणि हा पवित्रा बांगलादेशला पाठिंबा दर्शविणारा आहे असा दावा केला होता..बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल हे देखील बैठकीसाठी लाहोरला आले होते, तर पीसीबी आणि बीसीबीनेही स्वतंत्र चर्चा केली. आयसीसीचे प्रतिनिधित्व उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा आणि सहयोगी सदस्य संचालक मुबाश्शीर उस्मानी यांनी केले..India vs Pakistan T20 World Cup : ‘फोर्स मॅज्योर’ची अट कशी लागू शकते, हे सिद्ध करा; ICC ने पाकिस्तानच्या नाड्या आवळल्या, आता काय होणार?.काही दिवसांपूर्वी, श्रीलंका क्रिकेटने पीसीबीला पत्र लिहून सामना खेळण्याची विनंती केली होती, कारण जर सामना झाला नाही तर श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होऊ शकते, तसेच कठीण काळात पाकिस्तानला दिलेल्या पाठिंब्याची आठवण करून दिली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.