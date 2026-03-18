120000000000! राजस्थान रॉयल्स फ्रँचायझी विकणे आहे; भारताची मोठी कंपनी तगडी रक्कम मोजून बनणार मालक, ४ स्पर्धक शर्यतीत

Who will buy Rajasthan Royals franchise? इंडियन प्रीमिअर लीगचे १९ वे पर्व जवळ आले असताना फ्रँचायझी विक्रीलाही जोर धरला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि राजस्थान रॉयल्स या दोन्ही फ्रँचायझी विक्रीला निघाल्याचे गुपित आता लपलेलं नाही. राजस्थान रॉयल्स (RR) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (RCB) या दोन फ्रँचायझींच्या मालकीमध्ये बदल होणार आहे. RCB च्या मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना, RR साठी आधीच किमान तिघांकडून बोली प्राप्त झाल्या असून, त्यात आदित्य बिर्ला ग्रुप आघाडीवर असल्याचे वृत्त समोर आले आहे..सुरुवातीला RR त्यांच्या मालकी हक्काचा काही भाग विकणार होते, परंतु आता योग्य रक्कम मिळाल्यास ते पूर्णपणे बाहेर पडण्यास तयार आहेत. त्यासाठी त्यांना १.१ ते १.३५ अब्ज डॉलर्सच्या दरम्यान आहे, म्हणजेच भारतीय रकमेनुसार अंदाजे ९००० ते १२००० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याची मालकी रचना अनेक भागधारकांमध्ये विभागलेली आहे..मनोज बदाळे यांच्या Emerging Media IPL Ltdकडे ६५ टक्के हिस्सा आहे, तर RedBird Capital Partnersकडे १५ टक्के आणि Lachlan Murdoch यांच्याकडे १३ टक्के हिस्सा आहे. उर्वरित शेअर्स वैयक्तिक गुंतवणूकदारांमध्ये विभागलेले आहेत. कोणत्याही संपूर्ण विक्रीसाठी या विविध गटांमध्ये एकमत होणे आवश्यक आहे..यापूर्वी चेल्सी आणि मँचेस्टर युनायटेडसह मोठ्या फ्रँचायझीचा व्यवहार हाताळलेला रेन ग्रुप या विक्रीची देखरेख करत आहे. आदित्य बिर्ला ग्रुपने अमेरिकेतील गुंतवणूकदार डेव्हिड ब्लिट्झर यांच्यासोबत मिळून एक मजबूत बोली लावली आहे. एका प्रमुख भारतीय मीडिया हाऊसनेही यात रस दाखवला आहे, तर आरसीबीच्या शर्यतीतून बाहेर पडल्यानंतर कॅप्री ग्लोबल आणि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप अजूनही स्पर्धेत आहेत. वॉलमार्टचे वारसदार रॉब वॉल्टन यांच्या भागीदारीतील कल सोमानी हे आणखी एक नाव आहे, ज्याचे नाव या सौद्याभोवती सतत घिरट्या घालत आहे..RCB ने ३१ मार्चची अंतिम मुदत ठेवली असली तरी RR ला अशी कोणतीही घाई नाही. संघाची पूर्ण विक्री आता अशक्य नाही. तसेच, २००८ मधील पहिल्या हंगामापासून जेतेपदापासून दूर राहिलेल्या फ्रँचायझीसाठी सुमारे १२,००० कोटी रुपयांचे मूल्यांकन खूप चांगले वाटते. डब्ल्यूपीएलमध्ये (WPL) त्यांचा महिला संघही नाही.