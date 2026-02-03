पाकिस्तानची टरकली! इतर देशांकडे मदतीसाठी पळापळ, India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकल्यानंतरची Inside Story

Inside story India Pakistan World Cup controversy : पाकिस्तान सरकारने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले आणि आता त्यांच्यावर रडण्याची वेळ आलीय... पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) सरकारच्या या निर्णयानंतर अन्य देशांकडे पाठिंब्याची मागणी केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. India vs Pakistan सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यानंतर पीसीबीने पाठिंब्यासाठी अनेक देशांशी संपर्क साधला. पण, कोणीही त्यांना भाव दिला नाही. .RevSportz Global ने दिलेल्या वृत्तानुसार अनेक देशांनी या प्रकरणाशी आमचा काहीच संबंध नसल्याचे पीसीबीला ठणकावून सांगितले. हा आयसीसी आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डा ( BCB ) मधील वाद आहे. बीसीबीने जेव्हा भारतात खेळण्यास नकार देऊन वर्ल्ड कपवर बहिष्काराची भाषा केली होती, तेव्हा आयीसीसने बैठक बोलावलेली आणि त्यात बांगलादेशच्या विरोधात १४-२ अशी मतं पडली होती. बांगलादेशी खेळाडूंच्या जिवाला भारतात धोका असल्याचा दावा बीसीबीने केला होता. त्यात काहीच तथ्य नव्हते. आयसीसीने अखेर त्यांच्याजागी स्कॉटलंडचा समावेश करण्याची घोषणा केली..FACT CHECK : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर ICC कडून एका वर्षाच्या बंदीची कारवाई? PSL वर बंदी, महसूलात कपात अन् बरंच काही... .पाकिस्तानचा दुटप्पीपणाही आयसीसी सदस्यांनी उघड केला आहे. ऐकिकडे पाकिस्तान ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्ध खेळणार नसल्याचे जाहीर करतो, तेच दुसरीकडे १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत आणि आगामी महिला आशिया चषक स्पर्धेत खेळणार आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानच्या निवडक बॉयकॉटवर सदस्यांचा विश्वास नाही..पाकिस्तानच्या या भूमिकेचा संलग्न सदस्यांच्या महसूलावर परिणाम होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बीसीसीआयलाही याचा फटका बसणार हे निश्चित आहे. पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियावर बहिष्काराचा निर्णय जाहीर केला असला तरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अद्याप आयसीसीला तसे लेखी कळवलेले नाही..पाकिस्तानने सर्व सीमा ओलांडल्या; India vs Pakistan सामन्यावर बहिष्कार अन् आता ICC ला धमकी; म्हणतात, कारवाई करून दाखवाच....women’s Rising Stars Asia Cup स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान समोरासमोर येणार आहेत. १५ फेब्रुवारीला थायलंड येथे हा सामना होणार आहे. पीसीबीने १ फेब्रुवारीला महिला आशिया चषक स्पर्धेसाठी संघ जाहीर केला. त्यात त्यांनी १५ फेब्रुवारीला भारताविरुद्ध सामना खेळणार असल्याचे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.