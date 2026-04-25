IPL 2026, DC vs PBKS: अक्षर पटेलने सलग ७ वा टॉस जिंकला! चेन्नई अन् हैदराबादच्या विक्रमाशीही दिल्लीची बरोबरी

DC vs PBKS Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेत शनिवारी (२५ एप्रिल) दोन सामने होणार असून पहिला सामना दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स संघात होत आहे. हा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जात असून या सामन्यात दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने (Axar Patel) टॉस जिंकला आहे. त्याने या हंगामात आत्तापर्यंत झालेल्या सर्व ७ सामन्यात टॉस जिंकला आहे. त्याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .IPL 2026: दिल्लीसमोर पंजाबला रोखण्याचे आव्हान; श्रेयस अय्यरची अपराजित सेना सहाव्या विजयाच्या मार्गावर,पाहा संभावित Playing XI.दरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सने २०२५ आणि २०२६ असे दोन्ही हंगामात मिळून सलग ९ टॉस जिंकले आहेत. त्यामुळे आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सलग टॉस जिंकणाऱ्या संघांच्या यादीत आता ते पहिल्या क्रमांकावर आले आहेत. २०१५-१६ दरम्यान सनरायझर्स हैदराबादने, तर २०१९ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सने सलग ९ टॉस जिंकले होते.आयपीएलमध्ये सलग टॉस जिंकणारे संघ(Most consecutive tosses won in the IPL)९ - सनरायझर्स हैदराबाद (२०१५-१६)९ - चेन्नई सुपर किंग्स (२०१९)९ - दिल्ली कॅपिटल्स (२०२५-२६)८ - चेन्नई सुपर किंग्स (२०१८-१९)८ - राजस्थान रॉयल्स (२०२३).या सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केले नाहीत. त्यामुळे दोन्ही संघांच्या त्यांच्या मागच्या सामन्यात खेळलेले खेळाडूच सामन्यातही दिसणार आहेत.प्लेइंग इलेव्हनपंजाब किंग्स : प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शशांक सिंग, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को यान्सिन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहलइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - नेहल वढेरा, हरप्रीत ब्रार, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकूर, विष्णू विनोददिल्ली कॅपिटल्स : केएल राहुल (यष्टीरक्षक), पाथुम निसंका, समीर रिझवी, अक्षर पटेल(कर्णधार), नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमारइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - विपराज निगम, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, आशुतोष शर्मा, आकिब नबी दार.पंजाब किंग्सने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत आत्तापर्यंत ६ सामने खेळले असून ५ सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. अशात त्यांचे ११ गुण असून ते अव्वल क्रमांकावर आहेत. त्यांनी अद्याप एकही पराभव स्वीकारलेला नाही. दिल्ली कॅपिटल्सने ६ सामन्यांपैकी ३ सामने जिंकले आहेत, तर ३ सामने पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे ते ६ व्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यासमोर आता पंजाब किंग्सचा विजयी रथ रोखून जिंकण्याचे आव्हान आहे. .IPL 2026 : मुंबई इंडियन्स कर्णधारपदावरून हार्दिक पांड्याची हकालपट्टी केव्हा करणार? दिग्गज खेळाडूचा थेट सवाल.आमने-सामने आकडेवारीपंजाब किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघात आत्तापर्यंत ३५ सामने झाले आहेत. यामध्ये १७ सामने दिल्लीने आणि १७ सामने पंजाबने जिंकले आहेत. १ सामना रद्द झाला होता.